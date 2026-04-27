Cuando el poder deja de sostenerse por respaldo, empieza a sostenerse por otra cosa: el miedo. Y cuando el miedo se construye… Deja de ser protección y se vuelve instrumento .

El poder no siempre se derrumba de golpe. Se desgasta, se tensiona, pierde sustento… hasta que entra en otra fase. Ya no busca convencer: busca contener. Ya no ordena: reacciona. Y cuando ese tránsito ocurre, lo que queda en evidencia no es fortaleza, sino un poder tiránico, tergiversado, trasnochado, desfasado y ejercido con prepotencia, que intenta compensar con estridencia lo que ya no sostiene con legitimidad.

Ese momento ya es visible.

No porque desaparezca la fuerza, sino porque cambia su naturaleza. El poder que pierde respaldo social empieza a depender menos de la legitimidad… y más de la percepción de amenaza. Es el paso de la conducción al sobresalto, de la estrategia al golpe de efecto, del gobierno al espectáculo.

Las imágenes recientes son elocuentes: cascos, armas largas, un despliegue que irrumpe, cubre y extrae en segundos. La escena es contundente. Y, sobre todo, es funcional para un poder que necesita mostrarse en control cuando el control real se le escurre.

El contraste no es menor. El incidente reportado se ubica fuera del recinto y no en condiciones que, por sí mismas, expliquen la magnitud del dispositivo. Pero lo que queda en pantalla es otra cosa: emergencia total.

Y en política, la imagen pesa más que el matiz.

Porque la imagen no solo registra: construye. Y cuando es difundida desde el propio poder, deja de ser testimonio para convertirse en encuadre. Ordena la lectura: amenaza, enemigo, respuesta. Es la lógica de un poder desfasado que, al perder narrativa, intenta imponerla.

Hay un dato que añade ruido al cuadro. Mientras se despliega el operativo y se ejecuta la extracción, el director del Federal Bureau of Investigation, Kash Patel, permanece en su mesa sin alteración visible. No es prueba concluyente, pero sí un indicio de desfase: una escena que proyecta máxima urgencia conviviendo con una normalidad que no encaja del todo.

Y en ese tipo de desajustes es donde aparecen las preguntas.

Y como si hiciera falta un guiño aún más evidente —y casi grotesco— al tono de todo esto, la propia vocería había anticipado un “discurso histórico”, exhortando a no perdérselo… y soltando una frase que terminó pesando más de lo que pretendía: “habrá balazos”. Se suponía que era una metáfora sobre la fuerza del mensaje. Pero la escena posterior terminó colocándola en otro registro. Y el remate fue igual de revelador: mientras el aparato de seguridad desplegaba todo su teatro de urgencia, las imágenes mostraban a asistentes llevándose botellas del lugar, como si el dramatismo oficial conviviera con una realidad mucho más terrenal. Entre la grandilocuencia y el desorden, el contraste no solo es incómodo: es profundamente elocuente. Es el retrato de un poder que dramatiza hacia arriba mientras se le descompone lo de abajo.

A partir de ahí, la secuencia se vuelve conocida. Se señala a quienes “quieren detenerlo”, se enmarca el episodio como parte de una lucha mayor —casi quijotesca— por “salvar al país” o incluso “al mundo”, se exhibe la captura del presunto responsable y se abre la puerta a más seguridad, más control, más medidas. Es la respuesta típica de un poder prepotente: endurecer cuando ya no persuade.

No es improvisación. Es mecánica política de un poder que tergiversa la realidad para sostenerse.

No se trata de negar riesgos ni de cuestionar protocolos. Se trata de reconocer cómo esos episodios pueden convertirse en relato funcional: un hecho ambiguo transformado en historia cerrada, con culpables definidos y soluciones inmediatas.

Y eso ya lo hemos visto.

Cuando un hecho se convierte en símbolo, deja de ser solo un hecho: se vuelve herramienta. Sirve para cohesionar, para justificar, para endurecer. Sirve, sobre todo, para desplazar la conversación. Ahí está el antecedente: aquel episodio del balazo en campaña y la imagen del puño en alto que recorrió el mundo. Para algunos, un momento espontáneo; para otros, una escena que terminó por favorecerlo en la opinión pública. Más allá de la interpretación, lo cierto es que se convirtió en símbolo, en narrativa y en capital político.

Hoy el mecanismo parece repetirse: no basta con que algo pase, hay que definir lo que significa.

Porque mientras la atención se fija en la amenaza, el fondo se difumina. Y el fondo es pesado: la manada de elefantes sigue en la sala —y ya ocupa la casa entera— con problemas que no desaparecen: migración desbordada, fractura política profunda, polarización social, deterioro económico, desgaste institucional y una violencia que se alimenta de decisiones erráticas y de una narrativa de confrontación permanente. Nada de eso se ha resuelto. Todo eso sigue ahí, presionando, creciendo, acumulándose.

Y sin embargo, el foco cambia.

Ahí aparece la vieja táctica: la caja china. Un evento que captura la atención, una escena que domina la conversación, un relato que desplaza el problema estructural. No elimina la crisis: la oculta temporalmente. Es el recurso de un poder trasnochado que confunde distracción con control.

Ahí está la ecuación.

Cuando el poder deja de controlar la realidad… intenta controlar la percepción. Y cuando la percepción no alcanza… recurre a algo más primario: el miedo.

El problema es que ese recurso también tiene límites. Puede ordenar por un tiempo, cerrar filas momentáneamente, incluso recuperar iniciativa. Pero no corrige el fondo. No reconstruye legitimidad. No restituye credibilidad.

Solo compra tiempo.

Y el tiempo, en un escenario de desgaste acumulado, no siempre juega a favor.

Porque cuando el poder necesita del miedo para sostenerse, deja de gobernar con respaldo… y empieza a administrar la tensión. Cada episodio se vuelve instrumento, cada imagen una oportunidad, cada reacción una pieza más del mismo mecanismo.

Pero ese mecanismo no es infinito.

La percepción no sustituye a la realidad por mucho tiempo. Puede distorsionarla, cubrirla, retrasarla… pero no eliminarla. Y cuando la realidad regresa, lo hace con más fuerza.

Por eso el punto ya no es el incidente. Ni siquiera la narrativa. El punto es lo que revela: un poder que necesita del miedo para sostenerse es un poder que ya no se sostiene solo.

Y cuando eso ocurre, la caída deja de ser hipótesis. Se convierte en proceso.

Porque hay un momento en el que el poder deja de gobernar la realidad… y empieza a reaccionar frente a ella. Y cuando eso ocurre, cada decisión deja de ser solución y se convierte en síntoma.

Y en ese punto ya no hay estrategia que alcance, ni discurso que contenga, ni despliegue que compense.

Porque cuando el tirano no entiende que no entiende… ya no hay margen para corregir. Solo para caer.

Cuando el poder necesita fabricar miedo, ya no gobierna: solo intenta sobrevivir. El espectáculo puede distraer… pero no detiene la caída.

No es control: es un poder que se sostiene en la amenaza porque ya perdió respaldo.

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