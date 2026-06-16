Antes de llevar a cabo su 82ª Asamblea General Anual, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) hizo públicos los análisis y estudios realizados sobre todas las mediciones que hace para –en términos llanos– saber cómo le está yendo a la aviación comercial de transporte de pasajeros y a la de carga, en el mes de abril.

Comencemos con una realidad que no podemos soslayar: la guerra iniciada por los Estados Unidos e Israel en contra de Irán provocó durante el mes de abril una caída en transporte de pasajeros del 3.4%, si lo comparamos con el 2025.

Ahora, si momentáneamente dejamos de lado las mediciones de la aviación de Medio Oriente, en cifras generales veremos que la demanda de pasajeros para viajar aumentó en un 1.2%, pero la capacidad total de asientos sufrió una disminución de 2.9% interanual, con un factor ocupacional del 83.1% esto es -0.4% que en abril del 2025.

La demanda internacional sufrió una caída del 5.3% si lo comparamos con abril de 2025. Y si otra vez sacamos de la ecuación a Medio Oriente, sí se refleja un crecimiento de la demanda, de un 1.9%. Sin embargo, la capacidad tuvo un retroceso del 5.1% interanual, con un factor ocupacional del 83.9%, esto es, -0.2 puntos porcentuales que, en el mismo periodo de abril, pero de 2025.

Para Willie Walsh, el director de la IATA, esto tiene la siguiente lectura: “La caída del 46.6% en la demanda de aerolíneas en Oriente Medio, debido a la guerra en la región, fue tan drástica que arrastró la demanda general a un descenso del 3.4%.

La situación del transporte aéreo sigue siendo muy volátil. El precio del combustible para aviones se duplicó con creces en abril, lo que está provocando un aumento de las tarifas aéreas.

Los datos de programación de vuelos a futuro muestran una menor oferta en los próximos meses, lo que indica que las aerolíneas están buscando un equilibrio entre los altos costes del combustible y la menor demanda”.

Vale la pena revisar detenidamente lo publicado por la IATA, pero en este espacio solo haré algunas menciones, sin entrar mucho en detalle. ¿Cómo le fue a cada una de las regiones en abril con respecto al transporte de pasajeros? vamos a resumirlo de la siguiente manera: en la región de Asia-Pacífico tuvo un aumento interanual del 0.7%, y se observó una desaceleración en el llamado corredor “Japón-China”.

La región de Europa registra un crecimiento interanual del 0.3%, sin embargo, al no poder cubrir la demanda en Medio Oriente por el conflicto bélico, buscaron otros mercados y justamente el asiático tuvo un crecimiento del 15.3%, ¡un verdadero boom!

En abril, la región de Norteamérica obtuvo un 0.0% en su demanda, disminuyendo un 1.1% interanual; lo he dicho infinidad de veces, a la administración de Donald Trump le importa muy poco la aviación de su país, pues él no gana nada; si estuviera dentro del negocio de la aviación (que ya lo estuvo y fracasó estrepitosamente), tal vez pensaría más en no afectar a las aerolíneas de su país y de paso a las del resto del mundo.

La región de Medio Oriente fue la más golpeada por los conflictos bélicos que se mantienen en Palestina, Líbano e Irán, más los que se acumulen en la semana. Su capacidad interanual sufrió una tremenda caída del 38.4%, esto es, menos 13.1 puntos porcentuales si lo comparamos con abril del 2025.

Ojo con el siguiente dato: en la región de Latinoamérica fue todo lo contrario, las líneas aéreas crecieron un 7.2% interanual comparado con abril del 2025, lo que se traduce en 1.4 puntos porcentuales más; por eso no es nada extraño que el Tío Sam -como región- nos ponga la bota si se da cuenta del crecimiento que los países en vías de desarrollo están teniendo; recordemos que eso no le gusta para nada, así que habrá que estar atentos.

Varias veces he expresado que cancelar las 13 rutas que iban a operar desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) a los Estados Unidos fue un pretexto vulgar por parte del Departamento del Transporte de los Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés); no fue un “incumplimiento” del acuerdo bilateral entre ellos y México, sino más bien una jugada política; quien haya leído el acuerdo, se dará cuenta que no hay sustento real para el actuar del vecino país, y que debía proceder de una forma distinta.

Y por último, la región de África creció un 1.2% interanual, esto es un 0.7 puntos porcentuales más que si lo comparamos con abril de 2025. Así que podemos concluir que aquí lo más afectados han sido los Estados Unidos y las aerolíneas de Medio Oriente.

Todo lo anterior, respecto a pasajeros; pero ¿cómo le fue a la carga en abril? En el mismo periodo creció un 4.0% pero disminuyó un 0.4% en cuando la medida en “toneladas-kilómetro de carga disponibles (ACTK)” en operaciones internacionales.

En palabras del director general de la IATA, Willie Walsh: “La demanda de carga aérea creció un 4% interanual en abril, impulsada por los fuertes flujos comerciales con Asia. Sin embargo, esta noticia positiva oculta un entorno operativo más complejo. Las graves interrupciones en los principales centros logísticos del Golfo Pérsico, a causa de la guerra en Oriente Medio, continuaron modificando las rutas comerciales y limitando la capacidad en los corredores clave.

Gracias a que los aviones de carga transportaron gran parte de este crecimiento, el transporte aéreo de mercancías vuelve a mantener en marcha las cadenas de suministro en medio de las interrupciones comerciales. Los próximos meses pondrán a prueba la capacidad del sector para absorber la continua incertidumbre geopolítica y los elevados costes operativos”.

La IATA deja claro que hay factores fundamentales que deben tomarse en cuenta, como que en marzo el mercado ya se había contraído un 2.1%, y que a eso hay que sumarle la subida de precios del combustible, pues la escalada fue sumamente drástica, de 121.1% interanual con un aumento del 77.7% en el precio del costo del crudo de petróleo.

En abril la región de Asia-Pacífico tuvo un crecimiento del 10.5% interanual, fue la que más creció de todas las regiones, aumentando su capacidad en un 5.3%, a diferencia de la región de Norteamérica, que tan solo creció un 5.0% interanual en el mes de abril, mientras su capacidad solo ascendió a un 1.2%. Ahora en lo que le toca a la carga de la región de Europa crecieron un 6.0% interanual en abril, y su capacidad aumentó en un 3.0%.

La caída en la región de Medio Oriente es más que obvia, el descenso fue del 18.2% en cuanto a demanda, y su capacidad de desplomó en un 22.9% interanual. Sin duda los conflictos bélicos tienen en la lona tanto a la aviación de pasajeros como a la de carga. La región de Latinoamérica y el Caribe tuvo un desplome del 2.8% interanual en la demanda de carga, y la capacidad sí tuvo un ligero aumento del 1.2%; finalizamos con la región de África, que registraron un aumento del 7.7%, pero su capacidad disminuyó en un 9.4%.

Estas son las cifras que nos regala la IATA para saber dónde está parada la aviación, y cómo le ha ido tanto al transporte de pasajeros como de carga. Está más que claro que las guerras son un factor fundamental para la caída de ambos segmentos, y las responsables también del alza del combustible.

Desde que iniciaron los conflictos bélicos fui muy clara al señalar que de extenderse por más tiempo, las consecuencias serían desastrosas para la industria aérea. Los datos nos muestran que mi especulación al arranque del conflicto no estaba errada.

Espero tener el mismo tino, y que pronto termine el conflicto bélico, y el resto de los dueños del mundo encuentren la forma de ponerle un alto a Donald Trump y a su amigo Netanyahu, para que dejen de llevarse a la aviación entre las patas.