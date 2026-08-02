Durante años el Caribe ha librado una batalla contra el sargazo. Brigadas que intentan recogerlo antes del amanecer. Hoteleros que lo combaten con la misma desesperación con la que otros luchan contra los huracanes. Turistas que cambian de playa buscando un pedazo de mar turquesa. Gobiernos que gastan millones simplemente para devolver el paisaje a la fotografía de un folleto.

Quizá hemos estado haciendo la tarea equivocada. Tal vez el problema no sea cómo quitar el sargazo, sino cómo dejar de verlo como basura.

La historia económica de la humanidad está llena de objetos que durante siglos no valieron prácticamente nada… hasta que alguien descubrió qué hacer con ellos. La riqueza rara vez nace del recurso. Nace de la imaginación.

El petróleo fue, durante mucho tiempo, poco más que un líquido incómodo que brotaba de la tierra. El litio era apenas un mineral sin demasiada fama. La arena era arena… hasta que aprendimos a convertirla en microchips.

La naturaleza ofrece materias primas. La inteligencia humana fabrica industrias.

Por eso el verdadero protagonista de esta historia no es el sargazo. Es el cambio de mirada.

Hoy el Caribe enfrenta una de las mayores arribazones de sargazo registradas. Solo Quintana Roo espera recibir este año alrededor de 119 mil toneladas y los costos económicos del fenómeno ya se estiman en miles de millones de dólares anuales entre labores de limpieza, pérdidas turísticas y daños ambientales.

Durante años la conversación giró alrededor de cómo retirarlo lo más rápido posible. Ahora comienza a girar alrededor de otra idea mucho más interesante. ¿Y si cada tonelada dejara de ser un gasto para convertirse en materia prima?

México ya experimenta con biofertilizantes, bioplásticos, materiales para construcción y fibras textiles derivadas del sargazo. Barbados desarrolla materiales compuestos. Jamaica investiga fertilizantes y alimento animal. Granada explora su transformación en biogás. La región empieza a entender que el sargazo no reconoce fronteras y que quizá tampoco deba reconocer modelos económicos viejos.

Lo fascinante no es el alga. Es la cadena de valor que podría nacer alrededor de ella.

El algodón tampoco hizo rico a nadie por sí solo. La riqueza apareció cuando alguien inventó el hilado. Después llegaron los telares. Más tarde la confección. El diseño. Las marcas. La logística. La moda. Las exportaciones.

El dinero nunca estuvo en la planta. Estuvo en todo lo que ocurrió después.

Con el sargazo podría suceder algo parecido. No vender toneladas de biomasa. Vender conocimiento. Patentes. Química verde. Materiales avanzados. Diseño industrial. Incluso moda sustentable.

Suena extraño. También sonaba extraño fabricar ropa con botellas de plástico recicladas. Hoy nadie se sorprende.

Quizá estemos entrando en una economía distinta. Durante siglos los países compitieron por minas. Después por petróleo. Más tarde por datos. Tal vez la siguiente competencia consiste en descubrir quién sabe transformar mejor aquello que antes llamábamos desperdicio.

No ganará quien tenga más residuos. Ganará quien tenga más imaginación.

Europa ya convirtió residuos agrícolas en biomateriales. Finlandia dejó hace mucho de exportar solamente madera para exportar tecnología forestal. Dinamarca encontró energía donde otros solo veían desperdicios orgánicos. El Caribe podría construir su propia versión de esa historia, no copiando modelos ajenos, sino desarrollando una bioeconomía tropical con identidad propia.

El sargazo probablemente nunca será el nuevo algodón. Y, sin embargo, el título de esta columna no es del todo descabellado.

Las grandes revoluciones económicas casi nunca empiezan con un recurso excepcional. Empiezan el día en que alguien comprende que aquello que todos estaban pagando por esconder… era, en realidad, una industria esperando una buena idea.