Los viajeros del Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México (AICM) tendrán descuentos de hasta 18% en taxis autorizados, según anunció el Grupo Aeroportuario Marina.

En una nota informativa se indicó que, como resultado de los acuerdos alcanzados para fortalecer el servicio de transportación terrestre, la nueva medida será aplicada para:

Tarifas del servicio de taxi autorizado

Programas de lealtad

Viajeros que frecuenten el AICM

AICM tendrán descuentos de hasta 18% en taxis autorizados (@AICM)

AICM tendrán descuentos de hasta 18% en taxis autorizados

De acuerdo con el Grupo Aeroportuario Marina, los usuarios del AICM podrán acceder a un beneficio en promedio de hasta el 18% de descuento en taxis, con el fin de reducir costos operativos y fortalecer la competitividad del servicio.

Esta medida, que ya se encuentra en vigor, busca brindar beneficios directos a los pasajeros que utilizan diariamente el AICM, considerado el más importante del país.

Además de este descuento, se tiene programado un proyecto de renovación del estacionamiento multimodal cercano a la Terminal 2, donde se habilitará:

Nueva bolsa de taxis

Oficinas administrativas para las agrupaciones autorizadas

Adecuaciones operativas y de infraestructura

Estas acciones contribuirán a mejorar las condiciones de atención, la organización operativa y la atención a los usuarios que utilizan los servicios de transportación terrestre autorizado.