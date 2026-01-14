La industria automotriz cada año “coloca” millones de autos en el mundo; solo en los Estados Unidos se vendieron poco más de 16.27 millones de vehículos el año pasado. Sin embargo, en la aviación no funciona así; la fabricación de las aeronaves es diametralmente opuesto al armado de un vehículo automotriz, y esto debo aclararlo porque, aunque ustedes no lo crean, hay gente que tiene la peregrina idea de que se pueden construir aviones como si de pan caliente se tratase.

Por eso empiezo citando a las dos industrias, porque lo único que tienen en común es que pertenecen al mundo del transporte; pero más allá, es difícil encontrarles puntos de comparación; y es que la aviación no funciona con la misma lógica de otras compañías de transportación.

Dicho lo anterior, hago de su conocimiento que la fabricante de aviones francesa Airbus acaba de anunciar que cerró el 2025 con la entrega a nivel mundial de 793 equipos, lo que significó un aumento interanual del 4%, a pesar de los distintos conflictos bélicos, que nada abonan a la cadena de producción de aeronaves.

Además, Airbus registró pedidos de 57 clientes, que solicitaron 889 equipos de los varios modelos que tiene la fabricante de aviones francesa, distribuidos de la siguiente manera:

• A220 49 aviones

• A320 656 aviones

• A330Neo 100 aviones

• A330 MRTT 2 aviones

• A350 195 aviones

Podemos ver que los grandes “caballos de batalla” de esta armadora europea son los aviones de la familia Airbus 320, y no resulta nada extraño, pues este avión de pasillo único se puede adaptar tanto para la aviación tradicional como para la de bajo costo,

A nadie sorprende entonces que sea justamente el modelo A320 el que acumule más pedidos. Eso sí, Airbus ha dicho que durante 2025 su cartera se encontró muy saludable, y que no solo mantuvieron su nivel de entregas, sino que incluso fueron aumentando.

Y es que, a diferencia de la industria automotriz, que cada año sacan un modelo distinto, en la aviación no es así; un modelo de avión puede durar años, y ser sacado del mercado después de décadas.

En la industria aérea las entregas de equipos se hacen con años de diferencia, por eso es una práctica común que las líneas aéreas con bombo y platillo anuncien “se pidieron a la fabricante X, 100 aviones”; por eso la gente cree llegarán los 100 equipos de golpe y porrazo, ¡pero no!, no funciona de esa forma.

De hecho, Airbus explica cómo se hicieron las más recientes entregas de aviones y abarcan desde los años 2023, 2024 y 2025, que fueron de la siguiente manera:

Aviones entregados por Airbus por año (Especial)

Además, 2025 fue un año muy importante para Airbus, pues realizaron entregas históricas para varios operadores, en distintos puntos del globo terráqueo; entre ellos se destacan los modelos A220, que es una aeronave para vuelos de corto alcance, ideal para aerolíneas regionales o de bajo costo; también mencionó al equipo A321XLR, de pasillo angosto, pero para vuelos de largo alcance, toda una opción revolucionara, sobre todo para la aviación de bajo costo, pero que también le sirve a la aviación tradicional, pues permite configurarse incluso con diferentes clases: ejecutiva, primera y hasta suites.

El modelo A330Neo es un avión eficiente, de doble pasillo -también conocido como de cabina ancha- ideal para vuelos de mediano a largo alcance; muchas líneas aéreas utilizan este modelo por su eficacia; y finalmente me refiero a A350-1000, que para los vuelos transoceánicos es el equipo más socorrido, por el cúmulo de características, todas buenas, que tiene.

Hace unos meses viajé a París en un A350-1000 operado por Air France, y es un avión ideal para ese vuelo; es cómodo si viajas en turista, y fabulosa su business class; y pude ver que es “maravillosa” para sus tripulantes de cabina de pasajeros, la colocación de los galleys les permite brindar un excelente servicio. La distribución de los baños es óptima, y si bien cada línea aérea puede personalizar la configuración interna de las aeronaves, en general, el diseño es extraordinario.

La opinión de los pilotos no difiere mucho. Dicen que es una delicia volar un equipo completamente Fly by wire (FBW), uno de los pilares de diseño de Airbus, cuya filosofía es la de mejorar la seguridad , sin perder la precisión ni la eficiencia al remplazar los controles mecánicos, por señales electrónicas que permiten un mejor manejo de las superficies de control.

Esto tiene a los tripulantes de cabina “la mar” de contentos, por lo que la cartera de pedidos alcanza un récord para finales de 2025: de un total de 8,754 aviones solicitados, 1,124 de aeronaves fueron de cabina ancha. Y recuerden, estos aviones se entregarán durante varios años posteriores a la solicitud realizada a Airbus, porque construir una aeronave segura, se lleva su tiempo.

Muchísimas felicidades a Airbus por este gran logro, y por sortear positivamente el tema de los retrasos en las entregas de los aviones. Los arrendadores y las aerolíneas están muy contentas, y eso se nota en los números felices.