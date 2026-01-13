El pasado 7 de enero, a través de un comunicado, la oficina para la región de América Latina y el Caribe del Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI-LAC, por sus siglas en inglés) informó sobre su nuevo consejo directivo, el cual entró en funciones el 1 de enero de 2026.

Este nuevo Consejo Directivo estará vigente para el periodo de 2026-2027. Y está conformado de la siguiente manera: el representante de Lima Airport Parterns de Perú, Juan José Salmón quien presidirá el consejo. Cinco vicepresidentes: por parte del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) de México, Martín Zazueta; de Corporación América de Argentina, Ezequiel Barrenechea; por parte de AENA Brasil, Santiago Yus; de Aeris Holding Costa Rica, Ricardo Hernández; y como tesorero Evans Avendaño, de Aeropuertos del Perú (ADP), y Monika Infante, como pasado presidente de la asociación.

Juan José Salomón, CEO de Lima Airport y ahora presidente de la ACI-LAC, dijo a través del comunicado:

“El inicio de este nuevo período representa una oportunidad clave para continuar fortaleciendo el rol estratégico de los aeropuertos de América Latina y el Caribe como motores de conectividad, desarrollo económico y cohesión social… Seguiremos trabajando de manera colaborativa con nuestros miembros y aliados para enfrentar los desafíos del sector, y avanzar hacia una industria aeroportuaria más eficiente, resiliente y sostenible”.

La aviación tiene grandes metas en puerta, y una de ellas es que las terminales aéreas sean verdaderos polos de desarrollo en las naciones. También lo es que la energía utilizada sea renovable y amigable con el medio ambiente. Por eso ahora es una tendencia que tanto los nuevos como los viejos aeropuertos aprovechen de mejor manera distintos tipos de energía: solar, eólica, y por supuesto fomentar el uso de combustibles sostenibles, como es el SAF.

Recordemos que uno de los muchos trabajos que tienen los aeropuertos, es el de almacenar el combustible que utilizarán las aeronaves, por eso su papel es fundamental para ayudar a las líneas aéreas a cumplir con la meta trazada de descarbonizar a la industria aérea.

Desafortunadamente este tema no hace mucho ruido en medios de comunicación ni redes sociales, pero es de vital importancia, no solo por la relevancia del cuidado del planeta, sino por sus implicaciones geopolíticas.

Hace unos días, Donald Trump anunció que su administración decidió “retirarse” de 66 organismos, convenios y pactos internacionales, casi la mitad pertenecientes a las Naciones Unidas.

Una de ellas, la “Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático”, pues el gobierno del ente naranja cree que este es un tema “woke” y que está en contra de su política energética actual, basada en los combustibles fósiles, en pocas palabras, en el petróleo.

Fuerte y despiadado golpe a las medidas pensadas, negociadas y trazadas en la estrategia “Aviación Cero 2050” que lideran la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), y la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), para lograr la descarbonización de la industria para el año 2050. Con las nuevas políticas de nuestro vecino del norte, se antoja más que complicado que se pueda cumplir el objetivo.

Los aeropuertos , como mencioné, están trabajando de la mano con las líneas aéreas para hacer esto posible, cambiando por SAF el combustible fósil, es decir la turbosina que actualmente utilizan la mayoría de los aviones.

El director general de la ACI-LAC, el Dr. Rafael Echevarne, mencionó que el nuevo Consejo Directivo “aporta una visión diversa y representativa de la región, que permitirá reforzar la voz colectiva de los aeropuertos ante gobiernos, organismos internacionales y actores clave de la industria aérea”.

Hay que destacar que el Consejo de Directores de ACI-LAC, para el periodo de 2026-2027, se integra por líderes aeroportuarios de toda la región, con lo que se garantiza una amplísima experiencia en gestionar la infraestructura aeroportuaria, así como las operaciones dentro de las terminales aéreas, pero también la sostenibilidad, pilar fundamental como lo son también las políticas públicas que se deben de implementar para un mejor manejo de los aeropuertos de América Latina y el Caribe.

Dentro de los miembros del ACI-LAC destacan importantes figuras, como Ralph Cutie, del Aeropuerto Internacional de Miami; Natalí Leal de OPAIN, el concesionario del Aeropuerto El Dorado en Bogotá, Colombia; el almirante Juan José Padilla del Grupo Aeroportuario Marina de México; Osvaldo García del Aeropuerto Internacional de Guarulhos, en Brasil; Angeline Fleming del Aeropuerto Internacional Reina Beatrix, en Aruba; Hayden Newton quien es gerente general de la autoridad de Aeropuertos de Trinidad y Tobago (AATT), de Trinidad y Tobago; Julio Ribas de Vinci Airports Brasil, que maneja 8 aeropuertos en Brasil; Paul Cheung del Aeropuerto Internacional de Cayenne-Rochambeau, en la Guayana Francesa; Jorge Gutiérrez del Aeropuerto Internacional de Querétaro (AIQ) de México; Ricardo Dueñas de Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA) de México, Jorge Hernández de Aerostar Airport Holdings, LLC, quien maneja el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín en San Juan, Puerto Rico; Kurt Menal quien es la Autoridad Aeroportuaria de las Islas Vírgenes y Rafael Alberto Smith del Aeropuerto Internacional de Punta Cana, en República Dominicana.

Como pueden ver, hay gente que maneja aeropuertos, grupos aeroportuarios y autoridades aeroportuarias, que saben muy bien cuál es la importancia de las terminales aéreas.

Además de contar con gente con tanto prestigio dentro de la industria aeronáutica, también cuentan con el apoyo de un grupo de asesores que está conformado por Héctor Navarrete de Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR) de México; Ramesh Ghir del Aeropuerto Internacional Cheddi Jagan, de Guyana; Daniel Miranda del Aeropuerto de Belo Horizonte, en Brasil; Nicolas Claude, director ejecutivo del Aeropuerto de Santiago de Chile y José Luis Aguilar de Corporación Aeroportuaria de Cuenca (CORPAC), de Ecuador.

La ACI-LAC representa a más de 392 aeropuertos, 93 operadores aeroportuarios en 45 países, esto significa que gestionan el 95% del tráfico aéreo de América Latina y el Caribe.

La finalidad de ACI-LAC es continuar con la gestión del desarrollo de terminales aéreas seguras, que sean sostenibles, cómodas y eficientes para el tránsito de pasajeros, gracias a las innovaciones tecnológicas. Saben que, al lograrlo, serán polos de desarrollo para las comunidades, y coadyuvarán a la detonación de rutas de las líneas aéreas.

Desde este espacio les deseamos mucho éxito, y la mejor de las suertes a los nuevos miembros en sus nuevos cargos, pues con todo lo que está sucediendo a nivel global, el desafío que tendrán será enorme.