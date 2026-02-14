¡Bienvenidos amantes de la gastronomía! Este fin de semana tiene una particularidad: el sábado es el día de los enamorados, el 14 de febrero, Día de San Valentín ; y nada mejor que celebrarlo compartiendo el pan y la sal con el ser amado.

No hay nada que me emocione más que una cita, ya sea para desayunar, comer o cenar, y descubrir nuevas propuestas gastronómicas; y si es en pareja, pues mucho más estimulante.

Para todo hay gustos, hay quienes prefieren los planes en la mañana, temprano y la cita ideal es un desayuno o un brunch. Pero también existen quienes prefieren una cita romántica a la hora de la comida, y sea más “sustancioso”, y alargar la sobremesa. Y claro, también están los que aman la noche, y para ellos “salir a cenar” es el plan perfecto.

¡No importa! les traigo varias propuestas para que lleven a desayunar, comer o cenar al ser amado, y con ello crear un momento mágico a su lado este 14 de febrero. Aquí mis recomendaciones:

¿Qué les parece desayunar mientras observan la maravilla arquitectónica que es el Centro Histórico? En “Balcón del Zócalo”, la experiencia del desayuno está a otro nivel. Gracias a la mano y creatividad del chef Pepe Salinas, que engrandece la cocina mexicana contemporánea.

Nada mejor que empezar el día con jugo, y en este lugar hay una barra espectacular. Podemos encontrar jugos con unas combinaciones increíbles, y solo a manera de ejemplo puedo citar a la zanahoria, manzana roja, pera, jugo de naranja y miel; fresa, plátano, zarzamora, leche de almendra y miel; o avena, uva, papaya, miel y jugo de naranja. Esas son solo un ejemplo de las opciones que hay, pero existen más.

Por supuesto, para desayunar tienen “mimosas”; pero si quieren calmar la fría mañana nada mejor que un chocolate caliente de Oaxaca, o un café de altura. Para quienes les gusta guardar la línea, hay opciones saludables como el avocado toast, que es todo un clásico, o yogurt natural con granola de la casa y frutos rojos.

Si son más golosos, hay desde huevos benedictinos, pasando por el club sándwich, huevos con machaca, pan francés, los típicos chilaquiles, los huevos en cazuela, enchiladas, enfrijoladas y hasta una buena carne a la “tampiqueña”. Además, hay una oferta más que interesante de pan rústico y gourmet.

El costo aproximado es de $600 pesos por persona, y se ubica en 5 de Mayo 61, colonia Centro. Está abierto desde las siete de la mañana, que lo convierte en un lugar ideal para desayunar en pareja.

Para comer, nada mejor que hacerlo de la mano de los chefs Abel Hernández y Cuqui Martínez, en un nuevo spot: el “Restaurante Loretta”, ubicado en Paseo de la Reforma 390, en la colonia Juárez. Ellos ofrecen para este 14 de febrero un menú especial para enamorados. Una mezcla de cocina árabe, mediterránea y mexicana, que se convierte en una verdadera explosión de sabor.

La oferta es, sin lugar a duda, irresistible, pues abren con un welcome drink para posteriormente pasar a un amuse-bouche, bocaditos para ir abriendo el apetito; de primer plato tienen varias opciones que comienzan con un dátil relleno de sobreasada, o keppe frito con mole negro, o un gyro de cordero.

De segundo plato la oferta es pesca del día con mojo verde, o ravioles rellenos de huitlacoche, o pork chop con arroz especiado. De postre -para cerrar la experiencia- habrá un cheesecake baklava, o una tarta tibia de chocolate. El costo es de $1,190 por persona, y solamente incluye la bebida de bienvenida.

¿Habrá algo más romántico que una cena “a la italiana”? ¡Y mejor si es con pasta hecha a mano! En la “Osteria Brunetta”. Su ubicación es en una casona de la colonia Escandón, en la calle de Astrónomos 61 Bis, y es un lugar perfecto para cenar en el día de los enamorados.

El lugar está decorado de tal forma que te transporta a la bella Italia, y los platillos son lo mejor, porque todo es elaborado de forma artesanal. Tienen entradas como croquetas de papa, de arroz y de pasta, y también cuentan con carpaccios.

La selección de pastas -hechas a mano- es una locura; hay fetuccine, raviolone, capelleti, lasagna, tagiolini, trofie, todas con distintas salsas, como al pomodoro, Alfredo, boloñesa, salsa de hongos, al burro, y se los juro, cualquiera que pidan, está espectacular.

Pero si quieren algo más fuerte para cenar, también tienen pescado, osobuco, pollo y ojo de bife. Si son más de compartir hay pizzas, y por supuesto no podemos cerrar una magnífica cena italiana sin un buen postre. Tienen tiramisú o peras al vino tinto, o una plavovla, o un gelato Dubái de chocolate y pistache.

Aquí tienen una consistente carta de vinos, blancos, rosados y tintos, prosecco; también tragos coquetos como el negroni o el aperol; pero también hay refrescos, cervezas y agua. El precio promedio ronda los $600 a $ 800 pesos por persona, pero bien vale la pena.

Son tres opciones, y si ustedes tienen alguna otra, no duden en compartirla en los comentarios. Bon appétit!!!

Cat Soumeillera en X: @CSoumeillera