¡Bienvenidos amantes de la gastronomía! Para celebrar el Día Nacional del Pulque (1º de febrero) se llevará a cabo un Festival del Pulque y su Destilado, con la finalidad de darle el reconocimiento que se merece a esta bebida ancestral y de origen prehispánico.

La sede será en Coatepec, municipio de Ixtapaluca, Estado de México, justamente enfrente de la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario, en la esquina que forman Rosario y Morelos, de espaldas a la Parroquia está el Ex Convento de la Natividad de María. La entrada a este festival será gratuita y se desarrollará de 11:00 de la mañana a 10:00 de la noche, los días sábado 31 de enero y el domingo 1 de febrero.

En un mercado artesanal, los visitantes podrán degustar de esta bebida “de los dioses”, ya sea en su formato natural, que se sirve en su jarrito de barro, o también por aquellos que consideren que el sabor es “muy fuerte”, se tendrá una gran variedad de “curados” de todos los sabores que se puedan imaginar.

La ubicación de este festival no es al azar, sino que se busca acercar a la gente, a conectar con esta bebida en su lugar de origen, sobre todo para que se entienda esta tradición milenaria que estuvo a punto de desaparecer durante el porfiriato por todos los rumores que se soltaron alrededor de esta bebida, aunque la verdadera intención era colocar a la cerveza (de origen extranjero), en el gusto del pueblo mexicano.

El Estado de México es uno de los principales productores de pulque, al igual que otros estados como Tlaxcala, Puebla e Hidalgo. También sirve para reforzar los lazos con esta bebida y la cultura mexica, representada por la diosa Mayahuel.

Así que, este fin de semana anímense a visitar este festival, donde además habrá conferencias sobre el pulque, su historia, la forma artesanal de cómo se elabora y el uso que las culturas prehispánicas le daban a esta bebida.

Participarán más de 25 productores de pulque, por lo que podrán descubrir recetas distintas para esta bebida. Además, encontrarán una muestra gastronómica para acompañar un buen pulque, ya sea natural o curado, pero también habrá un mercadito de artesanías, por si gustan llevarse algún recuerdito.

En el evento habrá música viva, para sentir el aire festivo y disfrutar de la naturaleza y del olor a maguey. En la actualidad se ha descubierto que el pulque no es solamente una bebida alcohólica, sino que también funciona para mejorar la flora intestinal, dada la cantidad de probióticos que contiene.

Eso sí, hay que disfrutarlo con moderación, sintiendo el sabor herbal del maguey, la mineralidad que le aporta la tierra, en caso de ser natural y en con los curados, cómo se expande el sabor de la fruta o fruto seco con la que se elabore el mismo.

Y como bien dice el propio festival, que sea la oportunidad de revalorar esta bebida sin tener que ir muy lejos, pues está a 40 minutos de la Ciudad de México.

El Día Nacional del Pulque se celebrará este año el 1 de febrero, y el Gobierno de la Ciudad de México lo nombró desde el año pasado “Patrimonio Inmaterial de la Ciudad de México”, esto debido a que la elaboración de esta bebida prehispánica data de hace poco más de 2,500 años. Bon appétit!!!

Cat Soumeillera en X: @CSoumeillera