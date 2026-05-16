La soberanía ha vuelto al centro de la política mundial. Pero regresó distinta. Dejó de ser una abstracción académica. Volvió a convertirse en una obsesión política. Y México se encuentra en el centro de esa transformación.

Durante tres décadas escuchamos que la globalización había reducido la importancia del estado nación. Que las fronteras importarían menos. Que el comercio, internet y las cadenas de suministro globales terminarían creando un mundo crecientemente integrado y postnacional. Muchos gobiernos asumieron que la eficiencia económica sería suficiente para garantizar estabilidad política.

La realidad desmintió esa idea. Primero vino Brexit. Después la pandemia. Más tarde la guerra en Ucrania. Luego la rivalidad tecnológica entre Estados Unidos y China. Y ahora observamos el regreso de discursos abiertamente proteccionistas, nacionalistas y soberanistas.

El mundo está entrando a una nueva etapa. Las grandes potencias vuelven a hablar de fronteras, control industrial, autonomía energética, relocalización de cadenas, seguridad nacional, aranceles, tecnología estratégica, migración, soberanía digital, inteligencia artificial y poder geopolítico.

La gran paradoja de nuestro tiempo es que la globalización no eliminó la necesidad de hablar de soberanía: la intensificó. Mientras más interconectado se volvió el mundo, más vulnerables comenzaron a sentirse los países. Y la interdependencia sin resiliencia puede convertirse en debilidad nacional.

Quizá por eso vale la pena regresar a los antiguos griegos. Porque aunque ellos nunca utilizaron la palabra “soberanía” en el sentido moderno, sí desarrollaron las preguntas fundamentales que hoy vuelven a definir la política mundial: ¿Quién manda? ¿Con qué legitimidad? ¿Cómo se protege una comunidad política? ¿Qué ocurre cuando una potencia presiona a otra nación más débil? ¿Cuáles son los límites del poder?

En la Ilíada, Homero retrata a Agamenón como un líder poderoso pero incapaz de controlar su arrogancia. Tiene autoridad formal, pero comienza a perder legitimidad moral. El resultado es deterioro interno en medio de una guerra existencial. La lección sigue vigente: el poder sin prudencia termina debilitándose desde adentro.

Más adelante, Solón intentó salvar a Atenas del colapso político construyendo instituciones capaces de canalizar el conflicto social. Entendió algo extraordinariamente moderno: la estabilidad no surge de eliminar tensiones, sino de administrarlas mediante reglas legítimas.

Y luego apareció Tucídides. Quizá ningún pensador antiguo resulta hoy más contemporáneo. En su relato de la “Guerra del Peloponeso” describió cómo Atenas —la democracia admirada por el mundo griego— terminó comportándose como un imperio obsesionado con preservar poder y seguridad. El célebre “Diálogo de Melios” sigue siendo una de las reflexiones más brutales sobre soberanía y poder internacional. Los atenienses le dicen a los melios: “Los fuertes hacen lo que pueden y los débiles sufren lo que deben”.

Dos mil quinientos años después, esa frase vuelve a recorrer el sistema internacional. Porque el mundo actual se parece cada vez más al universo descrito por Tucídides: grandes potencias compitiendo por supremacía, alianzas en redefinición, presiones económicas utilizadas como armas, disputas tecnológicas, tensiones comerciales y conflictos crecientes alrededor de cadenas estratégicas.

La rivalidad entre Estados Unidos y China está reorganizando el planeta. Y México quedó exactamente en medio. Durante décadas, la relación bilateral México-Estados Unidos estuvo dominada por comercio, migración y seguridad. Pero ahora se están añadiendo nuevas dimensiones: competencia tecnológica, semiconductores, energía, inteligencia artificial, infraestructura crítica, cadenas de suministro, control fronterizo, combate al narcotráfico y soberanía industrial.

La discusión ya no es solamente económica. Es geopolítica. Estados Unidos entiende perfectamente esta lógica. Sus discursos sobre aranceles, migración y relocalización industrial no son únicamente electorales. Responden a una visión soberanista del poder estadounidense.

Cuando Washington pone sobre la mesa la posibilidad de imponer aranceles a productos mexicanos vinculando comercio con migración o combate al narcotráfico, en realidad está enviando un mensaje mucho más profundo: Estados Unidos ya no ve la integración económica solamente como un proyecto de eficiencia. La ve como un instrumento de seguridad nacional. Eso cambia completamente el tablero.

Durante años, México asumió que el libre comercio generaría automáticamente estabilidad estratégica. Hoy descubrimos que la interdependencia también puede convertirse en vulnerabilidad política. Europa aprendió esa lección con el gas ruso. La pandemia mostró otra dimensión del problema. Muchos países descubrieron que no podían producir insumos médicos básicos. De pronto, cubrebocas, ventiladores, medicamentos y vacunas se volvieron asuntos de soberanía nacional.

Después vinieron los chips. Los semiconductores son para el siglo XXI lo que el petróleo fue para el siglo XX: infraestructura crítica de poder. Sin chips no hay inteligencia artificial, telecomunicaciones, defensa, automóviles, sistemas financieros, logística ni industria avanzada.

Por eso hoy las grandes potencias están rediseñando políticas industriales, energéticas y tecnológicas. Lo que antes se consideraba simplemente política económica ahora se considera seguridad nacional. Semiconductores, inteligencia artificial, minerales críticos, telecomunicaciones, baterías y energía limpia dejaron de ser únicamente sectores productivos. Se convirtieron en instrumentos estratégicos de soberanía.

México se ha beneficiado enormemente de la integración económica con Estados Unidos. Pero al mismo tiempo enfrenta el riesgo de quedar atrapado entre la rivalidad Washington-Beijing, las presiones de seguridad, el endurecimiento fronterizo, las disputas energéticas y la creciente politización de la relación bilateral.

La soberanía mexicana hoy ya no depende solamente de la protección del territorio. Depende también de su capacidad energética, infraestructura, Estado de derecho, seguridad pública, talento tecnológico, resiliencia institucional, cadenas industriales, ciberseguridad y estabilidad política.

La soberanía moderna ya no se mide únicamente con ejércitos. También se mide con capacidad de producir energía suficiente, atraer inversión, proteger datos, desarrollar talento e integrarse inteligentemente a las cadenas globales.

Los algoritmos se están convirtiendo en instrumentos de poder geopolítico. Quien controla datos controla ventajas estratégicas. Quien domina inteligencia artificial tendrá ventajas económicas, militares y políticas enormes. Quien dependa completamente de tecnología externa reducirá gradualmente márgenes reales de autonomía. La pregunta central del siglo XXI ya no es únicamente ¿quién controla el territorio? Ahora también es: ¿quién controla los sistemas invisibles que organizan la vida económica y política?

México enfrenta esta transición en medio de tensiones particularmente delicadas. Por un lado, posee una oportunidad histórica: la relocalización industrial puede atraer inversiones enormes y convertir a México en pieza estratégica de las cadenas manufactureras occidentales.

Pero esa oportunidad exige condiciones muy concretas: energía suficiente, seguridad, agua, infraestructura, talento, certidumbre jurídica, instituciones regulatorias confiables y relaciones maduras con Estados Unidos.

Aquí aparece otra lección griega fundamental. Aristóteles sostenía que la fortaleza de una comunidad política no dependía solamente de quién gobernaba, sino del propósito del gobierno: el bien común o el interés de una facción.

La polarización permanente erosiona la capacidad estratégica. Y México necesita justamente lo contrario: cohesión, capacidad técnica, visión de largo plazo, cooperación institucional y una relación madura con Washington.

La realidad geopolítica es contundente: México y Estados Unidos están entrando en una etapa de interdependencia todavía más profunda. No menos. La economía norteamericana necesita manufactura integrada. Estados Unidos necesita cadenas regionales más resilientes frente a China. Necesita infraestructura logística compartida. Necesita estabilidad fronteriza. Necesita cooperación en seguridad. Y también necesita energía.

México, por su parte, necesita inversión, crecimiento, acceso tecnológico, mercados, certidumbre y estabilidad regional. La paradoja moderna de la soberanía es que la autonomía ya no se construye mediante aislamiento. Se construye con la integración inteligente.

Los griegos habrían entendido perfectamente este dilema. Porque ellos sabían que ninguna ciudad sobrevivía sola por mucho tiempo. Las alianzas eran indispensables. Pero también sabían que la dependencia excesiva podía convertirse en subordinación.

Ahí radica el equilibrio más difícil de todos: ni sumisión ingenua ni nacionalismo estéril. La soberanía moderna exige algo mucho más sofisticado: capacidad de negociación, resiliencia institucional, fortaleza económica, legitimidad democrática y visión estratégica.

Platón advertía que las sociedades podían deteriorarse cuando las emociones colectivas sustituían a la deliberación racional. Esa advertencia parece escrita para nuestra época. Hoy la política global vive dominada por ansiedad, polarización, miedo identitario, desinformación, redes sociales, populismos y aceleración tecnológica. En ese entorno, la tentación soberanista puede derivar fácilmente hacia el aislacionismo o la confrontación permanente.

Pero ninguna economía moderna puede prosperar encerrándose. México enfrenta entonces un reto histórico extraordinario: fortalecer soberanía sin romper integración. Construir resiliencia sin caer en autarquía. Defender intereses nacionales sin destruir cooperación estratégica. Porque la soberanía moderna ya no puede definirse como autonomía absoluta.

Los antiguos griegos entendían algo esencial: las ciudades podían desaparecer no sólo por invasiones externas, sino también por errores internos —arrogancia, improvisación, polarización, corrupción o incapacidad de adaptación–. La lección sigue vigente.

La soberanía no se pierde únicamente cuando otro país invade tu territorio. También puede erosionarse lentamente cuando un país pierde capacidad de producir, innovar, educar, gobernar, construir confianza, generar energía, garantizar seguridad y adaptarse a los cambios del mundo.

En el siglo XXI, las naciones más soberanas no serán necesariamente las más aisladas ni las más estridentes. Serán las más preparadas. Las que entiendan que la soberanía ya no depende solamente de defender fronteras sino de gobernar la complejidad.

El poder del futuro ya no pertenecerá solamente a quienes controlen territorios. Pertenecerá también a quienes controlen las infraestructuras invisibles que organizan el mundo: energía, datos, chips, algoritmos y conocimiento. Y ésa es exactamente la gran batalla geopolítica de nuestro tiempo.