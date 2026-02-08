Rumbo a la celebración del Día del Amor y la Amistad, Guerrero mantiene un sólido desempeño turístico durante el inicio de febrero de 2026, al registrar una importante afluencia de visitantes en sus principales destinos, informó la Secretaría de Turismo del Estado.

La dependencia, encabezada por Simón Quiñones Orozco, destacó que el primer fin de semana de febrero reflejó una tendencia positiva en la ocupación hotelera, impulsada por la confianza de turistas nacionales e internacionales en el llamado Hogar del Sol.

Guerrero registra alta afluencia turística en la primera semana de febrero de 2026

De acuerdo con el reporte de ocupación hotelera, el binomio Ixtapa–Zihuatanejo se colocó entre los destinos con mayor ocupación turística, al alcanzar 73.9 por ciento en Ixtapa y 74.9 por ciento en Zihuatanejo, cifras favorecidas por la realización de eventos de promoción turística como la muestra gastronómica Guerrero Culinario.

En el caso de Acapulco, la ocupación hotelera promedio fue de 66.3 por ciento, considerando una base instalada de 16 mil 536 habitaciones, lo que confirma el proceso de recuperación del puerto y la constante llegada de visitantes. La Zona Dorada destacó con 80.0 por ciento, seguida de la Bahía Histórica con 55.9 por ciento y la Zona Diamante con 48.6 por ciento.

Guerrero consolida su atractivo turístico con alta ocupación hotelera en febrero 2026 (Cortesía)

Otros destinos del estado también reportaron cifras positivas. El Pueblo Mágico de Taxco de Alarcón registró una ocupación de 59.2 por ciento, mientras que el destino de La Unión alcanzó 60.0 por ciento, reflejando una actividad turística estable en estas regiones.

En el segmento de tiempo compartido, los niveles de ocupación fueron igualmente relevantes, con Acapulco alcanzando 98.7 por ciento e Ixtapa–Zihuatanejo 55.4 por ciento, lo que contribuye al dinamismo del sector turístico estatal.

La Secretaría de Turismo subrayó que estos resultados son producto del impulso permanente y la gestión de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, orientados a fortalecer el posicionamiento de Guerrero como uno de los destinos turísticos más atractivos del país, a partir de su riqueza natural, cultural, gastronómica e histórica.