En el marco del Día Internacional de la Comida Picante, Uber Eats presentó la campaña “La que Pica”, una iniciativa que busca celebrar uno de los elementos más importantes de la gastronomía chilanga: las salsas en los tacos.

El objetivo es que el picante nunca pierda protagonismo y que las personas puedan identificar fácilmente qué tan intensa será su experiencia al enchilarse.

La campaña reúne a más de 60 taquerías de la Ciudad de México, ubicadas en colonias como Centro, Boturini, Narvarte, Roma y Condesa, entre otras. La selección incluye desde negocios tradicionales de barrio hasta taquerías icónicas que forman parte del mapa gastronómico capitalino.

La que Pica: cómo identificar las salsas más bravas en Uber Eats

Como parte de esta iniciativa, cada taquería participante eligió su salsa más picante, la cual estará identificada con una etiqueta especial dentro de los restaurantes y en la app de Uber Eats; esto permitirá que los comensales reconozcan de inmediato cuál es la opción ideal según su tolerancia picante.

Además, dentro de la plataforma se habilitó una sección exclusiva llamada “La que Pica”, desde donde los usuarios pueden explorar taquerías, ordenar a domicilio y disfrutar del picante con solo unos clics.

Uber Eats destaca el picante como parte esencial de la cultura taquera

Entre los establecimientos que forman parte de la campaña se encuentran Yo Taquero, Las Cebollas, Bigos Tacos, El Califa, Copacabana, Atarantados y Tacos Don Manolito, combinando tradición, identidad local y propuestas contemporáneas.

Desde Uber Eats México, se destacó que esta campaña también busca impulsar a los pequeños y medianos negocios, que representan seis de cada diez comercios activos en la plataforma a nivel nacional. Las taquerías, en particular, son consideradas pilares de la vida cotidiana de la ciudad y una parte esencial de su oferta gastronómica.

“La que Pica” facilita identificar las salsas más bravas en taquerías de la CDMX. (Cortesía)

En la CDMX, los tacos continúan siendo uno de los platillos más pedidos en Uber Etas, con pastor, bistec y asada como los favoritos. En cuanto a las salsas, las más solicitadas por los usuarios siguen siendo la verde, la roja y la de aguacate, confirmando que el picante es un ingrediente indispensable del antojo mexicano.

Con “La que Pica”, Uber Eats refuerza su papel como aliado del comercio local y celebra la diversidad de sabores que definen a la cocina urbana de la capital, justo cuando la ciudad se prepara para recibir a millones de visitantes rumbo al Mundial 2026.