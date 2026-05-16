Primero la lista del diario británico (recurrí a Google para traducciones de los títulos del inglés a su idioma original, así que puede haber errores).
- Middlemarch — George Eliot
- Al faro — To the Lighthouse — Virginia Woolf
- El gran Gatsby — The Great Gatsby — F. Scott Fitzgerald
- Beloved — Toni Morrison
- En busca del tiempo perdido — À la recherche du temps perdu — Marcel Proust
- Ulises — Ulysses — James Joyce
- Moby-Dick — Herman Melville
- Cien años de soledad — Gabriel García Márquez
- Don Quijote de la Mancha — Miguel de Cervantes
- Pedro Páramo — Juan Rulfo
- Cumbres borrascosas — Wuthering Heights — Emily Brontë
- Jane Eyre — Charlotte Brontë
- Orgullo y prejuicio — Pride and Prejudice — Jane Austen
- Casa desolada — Bleak House — Charles Dickens
- Grandes esperanzas — Great Expectations — Charles Dickens
- Madame Bovary — Gustave Flaubert
- Anna Karénina — Leo Tolstoy
- Guerra y paz — Voina i mir — Leo Tolstoy
- Crimen y castigo — Prestupléniye i nakazániye — Fyodor Dostoevsky
- Los hermanos Karamázov — Brátia Karamázovy — Fyodor Dostoevsky
- Retrato de una dama — The Portrait of a Lady — Henry James
- El ruido y la furia — The Sound and the Fury — William Faulkner
- El hombre invisible — Invisible Man — Ralph Ellison
- La señora Dalloway — Mrs. Dalloway — Virginia Woolf
- El cuaderno dorado — The Golden Notebook — Doris Lessing
- Una casa para el señor Biswas — A House for Mr Biswas — V. S. Naipaul
- Desgracia — Disgrace — J. M. Coetzee
- Nunca me abandones — Never Let Me Go — Kazuo Ishiguro
- Los restos del día — The Remains of the Day — Kazuo Ishiguro
- La montaña mágica — Der Zauberberg — Thomas Mann
- Lolita — Vladimir Nabokov
- Fiesta — The Sun Also Rises — Ernest Hemingway
- El viejo y el mar — The Old Man and the Sea — Ernest Hemingway
- Todo se desmorona — Things Fall Apart — Chinua Achebe
- Hijos de la medianoche — Midnight’s Children — Salman Rushdie
- La vegetariana — 채식주의자 (Chaesikjuuija) — Han Kang
- Me llamo Rojo — Benim Adım Kırmızı — Orhan Pamuk
- Molloy — Samuel Beckett
- Frankenstein — Mary Shelley
- Los viajes de Gulliver — Gulliver’s Travels — Jonathan Swift
- Tristram Shandy — The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman — Laurence Sterne
- El rojo y el negro — Le Rouge et le Noir — Stendhal
- Almas muertas — Miórtvye dushi — Nikolai Gogol
- El proceso — Der Prozess — Franz Kafka
- El castillo — Das Schloss — Franz Kafka
- El extranjero — L’Étranger — Albert Camus
- El tambor de hojalata — Die Blechtrommel — Günter Grass
- Trampa 22 — Catch-22 — Joseph Heller
- Matadero cinco — Slaughterhouse-Five — Kurt Vonnegut
- El guardián entre el centeno — The Catcher in the Rye — J. D. Salinger
- Matar a un ruiseñor — To Kill a Mockingbird — Harper Lee
- 1984 — Nineteen Eighty-Four— George Orwell
- Rebelión en la granja — Animal Farm — George Orwell
- Un mundo feliz — Brave New World — Aldous Huxley
- El señor de las moscas — Lord of the Flies — William Golding
- El cuento de la criada — The Handmaid’s Tale — Margaret Atwood
- Ancho mar de los Sargazos — Wide Sargasso Sea — Jean Rhys
- El americano impasible — The Quiet American — Graham Greene
- El revés de la trama — The End of the Affair — Graham Greene
- La plenitud de la señorita Brodie — The Prime of Miss Jean Brodie — Muriel Spark
- V. — Thomas Pynchon
- El arco iris de gravedad — Gravity’s Rainbow — Thomas Pynchon
- Meridiano de sangre — Blood Meridian — Cormac McCarthy
- La carretera — The Road — Cormac McCarthy
- Bajo la red — Under the Net — Iris Murdoch
- El mar, el mar — The Sea, the Sea — Iris Murdoch
- Ojos azules — The Bluest Eye — Toni Morrison
- La canción de Salomón — Song of Solomon — Toni Morrison
- El conservador — The Conservationist — Nadine Gordimer
- La hija de Burger — Burger’s Daughter — Nadine Gordimer
- Vida y época de Michael K — Life & Times of Michael K — J. M. Coetzee
- Dientes blancos — White Teeth — Zadie Smith
- Expiación — Atonement — Ian McEwan
- La línea de la belleza — The Line of Beauty — Alan Hollinghurst
- En la corte del lobo — Wolf Hall — Hilary Mantel
- Una reina en el estrado — Bring Up the Bodies — Hilary Mantel
- El ferrocarril subterráneo — The Underground Railroad — Colson Whitehead
- Gilead — Marilynne Robinson
- Vida doméstica — Housekeeping — Marilynne Robinson
- Pastoral americana — American Pastoral — Philip Roth
- La mancha humana — The Human Stain — Philip Roth
- El dios de las pequeñas cosas — The God of Small Things — Arundhati Roy
- El paciente inglés — The English Patient — Michael Ondaatje
- El asesino ciego — The Blind Assassin — Margaret Atwood
- Óscar y Lucinda — Oscar and Lucinda — Peter Carey
- Historia verdadera de la banda de Kelly — True History of the Kelly Gang — Peter Carey
- Posesión — Possession — A. S. Byatt
- El mar — The Sea — John Banville
- El encuentro — The Gathering — Anne Enright
- El lechero — Milkman — Anna Burns
- Shuggie Bain — Shuggie Bain — Douglas Stuart
- La promesa — The Promise — Damon Galgut
- Las siete lunas de Maali Almeida — The Seven Moons of Maali Almeida — Shehan Karunatilaka
- La canción del profeta — Prophet Song — Paul Lynch
- Gente normal — Normal People — Sally Rooney
- Días sin final — Days Without End — Sebastian Barry
- La mitad evanescente — The Vanishing Half — Brit Bennett
- Pequeñas cosas como esas — Small Things Like These — Claire Keegan
- Emma — Jane Austen
- Mi Antonia — My Ántonia — Willa Cather
Radiografia de la lista; ofensivamente anglocentrista, aunque mejora en términos de machismo
Novelas originalmente escritas en español (3): Don Quijote, Pedro Páramo y Cien años de soledad.
Autoras mujeres (36): The Guardian lo destaca como un avance frente a las 21 que incluyeron en su versión de 2015.
Países con más autores o autoras (orden decreciente):
- Reino Unido — 29.
- Estados Unidos — 22.
- Irlanda — 4.
- Rusia — 3.
- Francia — 3.
- Sudáfrica — 2.
- Australia — 2.
- Alemania — 2.
- Canadá — 1.
- Nigeria — 1.
- Colombia — 1.
- España — 1.
- México — 1.
- Corea del Sur — 1.
- Turquía — 1.
Aunque la lista se presenta bajo el ambicioso título de las mejores novelas de todos los tiempos, los números demuestran un profundo sesgo anglocéntrico.
Las ausencias de otros idiomas
Creo que hay decenas de novelas que podrían y deberían estar en esa lista. Aquí algunas pocas que según especialistas son grandes obras en lenguas distintas al inglés:
- Noticias del Imperio — Fernando del Paso
- Rayuela — Julio Cortázar
- La ciudad y los perros — Mario Vargas Llosa
- La región más transparente — Carlos Fuentes
- El obsceno pájaro de la noche — José Donoso
- Yo el Supremo — Augusto Roa Bastos
- El libro del desasosiego (Livro do Desassossego) — Fernando Pessoa
- El hombre sin atributos (Der Mann ohne Eigenschaften) — Robert Musil
- Viaje al fin de la noche (Voyage au bout de la nuit) — Louis-Ferdinand Céline
- La condición humana (La Condition humaine) — André Malraux
- Vida y destino (Zhizn i sudba) — Vasily Grossman
- El maestro y Margarita (Master i Margarita) — Mikhail Bulgakov
- Doctor Zhivago — Boris Pasternak
- El Gatopardo (Il Gattopardo) — Giuseppe Tomasi di Lampedusa
- Las ciudades invisibles (Le città invisibili) — Italo Calvino
- El nombre de la rosa (Il nome della rosa) — Umberto Eco
- La insoportable levedad del ser (Nesnesitelná lehkost bytí) — Milan Kundera
- La novela de Genji (Genji Monogatari) — Murasaki Shikibu
- Caballos desbocados (Hon’u) — Yukio Mishima
- Kokoro — Natsume Sōseki
- País de nieve (Yukiguni) — Yasunari Kawabata
- Hijos de nuestro barrio (Awlad Haratina) — Naguib Mahfouz
- Sueño en el pabellón rojo (Hónglóumèng) — Cao Xueqin
- Sorgo rojo (Hóng Gāoliang Jiāzú) — Mo Yan
- Chaka — Thomas Mofolo