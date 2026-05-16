Primero la lista del diario británico (recurrí a Google para traducciones de los títulos del inglés a su idioma original, así que puede haber errores).

  1. Middlemarch — George Eliot
  2. Al faro — To the Lighthouse — Virginia Woolf
  3. El gran Gatsby — The Great Gatsby — F. Scott Fitzgerald
  4. Beloved — Toni Morrison
  5. En busca del tiempo perdido — À la recherche du temps perdu — Marcel Proust
  6. Ulises — Ulysses — James Joyce
  7. Moby-Dick — Herman Melville
  8. Cien años de soledad — Gabriel García Márquez
  9. Don Quijote de la Mancha — Miguel de Cervantes
  10. Pedro Páramo — Juan Rulfo
  11. Cumbres borrascosas — Wuthering Heights — Emily Brontë
  12. Jane Eyre — Charlotte Brontë
  13. Orgullo y prejuicio — Pride and Prejudice — Jane Austen
  14. Casa desolada — Bleak House — Charles Dickens
  15. Grandes esperanzas — Great Expectations — Charles Dickens
  16. Madame Bovary — Gustave Flaubert
  17. Anna Karénina — Leo Tolstoy
  18. Guerra y paz — Voina i mir — Leo Tolstoy
  19. Crimen y castigo — Prestupléniye i nakazániye — Fyodor Dostoevsky
  20. Los hermanos Karamázov — Brátia Karamázovy — Fyodor Dostoevsky
  21. Retrato de una dama — The Portrait of a Lady — Henry James
  22. El ruido y la furia — The Sound and the Fury — William Faulkner
  23. El hombre invisible — Invisible Man — Ralph Ellison
  24. La señora Dalloway — Mrs. Dalloway — Virginia Woolf
  25. El cuaderno dorado — The Golden Notebook — Doris Lessing
  26. Una casa para el señor Biswas — A House for Mr Biswas — V. S. Naipaul
  27. Desgracia — Disgrace — J. M. Coetzee
  28. Nunca me abandones — Never Let Me Go — Kazuo Ishiguro
  29. Los restos del día — The Remains of the Day — Kazuo Ishiguro
  30. La montaña mágica — Der Zauberberg — Thomas Mann
  31. Lolita — Vladimir Nabokov
  32. Fiesta — The Sun Also Rises — Ernest Hemingway
  33. El viejo y el mar — The Old Man and the Sea — Ernest Hemingway
  34. Todo se desmorona — Things Fall Apart — Chinua Achebe
  35. Hijos de la medianoche — Midnight’s Children — Salman Rushdie
  36. La vegetariana — 채식주의자 (Chaesikjuuija) — Han Kang
  37. Me llamo Rojo — Benim Adım Kırmızı — Orhan Pamuk
  38. Molloy — Samuel Beckett
  39. Frankenstein — Mary Shelley
  40. Los viajes de Gulliver — Gulliver’s Travels — Jonathan Swift
  41. Tristram Shandy — The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman — Laurence Sterne
  42. El rojo y el negro — Le Rouge et le Noir — Stendhal
  43. Almas muertas — Miórtvye dushi — Nikolai Gogol
  44. El proceso — Der Prozess — Franz Kafka
  45. El castillo — Das Schloss — Franz Kafka
  46. El extranjero — L’Étranger — Albert Camus
  47. El tambor de hojalata — Die Blechtrommel — Günter Grass
  48. Trampa 22 — Catch-22 — Joseph Heller
  49. Matadero cinco — Slaughterhouse-Five — Kurt Vonnegut
  50. El guardián entre el centeno — The Catcher in the Rye — J. D. Salinger
  51. Matar a un ruiseñor — To Kill a Mockingbird — Harper Lee
  52. 1984 — Nineteen Eighty-Four— George Orwell
  53. Rebelión en la granja — Animal Farm — George Orwell
  54. Un mundo feliz — Brave New World — Aldous Huxley
  55. El señor de las moscas — Lord of the Flies — William Golding
  56. El cuento de la criada — The Handmaid’s Tale — Margaret Atwood
  57. Ancho mar de los Sargazos — Wide Sargasso Sea — Jean Rhys
  58. El americano impasible — The Quiet American — Graham Greene
  59. El revés de la trama — The End of the Affair — Graham Greene
  60. La plenitud de la señorita Brodie — The Prime of Miss Jean Brodie — Muriel Spark
  61. V. — Thomas Pynchon
  62. El arco iris de gravedad — Gravity’s Rainbow — Thomas Pynchon
  63. Meridiano de sangre — Blood Meridian — Cormac McCarthy
  64. La carretera — The Road — Cormac McCarthy
  65. Bajo la red — Under the Net — Iris Murdoch
  66. El mar, el mar — The Sea, the Sea — Iris Murdoch
  67. Ojos azules — The Bluest Eye — Toni Morrison
  68. La canción de Salomón — Song of Solomon — Toni Morrison
  69. El conservador — The Conservationist — Nadine Gordimer
  70. La hija de Burger — Burger’s Daughter — Nadine Gordimer
  71. Vida y época de Michael K — Life & Times of Michael K — J. M. Coetzee
  72. Dientes blancos — White Teeth — Zadie Smith
  73. Expiación — Atonement — Ian McEwan
  74. La línea de la belleza — The Line of Beauty — Alan Hollinghurst
  75. En la corte del lobo — Wolf Hall — Hilary Mantel
  76. Una reina en el estrado — Bring Up the Bodies — Hilary Mantel
  77. El ferrocarril subterráneo — The Underground Railroad — Colson Whitehead
  78. Gilead — Marilynne Robinson
  79. Vida doméstica — Housekeeping — Marilynne Robinson
  80. Pastoral americana — American Pastoral — Philip Roth
  81. La mancha humana — The Human Stain — Philip Roth
  82. El dios de las pequeñas cosas — The God of Small Things — Arundhati Roy
  83. El paciente inglés — The English Patient — Michael Ondaatje
  84. El asesino ciego — The Blind Assassin — Margaret Atwood
  85. Óscar y Lucinda — Oscar and Lucinda — Peter Carey
  86. Historia verdadera de la banda de Kelly — True History of the Kelly Gang — Peter Carey
  87. Posesión — Possession — A. S. Byatt
  88. El mar — The Sea — John Banville
  89. El encuentro — The Gathering — Anne Enright
  90. El lechero — Milkman — Anna Burns
  91. Shuggie Bain — Shuggie Bain — Douglas Stuart
  92. La promesa — The Promise — Damon Galgut
  93. Las siete lunas de Maali Almeida — The Seven Moons of Maali Almeida — Shehan Karunatilaka
  94. La canción del profeta — Prophet Song — Paul Lynch
  95. Gente normal — Normal People — Sally Rooney
  96. Días sin final — Days Without End — Sebastian Barry
  97. La mitad evanescente — The Vanishing Half — Brit Bennett
  98. Pequeñas cosas como esas — Small Things Like These — Claire Keegan
  99. Emma — Jane Austen
  100. Mi Antonia — My Ántonia — Willa Cather

Radiografia de la lista; ofensivamente anglocentrista, aunque mejora en términos de machismo

Novelas originalmente escritas en español (3): Don Quijote, Pedro Páramo y Cien años de soledad.

Autoras mujeres (36): The Guardian lo destaca como un avance frente a las 21 que incluyeron en su versión de 2015.

Países con más autores o autoras (orden decreciente):

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  12. España1.
  13. México1.
  14. Corea del Sur1.
  15. Turquía1.

Aunque la lista se presenta bajo el ambicioso título de las mejores novelas de todos los tiempos, los números demuestran un profundo sesgo anglocéntrico.

Las ausencias de otros idiomas

Creo que hay decenas de novelas que podrían y deberían estar en esa lista. Aquí algunas pocas que según especialistas son grandes obras en lenguas distintas al inglés:

  1. Noticias del Imperio — Fernando del Paso
  2. Rayuela — Julio Cortázar
  3. La ciudad y los perros — Mario Vargas Llosa
  4. La región más transparente — Carlos Fuentes
  5. El obsceno pájaro de la noche — José Donoso
  6. Yo el Supremo — Augusto Roa Bastos
  7. El libro del desasosiego (Livro do Desassossego) — Fernando Pessoa
  8. El hombre sin atributos (Der Mann ohne Eigenschaften) — Robert Musil
  9. Viaje al fin de la noche (Voyage au bout de la nuit) — Louis-Ferdinand Céline
  10. La condición humana (La Condition humaine) — André Malraux
  11. Vida y destino (Zhizn i sudba) — Vasily Grossman
  12. El maestro y Margarita (Master i Margarita) — Mikhail Bulgakov
  13. Doctor Zhivago — Boris Pasternak
  14. El Gatopardo (Il Gattopardo) — Giuseppe Tomasi di Lampedusa
  15. Las ciudades invisibles (Le città invisibili) — Italo Calvino
  16. El nombre de la rosa (Il nome della rosa) — Umberto Eco
  17. La insoportable levedad del ser (Nesnesitelná lehkost bytí) — Milan Kundera
  18. La novela de Genji (Genji Monogatari) — Murasaki Shikibu
  19. Caballos desbocados (Hon’u) — Yukio Mishima
  20. Kokoro — Natsume Sōseki
  21. País de nieve (Yukiguni) — Yasunari Kawabata
  22. Hijos de nuestro barrio (Awlad Haratina) — Naguib Mahfouz
  23. Sueño en el pabellón rojo (Hónglóumèng) — Cao Xueqin
  24. Sorgo rojo (Hóng Gāoliang Jiāzú) — Mo Yan
  25. Chaka — Thomas Mofolo