Primero la lista del diario británico (recurrí a Google para traducciones de los títulos del inglés a su idioma original, así que puede haber errores).

Middlemarch — George Eliot Al faro — To the Lighthouse — Virginia Woolf El gran Gatsby — The Great Gatsby — F. Scott Fitzgerald Beloved — Toni Morrison En busca del tiempo perdido — À la recherche du temps perdu — Marcel Proust Ulises — Ulysses — James Joyce Moby-Dick — Herman Melville Cien años de soledad — Gabriel García Márquez Don Quijote de la Mancha — Miguel de Cervantes Pedro Páramo — Juan Rulfo Cumbres borrascosas — Wuthering Heights — Emily Brontë Jane Eyre — Charlotte Brontë Orgullo y prejuicio — Pride and Prejudice — Jane Austen Casa desolada — Bleak House — Charles Dickens Grandes esperanzas — Great Expectations — Charles Dickens Madame Bovary — Gustave Flaubert Anna Karénina — Leo Tolstoy Guerra y paz — Voina i mir — Leo Tolstoy Crimen y castigo — Prestupléniye i nakazániye — Fyodor Dostoevsky Los hermanos Karamázov — Brátia Karamázovy — Fyodor Dostoevsky Retrato de una dama — The Portrait of a Lady — Henry James El ruido y la furia — The Sound and the Fury — William Faulkner El hombre invisible — Invisible Man — Ralph Ellison La señora Dalloway — Mrs. Dalloway — Virginia Woolf El cuaderno dorado — The Golden Notebook — Doris Lessing Una casa para el señor Biswas — A House for Mr Biswas — V. S. Naipaul Desgracia — Disgrace — J. M. Coetzee Nunca me abandones — Never Let Me Go — Kazuo Ishiguro Los restos del día — The Remains of the Day — Kazuo Ishiguro La montaña mágica — Der Zauberberg — Thomas Mann Lolita — Vladimir Nabokov Fiesta — The Sun Also Rises — Ernest Hemingway El viejo y el mar — The Old Man and the Sea — Ernest Hemingway Todo se desmorona — Things Fall Apart — Chinua Achebe Hijos de la medianoche — Midnight’s Children — Salman Rushdie La vegetariana — 채식주의자 (Chaesikjuuija) — Han Kang Me llamo Rojo — Benim Adım Kırmızı — Orhan Pamuk Molloy — Samuel Beckett Frankenstein — Mary Shelley Los viajes de Gulliver — Gulliver’s Travels — Jonathan Swift Tristram Shandy — The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman — Laurence Sterne El rojo y el negro — Le Rouge et le Noir — Stendhal Almas muertas — Miórtvye dushi — Nikolai Gogol El proceso — Der Prozess — Franz Kafka El castillo — Das Schloss — Franz Kafka El extranjero — L’Étranger — Albert Camus El tambor de hojalata — Die Blechtrommel — Günter Grass Trampa 22 — Catch-22 — Joseph Heller Matadero cinco — Slaughterhouse-Five — Kurt Vonnegut El guardián entre el centeno — The Catcher in the Rye — J. D. Salinger Matar a un ruiseñor — To Kill a Mockingbird — Harper Lee 1984 — Nineteen Eighty-Four— George Orwell Rebelión en la granja — Animal Farm — George Orwell Un mundo feliz — Brave New World — Aldous Huxley El señor de las moscas — Lord of the Flies — William Golding El cuento de la criada — The Handmaid’s Tale — Margaret Atwood Ancho mar de los Sargazos — Wide Sargasso Sea — Jean Rhys El americano impasible — The Quiet American — Graham Greene El revés de la trama — The End of the Affair — Graham Greene La plenitud de la señorita Brodie — The Prime of Miss Jean Brodie — Muriel Spark V. — Thomas Pynchon El arco iris de gravedad — Gravity’s Rainbow — Thomas Pynchon Meridiano de sangre — Blood Meridian — Cormac McCarthy La carretera — The Road — Cormac McCarthy Bajo la red — Under the Net — Iris Murdoch El mar, el mar — The Sea, the Sea — Iris Murdoch Ojos azules — The Bluest Eye — Toni Morrison La canción de Salomón — Song of Solomon — Toni Morrison El conservador — The Conservationist — Nadine Gordimer La hija de Burger — Burger’s Daughter — Nadine Gordimer Vida y época de Michael K — Life & Times of Michael K — J. M. Coetzee Dientes blancos — White Teeth — Zadie Smith Expiación — Atonement — Ian McEwan La línea de la belleza — The Line of Beauty — Alan Hollinghurst En la corte del lobo — Wolf Hall — Hilary Mantel Una reina en el estrado — Bring Up the Bodies — Hilary Mantel El ferrocarril subterráneo — The Underground Railroad — Colson Whitehead Gilead — Marilynne Robinson Vida doméstica — Housekeeping — Marilynne Robinson Pastoral americana — American Pastoral — Philip Roth La mancha humana — The Human Stain — Philip Roth El dios de las pequeñas cosas — The God of Small Things — Arundhati Roy El paciente inglés — The English Patient — Michael Ondaatje El asesino ciego — The Blind Assassin — Margaret Atwood Óscar y Lucinda — Oscar and Lucinda — Peter Carey Historia verdadera de la banda de Kelly — True History of the Kelly Gang — Peter Carey Posesión — Possession — A. S. Byatt El mar — The Sea — John Banville El encuentro — The Gathering — Anne Enright El lechero — Milkman — Anna Burns Shuggie Bain — Shuggie Bain — Douglas Stuart La promesa — The Promise — Damon Galgut Las siete lunas de Maali Almeida — The Seven Moons of Maali Almeida — Shehan Karunatilaka La canción del profeta — Prophet Song — Paul Lynch Gente normal — Normal People — Sally Rooney Días sin final — Days Without End — Sebastian Barry La mitad evanescente — The Vanishing Half — Brit Bennett Pequeñas cosas como esas — Small Things Like These — Claire Keegan Emma — Jane Austen Mi Antonia — My Ántonia — Willa Cather

Radiografia de la lista; ofensivamente anglocentrista, aunque mejora en términos de machismo

Novelas originalmente escritas en español (3): Don Quijote, Pedro Páramo y Cien años de soledad.

Autoras mujeres (36): The Guardian lo destaca como un avance frente a las 21 que incluyeron en su versión de 2015.

Países con más autores o autoras (orden decreciente):

Reino Unido — 29. Estados Unidos — 22. Irlanda — 4. Rusia — 3. Francia — 3. Sudáfrica — 2. Australia — 2. Alemania — 2. Canadá — 1. Nigeria — 1. Colombia — 1. España — 1. México — 1. Corea del Sur — 1. Turquía — 1.

Aunque la lista se presenta bajo el ambicioso título de las mejores novelas de todos los tiempos, los números demuestran un profundo sesgo anglocéntrico.

Las ausencias de otros idiomas

Creo que hay decenas de novelas que podrían y deberían estar en esa lista. Aquí algunas pocas que según especialistas son grandes obras en lenguas distintas al inglés: