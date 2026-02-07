¡Bienvenidos amantes de la gastronomía ! Este fin de semana comienza el nuevo año chino, y es el turno del caballo. Por lo cual la ciudad se engalana para recibirlo como se merece, con una de las mejores y más variadas gastronomías del mundo: la china.

Y es que hablar de esta comida no es sencillo; es un tema tan vasto como su territorio, pues hay una infinidad de cocinas, unas más populares que otras y a eso hay que agregar casos como el de nuestro país, que hemos adaptado algunos de sus platillos o ingredientes a la propia cocina mexicana.

Uno de esos casos es el arroz, ¿quién se puede imaginar un mole sin su arroz rojo? O a la mexicana como también le suelen llamar, es casi imposible. Es un platillo que siempre debe de ir acompañado de su buena porción de arroz.

De hecho, esta guarnición ha sido motivo de sorpresa para muchos extranjeros, quienes no conciben cómo podemos comer mole (negro, rojo, poblano, oaxaqueño, tan solo por nombrar algunos) con arroz y luego envolver la carne con la salsa y una buena cucharada de arroz rojo en una tortilla calientita y de preferencia hecha a mano.

Consideran que es un exceso de carbohidratos, y que usamos cereales dos veces; ya con el arroz es suficiente, para qué todavía nos lo comemos con tortillas y no solo una, sino varias, las necesarias para dejar el plato “rechinando de limpio”, como decía el slogan de un antiguo comercial de jabón para lavar platos.

La comida china, ya sea en su modo más original o mexicanizado, ha permeado en el gusto de los comensales. Desde el clásico café de chinos, con su gran variedad de panes dulces y “bollos al vapor”, ideales para bolsillos algo apretados. En ellos se come bien y barato y generalmente suelen ofrecer platillos típicos de China como chop suey o arroz frito con carne, huevo y verduras, hasta chilaquiles y molletes.

Son lugares ideales para desayunar, comer o cenar con un café con leche y un bisquet con mantequilla y mermelada de fresa, sin duda todo y clásico.

Pero también están los restaurantes clásicos, del centro de la ciudad, en la calle de Dolores. Entre la avenida Juárez y la calle Victoria, se encuentra el barrio chino, y este fin de semana se pondrán de manteles largos; además de la gran oferta gastronómica que representa este lugar, habrá muestras culturales, donde no pueden faltar sus tradicionales danzas y que nos permiten conocer un poco más está cultura milenaria.

Cómo cada año, el Centro Nacional de las Artes dará una muestra tanto cultural como gastronómica de la cultura china con motivo de la llegada del Año del Caballo.

Pero si lo que prefieren es solamente degustar una elegante comida china, hay sitios como P.F. Chang o el restaurante Hunan, polémico lugar, pero cuyo pato laqueado es una verdadera delicia; podrían aprovechar este fin de semana para decantarse por recibir el año nuevo chino degustando platillos de ensueño.

Sin importar qué plan le gusta más, seguro es un excelente pretexto para salir a pasear y no dejar de probar una cocina que tiene miles de años. Bon appetit!!!

Cat Soumeillera en Twitter: @CSoumeillera