Claudia Sheinbaum vs el INE

A ver… las encuestas actuales dicen que Claudia Sheinbaum es una candidata que muy posiblemente gane la presidencia. Por supuesto yo no lo dudo. Y no lo dudo porque tiene una persona que viene apoyándola y sosteniéndola desde tiempo atrás, que es su jefe-Padre-mentor-Padrino, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En verdad, Claudia se derrite cuando está cerca del Presidente. Lo admira, lo quiere y cree en él profundamente. No conozco a Claudia pero lo intuyo bastante bien, se le nota en la mirada, con él creo es con el único que sonríe. El que el presidente no deje de atacar al INE, pues cómo les diré, es algo a lo que ya nos acostumbramos. Es como el típico miembro mayor de alguna familia mexicana que sabemos es así de necio y que no va a cambiar nunca y por nada, entonces uno ya no se engancha, ya no entras en discusión y cómo dirían los jóvenes “le das el avión”.

El INE también ya sabe que con el Presidente AMLO no habrá diálogo ni argumentación. Sabe que el Presidente no los quiere como Institución y ya Don Lorenzo Córdova pone cara de “ya ni cómo hacerle”, ante los ataques del presidente y las embestidas contra el INE. Pero aquí viene un tema delicado: ahora Claudia Sheinbaum se ha sumado al pleito. No tanto para apoyar al Presidente, que claro que sí también es el propósito, sino que verdaderamente está peleándose con él y de una manera que ya raya en lo personal, porque la propia Jefa de Gobierno hoy dijo que de plano, el INE la trae en su contra y lo acusó de que tener un marcaje personal contra ella.

Clau es como esas jóvenes rebeldes de secundaria que creen que el profesor que les llama la atención es porque “la traen contra ella”, es decir, pues que la cosa se vuelve un tema personal. Es la forma de defenderse de la autoridad que te pone límites, el señalarlos como “opresores que no me quieren”.

Aquí lo preocupante es que Claudia Sheinbaum busca ser Presidenta, que está cerca de serlo y entonces llegaría a la Presidencia con una relación absolutamente rota contra una de las instituciones que durante años los mexicanos hemos respetado y queremos defender. A Claudia se le olvida que es Jefa de Gobierno y que no valen pleitos personales.

Se le olvida que el mensaje y el ejemplo que le da a otros jóvenes, es que puedes faltarle el respeto a las instituciones si no te dejan actuar como quieres, y hoy por hoy en verdad (no la estoy culpando) ya con el regreso presencial a clases los jóvenes se están sublevando a la autoridad. El maestro está dejando de tener relevancia y respeto, para bajarlo de nivel y ponerse al tú por tú con muchos estudiantes.

¿Qué ejemplo está dando Claudia Sheinbaum a niños y jóvenes no sólo de la capital del país sino de México entero?

Yo no le pido que se quede callada o que no alce la voz, pero si las reglas son claras, las acatas y obedeces. No te las brincas, no las ignoras.

La mujer rebelde de seguir así de rebelde no va a poder gobernar correctamente a todo un país, porque le enseñará a otros a brincarse las reglas y eso cuando se lo hagan a ella, pues no le va a gustar. Lo dejo a su análisis, si acaso me lee.