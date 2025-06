Siempre es positivo revisar las cifras de la aviación nacional , para saber exactamente dónde estamos parados y que camino debemos seguir como industria. La aviación es clave para el desarrollo de nuestra nación, por lo que no resulta en lo absoluto baladí internarnos en los números que nos arroja la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

De enero a abril se han transportado dentro de nuestro territorio 41.7 millones de pasajeros, nada mal para los primeros cuatro meses del año, las líneas aéreas nacionales observaron un crecimiento del 6.4% y este se dividió de la siguiente manera 6.1% en vuelos nacionales y un crecimiento del 2.7% en vuelos internacionales.

Las aerolíneas que más experimentaron este aumento fueron con un 11.7% VivaAerobus y con un 9.2% Volaris, eso sí a la aviación de fletamento, esto es lo charters, no le fue nada bien, pues este al contrario de la aviación regular comercial tuvo un decrecimiento del -40.8%,

¿Cómo se comportó el factor ocupación? Pues el promedio en nuestras aerolíneas del país este se colocó en un 77.8%, dividiéndose de la siguiente manera, un factor ocupacional en vuelos nacionales del 78.7% y en vuelos internacionales del 76.5%

La flota aérea ha aumentado en 402 aeronaves tanto en aerolíneas de vuelos comerciales, de carga y de fletamento. La carga en aerolíneas nacionales también observó un crecimiento del 11.7% y las aerolíneas que han reportado un mayor incremento en el manejo de carga han sido Aeronaves TSM con un 51.6%, MasAir con 35.7% y Aerounión un 28%.

¿Cómo les ha ido en estos cuatro meses a las aerolíneas nacionales? Pues de la siguiente manera sí contabilizamos el número de pasajeros transportados, dejando claro que estas líneas aéreas son las que cuentan con una concesión “vigente”:

Aeroméxico (Aerovías de México) 3,925,181

Aeroméxico Connect (Aerolitoral) 1,298,031

Aerus 8,154

Magnicharters (Grupo Aéreo Monterrey) 49,522

Mexicana (Aerolínea del Estado Mexicano) 120,612

Transportes Aéreos Regionales (TAR) 65,290

VivaAerobus (Aeroenlaces) 7,800,473

Volaris (Concesionaria Vuela Compañía de Aviación) 6,968,372

Con estas cifras podemos observar lo siguiente, las aerolíneas de bajo costo han venido para quedarse y son las que prefieren los usuarios, los números no mienten, eso por un lado y por otro tenemos que la nueva aerolínea del Estado mexicano, ha estado creciendo pese a la mala publicidad que diariamente hacen en redes sociales y medios de comunicación, a pesar de tener tan solo dos años en el mercado ha doblado en número de pasajeros transportados a TAR, que fue fundada en 2014.

A nivel internacional las aerolíneas nacionales que prestan ese servicio son las siguientes y estas son las cifras de enero a abril de este año:

Aeroméxico (Aerovías de México) 2,434,124

Aeroméxico Connect (Aerolitoral) 208,369

Aerus 1,232

VivaAerobus (Aeroenlaces) 1,000,759

Volaris (Concesionaria Vuela Compañía de Aviación) 2,130,685

Lo que da el siguiente total de pasajeros transportados, Grupo Aeroméxico (incluye a Connect) 7,865,705, Aerus 9, 386, Viva 8,801,232 y Volaris 9,099,057. Ahora sí, por eso es maravilloso revisar las cifras pues de enero a abril de este año, comparado con el mismo periodo en 2024, Viva es la línea aérea que más creció, sin embargo, a pesar de ello, quien ha transportado más pasajeros ha sido Volaris.

Y solamente estamos hablando de transporte de pasajeros, no nos hemos metido con la carga, porque ahí es otra historia.

Ya les he comentado en múltiples ocasiones que el transporte de carga puede hacerse en aerolíneas destinada exclusivamente para ello, pero también las aerolíneas comerciales utilizan “sus panzas” para transportar carga, veamos cómo le fue solamente a la carga nacional e internacional, solamente dejando claro que la Aerolínea del Estado Mexicano, solamente presentará cifras de carga nacional, las demás es la suma de nacional e internacional y se expresan en toneladas.

Las aerolíneas que también operan como carga y las de carga son:

Aeroméxico (Aerovías de México) 47,517,989

Aeroméxico Connect (Aerolitoral) 2,749,348

Aerounión (Aerotransportes de Carga Unión) 7,685,177

Estafeta (Carga Aérea) 9,254,570.8

Mas Air (Más de Carga) 24,324,605

Mexicana (Aerolínea del Estado Mexicano) 104,489 *sólo vuelos domésticos

VivaAerobus (Aeroenlaces) 3,774,214

Volaris (Concesionaria Vuela Compañía de Aviación) 8,264,931

Como podemos observar la reina y señora es sin lugar a dudas Grupo Aeroméxico con 50,267,337. Ni siquiera le llegan a los talones las aerolíneas que se especializan nada más en la carga. Lo cual hace que, a pesar de no estar transportando tantos pasajeros, sí tengan un equilibrio muy interesante gracias a la carga.

Por esto es importante hacer un correcto análisis de las cifras, pues no falta quien saca una cifra fuera de su contexto y la presenta como “alarmante”, no diré nombres pero un incidente en aviación puede ser desde algo muy menor, hasta algo mucho más aparatoso, pero que haya un incremento con respecto al año anterior del 53.1% no es significado que no tenemos seguridad aérea para operar.

Muchas veces la prensa es de lo más critica con nuestro país, pero cierra los ojos ante la aviación norteamericana, que ellos sí vaya que están en la lona. Con todo y los defectos que podamos tener como país, vamos avanzando y los cambios, aunque quisiéramos que fueran más rápidos, sí se están haciendo y eso es lo importante, que después de mucho pedirlo, por fin se está pensando en una política de aviación.

Habrá que construirla poco a poco, mientras ahí vamos, paso a paso, la aviación es una industria esencial para el desarrollo y crecimiento de nuestro país, así que la próxima vez que les entren unas ansias terribles por decir que la aviación no es importante, espero que tengan en cuenta que en la actualidad, aunque no vuelen como pasajeros, sí son beneficiados con los productos que se transportan vía aérea.