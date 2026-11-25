¡China puede venderle a México más de 130 mil millones de dólares durante 2026, mientras las exportaciones mexicanas al gigantesco mercado asiático rondarían apenas los 10 mil millones, según las estimaciones que acaba de presentar Marcelo Ebrard! Una diferencia tan escandalosa como reveladora que obliga a formular una pregunta de enorme trascendencia económica y política: ¿qué está negociando realmente el gobierno de Claudia Sheinbaum con Xi Jinping y qué beneficios concretos puede obtener nuestro país de una relación comercial tan profundamente desequilibrada?

Porque mientras la presidenta descarta expresamente un tratado de libre comercio con China, su administración anuncia mayor cooperación económica, tecnológica e industrial, impulsa nuevos mecanismos de negociación y busca ampliar las ventas mexicanas al país asiático. ¡No se trata necesariamente de una contradicción, pero sí de una apuesta delicadísima que exige inteligencia comercial, firmeza negociadora y absoluta claridad sobre los intereses nacionales!

La noticia más reciente se produjo este lunes 23 de noviembre en Pekín. Marcelo Ebrard, secretario de Economía, y Wang Wentao, ministro de Comercio chino, encabezaron la undécima reunión del Grupo de Alto Nivel México-China y acordaron establecer un mecanismo bilateral de trabajo para atender las prioridades económicas de ambos países. Entre sus principales objetivos aparece la búsqueda de instrumentos que permitan incrementar las exportaciones mexicanas hacia China y corregir gradualmente un desequilibrio comercial que el propio gobierno reconoce como persistente y creciente. El acuerdo da continuidad a las conversaciones sostenidas la semana pasada entre Claudia Sheinbaum y Xi Jinping durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, celebrada en Shenzhen.

Ebrard expuso ante su contraparte china las dimensiones del problema. Según sus previsiones para el año, las mercancías chinas vendidas a México superarían los 130 mil millones de dólares, mientras las exportaciones mexicanas se situarían alrededor de los 10 mil millones. No son cifras oficiales definitivas de cierre anual, y los datos acumulados publicados para los primeros nueve meses presentan montos distintos; por ello deben entenderse como estimaciones del funcionario. Pero el sentido económico de la advertencia es indiscutible: México mantiene un déficit comercial de enorme magnitud con China y necesita revisar las condiciones que dificultan una relación más equilibrada.

De acuerdo con cifras de comercio exterior difundidas a partir de los registros del Banco de México, entre enero y septiembre de 2026 las exportaciones mexicanas a China ascendieron aproximadamente a 11 mil 101 millones de dólares, mientras las importaciones provenientes de ese país alcanzaron unos 105 mil 979 millones. Es decir, un saldo negativo cercano a 94 mil 878 millones de dólares en solamente nueve meses. Las diferencias entre estas cifras acumuladas y las estimaciones anuales expuestas por Ebrard deben aclararse, pero no alteran la conclusión principal: la economía mexicana compra a China cantidades extraordinariamente superiores a las que consigue venderle.

Ahora bien, un déficit comercial bilateral no demuestra, por sí mismo, que una relación económica sea perjudicial. Una parte relevante de las importaciones chinas consiste en componentes, maquinaria, equipos e insumos utilizados por industrias establecidas en México, incluidas empresas que posteriormente exportan productos terminados a otros mercados. No sería correcto equiparar toda importación con desplazamiento de producción nacional ni suponer que cada dólar comprado en China representa automáticamente una pérdida para nuestra economía. El problema comienza cuando la dependencia de proveedores extranjeros aumenta sin que se fortalezcan simultáneamente las capacidades productivas nacionales y las posibilidades de acceso de nuestros productos al mercado chino.

Y precisamente allí se encuentra una de las grandes tareas pendientes. México necesita incrementar su presencia comercial en China, pero también desarrollar condiciones para que una mayor proporción de los bienes que consume o incorpora a sus procesos industriales pueda producirse competitivamente dentro del país. Se trata de dos objetivos complementarios que requieren estrategias diferentes: abrir mercados para vender más y fortalecer capacidades internas para depender menos de determinadas importaciones.

El encuentro entre Ebrard y Wang Wentao incorporó propuestas concretas. México pidió agilizar autorizaciones y protocolos sanitarios que permitan ampliar la exportación de productos como aguacate, limón, carne de res, carne de cerdo, sorgo y determinados productos acuáticos procesados. La importancia de esos trámites no debe subestimarse. En numerosos mercados, las barreras comerciales no consisten únicamente en aranceles elevados, sino también en requisitos técnicos, certificaciones, autorizaciones sanitarias y procedimientos administrativos que pueden demorar durante años la entrada de mercancías.

Para los productores mexicanos, acceder a un mercado del tamaño de China podría abrir oportunidades importantes, pero tampoco basta con obtener una autorización. Es necesario desarrollar capacidad exportadora, cumplir especificaciones, asegurar volúmenes, contar con infraestructura logística y establecer relaciones comerciales sostenibles. La apertura de una puerta no garantiza que los productos consigan atravesarla competitivamente.

Ebrard también planteó otra posibilidad: que empresas chinas trasladen a México parte de la producción que actualmente realizan en su territorio para abastecer al mercado mexicano. La idea merece examinarse porque permitiría, bajo determinadas condiciones, desarrollar actividad industrial, generar empleos e incorporar proveedores nacionales. Pero su conveniencia dependerá del tipo de inversiones, las tecnologías involucradas, los compromisos productivos, la generación de valor agregado y el cumplimiento de las disposiciones comerciales aplicables.

No tendría demasiado sentido sustituir mercancías terminadas importadas por operaciones de ensamblaje que dependieran casi totalmente de componentes extranjeros sin desarrollar capacidades nacionales. La inversión productiva puede ser bienvenida, pero México necesita procurar que contribuya a formar trabajadores, fortalecer cadenas de suministro, generar conocimiento y ampliar oportunidades para empresas establecidas en nuestro territorio.

Aquí aparece la pregunta política más importante: ¿por qué Sheinbaum quiere ampliar la cooperación con China, pero rechaza negociar un tratado de libre comercio?

La respuesta no es tan contradictoria como podría parecer.

Un tratado de libre comercio supone negociar compromisos amplios sobre acceso a mercados, aranceles y otras reglas económicas que pueden modificar sustancialmente las condiciones de competencia entre las partes. En cambio, los mecanismos de cooperación permiten desarrollar proyectos específicos, grupos de trabajo, programas de investigación, inversiones y entendimientos técnicos sin establecer una liberalización general del comercio bilateral.

México puede buscar que China compre más productos agroalimentarios, facilitar proyectos industriales o promover investigación conjunta sin comprometerse por ello a eliminar los aranceles que aplica a determinadas importaciones chinas. También puede analizar inversiones caso por caso y exigir que se respeten las disposiciones nacionales y los tratados comerciales que mantiene con otros países.

La presidenta fue expresa durante su participación en la APEC: México no tiene previsto avanzar hacia un tratado de libre comercio con China, pero sí profundizar la cooperación en distintos ámbitos. Entre los temas abordados durante la visita estuvieron la ciencia, la tecnología, la salud, la agricultura, la industria y otros proyectos de colaboración. El gobierno presentó esa orientación como parte de una estrategia de cooperación para el desarrollo y de fortalecimiento de las capacidades productivas mexicanas.

Pero resulta indispensable examinar cómo se traduce esa intención en resultados verificables. Una cosa es suscribir memorandos de entendimiento y otra ejecutar proyectos. Una cosa es anunciar cooperación tecnológica y otra garantizar mecanismos reales de investigación, capacitación, transferencia de conocimientos y participación de empresas nacionales. Y una cosa es crear una mesa de trabajo comercial y otra conseguir que las exportaciones mexicanas aumenten de manera significativa.

México necesita conocer los objetivos, responsables, calendarios y mecanismos de seguimiento de los nuevos instrumentos bilaterales. No se trata de exigir que toda conversación diplomática sea pública en sus detalles, sino de contar con información suficiente para evaluar si las iniciativas representan avances concretos o solamente nuevas declaraciones de buenas intenciones.

El escenario adquiere especial complejidad por nuestra relación con Estados Unidos. México participa en una de las regiones productivas más integradas del planeta y el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá constituye un instrumento fundamental para sus exportaciones, inversiones y empleos. La revisión de ese acuerdo ocurre en un contexto de competencia económica y tecnológica entre Washington y Pekín, lo que obliga a adoptar decisiones particularmente cuidadosas.

Donald Trump ha colocado las relaciones comerciales con China entre los asuntos centrales de su política económica. Las restricciones sobre tecnologías estratégicas, los aranceles, las reglas de origen y la reorganización de determinadas cadenas industriales forman parte de una disputa internacional que puede afectar a numerosos países, incluido México.

Por eso nuestro gobierno necesita dejar perfectamente claro que ampliar la cooperación con China no significa convertir al territorio mexicano en una plataforma para evadir restricciones comerciales estadounidenses ni incumplir los compromisos del T-MEC. Las inversiones de origen chino pueden ser legítimas y económicamente convenientes, pero deben operar conforme a las leyes mexicanas y las disposiciones comerciales aplicables a los productos que pretendan exportarse hacia América del Norte.

Tampoco sería adecuado que México renunciara automáticamente a desarrollar relaciones económicas con otros países por temor a generar incomodidades diplomáticas en Washington. Nuestro país tiene derecho a diversificar sus mercados, atraer inversiones y cooperar científicamente con distintas economías. La cuestión no consiste en escoger entre Trump y Xi Jinping, sino en definir una política comercial que preserve nuestros compromisos, proteja intereses productivos y aproveche oportunidades legítimas sin provocar conflictos innecesarios.

Eso requiere mucho más que habilidad para sostener reuniones presidenciales. Exige equipos técnicos competentes, información económica confiable, coordinación entre instituciones y una visión estratégica capaz de identificar tanto las oportunidades como los riesgos de cada decisión.

También debemos recordar que México decidió incrementar aranceles sobre determinadas mercancías procedentes de países con los que no mantiene tratados de libre comercio, entre ellos China. Esas medidas forman parte de una política que busca proteger o desarrollar determinadas actividades productivas y modificar incentivos comerciales. Sus efectos deben evaluarse cuidadosamente, porque los aranceles pueden favorecer a ciertos productores nacionales, pero también aumentar costos para empresas que dependen de insumos importados.

La política industrial no debe reducirse a encarecer productos extranjeros. Necesita crear condiciones para que las empresas mexicanas puedan producir competitivamente, invertir, innovar y abastecer mercados. De nada serviría levantar barreras comerciales si no se acompaña esa decisión con energía suficiente, infraestructura, financiamiento, capacitación y certidumbre jurídica.

En Jalisco conocemos la importancia de estas condiciones. La industria electrónica, la manufactura avanzada y los servicios tecnológicos dependen de complejas cadenas internacionales de suministro, donde participan componentes, maquinaria y conocimientos procedentes de distintos países. China ocupa un lugar relevante en varios de esos mercados, pero nuestro estado también cuenta con experiencia industrial, instituciones educativas y capacidades de formación que pueden contribuir a desarrollar mayor especialización y valor agregado.

Aprovechar las transformaciones del comercio internacional exige preparar trabajadores, técnicos e ingenieros, fortalecer la vinculación entre empresas y centros educativos, promover la certificación de competencias e impulsar habilidades tecnológicas que permitan incorporar procesos más complejos. La competitividad no puede depender solamente de salarios relativamente bajos o de la proximidad geográfica con Estados Unidos.

La cooperación tecnológica con China podría resultar útil en determinados proyectos, pero su valor debería medirse por lo que efectivamente aprenden, desarrollan y producen las instituciones y empresas mexicanas. Si únicamente importamos equipos sofisticados y dependemos permanentemente de proveedores extranjeros para operarlos, la modernización tecnológica corre el riesgo de convertirse en una nueva forma de dependencia.

Algo semejante ocurre con la industria automotriz, los equipos eléctricos, los sistemas de almacenamiento de energía, la automatización y otras actividades que están transformando la economía mundial. México necesita analizar qué sectores ofrecen posibilidades reales de crecimiento y cuáles enfrentan riesgos por la competencia internacional o por modificaciones en las reglas comerciales norteamericanas.

La presencia de inversiones chinas tampoco puede evaluarse mediante prejuicios favorables o contrarios a su origen. Una inversión debe examinarse por su legalidad, viabilidad, efectos ambientales, aportaciones tecnológicas, generación de empleo, incorporación de proveedores nacionales y compatibilidad con nuestras obligaciones internacionales. Los mismos criterios deberían aplicarse a proyectos procedentes de Estados Unidos, Europa o cualquier otra región.

La reciprocidad comercial merece igualmente una atención especial. Si China encuentra en México un mercado extraordinariamente importante para sus mercancías, resulta razonable que nuestro país busque mejores condiciones de acceso para sus productos. Pero esa aspiración debe traducirse en negociaciones técnicas, eliminación de obstáculos injustificados cuando corresponda y desarrollo de capacidades exportadoras.

No se trata de exigir una igualdad matemática entre las compras y las ventas bilaterales. Las economías tienen estructuras diferentes y los intercambios responden a necesidades productivas, especializaciones y decisiones empresariales. Pero una brecha tan amplia justifica examinar si existen oportunidades desaprovechadas, restricciones que puedan negociarse y sectores mexicanos capaces de aumentar su participación en el mercado asiático.

La nueva mesa de trabajo deberá demostrar que puede avanzar en esas tareas. Sería conveniente conocer qué productos tendrán prioridad, cuáles protocolos sanitarios siguen pendientes, qué obstáculos administrativos se pretende resolver y qué mecanismos permitirán medir los progresos. También resultará importante identificar las inversiones que verdaderamente contribuyan a producir más en México, en lugar de limitarse a modificar la ruta comercial de mercancías elaboradas en otros países.

La presidenta Sheinbaum ha planteado el objetivo de fortalecer la producción nacional y reducir dependencias externas. Ese propósito puede ser compatible con una cooperación económica más amplia con China, siempre que la estrategia se encuentre bien diseñada y los proyectos contribuyan efectivamente al desarrollo industrial mexicano.

Pero también existe un riesgo: que la cooperación se convierta en una expresión diplomática tan amplia que resulte difícil conocer sus compromisos reales. Cuando los gobiernos anuncian acuerdos en múltiples áreas, desde tecnología hasta agricultura, salud o infraestructura, corresponde establecer prioridades y demostrar resultados.

Nuestro país necesita evitar tanto el entusiasmo ingenuo como el rechazo automático a las relaciones con China.

El tamaño de su economía, sus capacidades tecnológicas y su importancia comercial justifican mantener una interlocución seria. Pero sus relaciones productivas con México deben administrarse con una visión que considere nuestras necesidades y obligaciones, no solamente las oportunidades de vender más mercancías en el mercado nacional.

La discusión también tiene una dimensión social. Una política comercial verdaderamente útil no debería limitarse a mejorar indicadores de exportaciones o atraer grandes proyectos industriales. Tiene que contribuir a generar empleos, elevar capacidades productivas, abrir oportunidades para pequeñas y medianas empresas y favorecer la incorporación de trabajadores a actividades de mayor especialización.

La formación para el trabajo, la innovación y la creación de proveedores nacionales pueden convertir determinadas inversiones internacionales en oportunidades duraderas. Sin esos elementos, el crecimiento comercial podría concentrarse en operaciones de importación, distribución o ensamblaje con beneficios más limitados para el desarrollo interno.

La responsabilidad del gobierno consiste en orientar sus negociaciones para que la apertura de mercados, las inversiones y la cooperación tecnológica produzcan resultados que puedan evaluarse públicamente. Y corresponde al sector empresarial identificar oportunidades, mejorar su competitividad y participar en proyectos legítimos bajo reglas claras.

México mantiene con China una relación económica extraordinariamente importante, pero profundamente desequilibrada. Las estimaciones de Marcelo Ebrard colocan las ventas chinas a nuestro país en más de 130 mil millones de dólares durante este año, frente a exportaciones mexicanas que, según sus previsiones, rondarían los 10 mil millones. Los registros acumulados disponibles presentan cifras distintas, pero confirman una brecha comercial muy considerable.

La respuesta no debería limitarse a lamentar el déficit ni a imponer barreras indiscriminadas. México necesita exportar más, desarrollar producción nacional, atraer inversiones que generen valor agregado y negociar mejores condiciones de acceso al mercado chino. Para ello puede utilizar instrumentos de cooperación sin necesidad de comprometerse a un tratado de libre comercio que actualmente no forma parte de los objetivos gubernamentales.

Pero esa estrategia exige explicar con claridad qué se pretende conseguir. La reunión entre Sheinbaum y Xi Jinping abrió un espacio político; el acuerdo entre Ebrard y Wang Wentao estableció un mecanismo de trabajo. Ahora corresponde demostrar que ambos pasos pueden traducirse en mejores oportunidades para productores, trabajadores y empresas mexicanas.

¡No basta con celebrar una nueva era de cooperación si México continúa vendiéndole a China una fracción de lo que le compra! La importancia de las relaciones internacionales no puede medirse solamente por la cordialidad entre mandatarios ni por el número de memorandos firmados. Debe examinarse mediante los proyectos realizados, los mercados abiertos, las inversiones productivas y los beneficios que efectivamente llegan a la sociedad.

La presidenta tiene derecho a ampliar la cooperación con China y la obligación de preservar los intereses nacionales. También debe cuidar la relación comercial con Estados Unidos y Canadá, particularmente cuando está en juego la revisión del T-MEC. Ninguna de esas responsabilidades puede atenderse mediante improvisaciones o mensajes contradictorios.

Y aquí está la sentencia: México no tiene por qué escoger entre Trump y Xi Jinping, pero tampoco puede convertirse en un mercado donde las grandes potencias encuentren oportunidades mientras nuestros productores enfrentan dificultades para competir y exportar. La diplomacia económica debe servir a México, no limitarse a administrar las disputas de otros países.

¡China nos vende muchísimo más de lo que nos compra, y ésa es la realidad que debe estar sobre la mesa en cada negociación! Cooperar sin firmar un tratado de libre comercio puede ser una fórmula jurídicamente viable, pero su utilidad dependerá de que permita abrir mercados, fortalecer capacidades productivas y generar beneficios verificables.

Porque la verdadera pregunta no es cuántos acuerdos puede anunciar Sheinbaum con Xi Jinping, sino cuánto conseguirá México para equilibrar una relación comercial que actualmente favorece ampliamente las ventas chinas.

¡Bienvenida la cooperación internacional que produzca oportunidades reales! Pero que nadie confunda la apertura diplomática con el éxito económico: mientras México siga comprando cantidades extraordinariamente superiores a las que consigue vender, la tarea fundamental será negociar con inteligencia, producir con competitividad y demostrar resultados.

Y si China encuentra en México un mercado capaz de absorber mercancías por decenas de miles de millones de dólares, nuestro país tiene razones suficientes para exigir una relación que abra también mayores oportunidades a sus productores. ¡Porque cooperar no debe significar resignarse al desequilibrio, sino trabajar para corregirlo!