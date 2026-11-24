¡Más de 400 mil mexicanos enfrentan procesos de deportación en Estados Unidos, pero menos del uno por ciento de esos expedientes se fundamenta en acusaciones penales, de seguridad nacional o terrorismo!

La cifra es tan impresionante como reveladora y coloca frente a Donald Trump una pregunta que su política migratoria no puede eludir: ¿por qué se insiste tanto en asociar a los migrantes con la delincuencia cuando los propios registros judiciales muestran que la inmensa mayoría de los procedimientos contra nuestros compatriotas no tiene como fundamento acusaciones de esa naturaleza? Estamos hablando de cientos de miles de personas que viven bajo la incertidumbre de una posible expulsión, muchas de ellas con familias, empleos, hijos nacidos en territorio estadounidense y años de arraigo. ¡Una cosa es aplicar las leyes migratorias y otra muy distinta convertir la condición de extranjero sin autorización para permanecer en el país en sinónimo de criminalidad! Y mientras Washington endurece su política de control migratorio, México tiene la obligación de preguntarse si está haciendo todo lo necesario para defender jurídicamente a sus nacionales y prepararse para las consecuencias humanas, familiares y económicas de las expulsiones.

Los datos, difundidos este fin de semana con base en los registros del sistema judicial migratorio estadounidense y recopilados por el Centro de Acceso a Registros Transaccionales, conocido como TRAC, de la Universidad de Syracuse, merecen examinarse cuidadosamente. Al cierre de septiembre de 2026 existían 400 mil 915 procedimientos de deportación pendientes de resolución correspondientes a ciudadanos mexicanos. De ellos, solamente 3 mil 274 se sustentaban en acusaciones penales o relacionadas con seguridad nacional y terrorismo. Es decir, aproximadamente el 0.82%. Los otros 397 mil 641 expedientes no estaban fundamentados en ese tipo de señalamientos, sino en cuestiones de naturaleza migratoria. ¡La diferencia es enorme y resulta imposible ignorarla cuando se pretende justificar una política de expulsiones mediante una narrativa que frecuentemente coloca a los migrantes bajo sospecha!

Conviene hacer desde el principio una precisión jurídica indispensable. Que un expediente migratorio no se fundamente en acusaciones penales no significa que la persona carezca necesariamente de cualquier antecedente delictivo. Tampoco implica que los 400 mil mexicanos tengan ya una orden definitiva de deportación, ni que todos se encuentren detenidos. Se trata de procesos pendientes ante los tribunales de inmigración, cuyo desenlace dependerá de las circunstancias particulares, los argumentos de defensa y las resoluciones correspondientes. Pero justamente por eso la cifra resulta relevante: demuestra que el sistema está examinando situaciones jurídicas fundamentalmente migratorias y no exclusivamente casos de personas acusadas de delitos graves.

La diferencia entre una infracción migratoria y un delito penal debe ser comprendida por quienes participan en el debate público. Permanecer en Estados Unidos después del vencimiento de una autorización, carecer de determinados documentos o encontrarse sujeto a una causal de expulsión no equivale automáticamente a haber cometido un delito violento.

Las normas estadounidenses contemplan diversas infracciones y consecuencias jurídicas, algunas administrativas y otras penales, que no deben confundirse. Cuando el discurso político borra esas distinciones, la opinión pública puede terminar considerando delincuentes a personas cuyo problema principal consiste en no cumplir las condiciones legales exigidas para su permanencia.

Donald Trump ha colocado el control migratorio entre las prioridades de su gobierno, con medidas de detención, procedimientos de expulsión y una intensa retórica sobre seguridad fronteriza. El Estado estadounidense tiene facultades para regular la entrada y permanencia de extranjeros, establecer requisitos y ejecutar resoluciones legalmente procedentes. Nadie puede sostener seriamente que la soberanía de Estados Unidos desaparece cuando se trata de inmigración. Sin embargo, esas atribuciones están sujetas a la Constitución, las leyes aplicables y las garantías procesales. La firmeza de una política migratoria no puede evaluarse solamente por la cantidad de personas detenidas o expulsadas, sino también por la legalidad, proporcionalidad y corrección de los procedimientos utilizados.

El problema adquiere una dimensión todavía más preocupante cuando observamos lo que ocurre con quienes permanecen detenidos mientras se resuelve su situación.

TRAC documentó que, al cierre del año fiscal estadounidense de 2026, los jueces de inmigración rechazaban aproximadamente el 66% de las solicitudes de fianza. Dicho de otra manera, cerca de dos de cada tres peticiones de libertad bajo garantía no prosperaban. Esta proporción corresponde al conjunto de resoluciones analizadas, no exclusivamente a solicitantes mexicanos, y debe interpretarse considerando que existen categorías de detención obligatoria, requisitos legales y circunstancias individuales diferentes. Pero revela la enorme trascendencia que adquiere la privación de libertad dentro de los procedimientos migratorios.

Permanecer detenido puede modificar radicalmente la capacidad de una persona para defenderse. Quien se encuentra privado de su libertad enfrenta dificultades adicionales para comunicarse con familiares, reunir documentos, conseguir representación jurídica y mantener sus actividades laborales. Para una familia que depende de sus ingresos, la detención puede significar problemas económicos inmediatos. Para los hijos, especialmente cuando son menores de edad, puede traducirse en incertidumbre, angustia y cambios profundos en la vida cotidiana. No significa que todas las detenciones sean ilegales, pero sí demuestra por qué cada decisión debe sujetarse a controles y garantías estrictas.

Existe otro elemento igualmente inquietante: la falta de representación jurídica. Investigaciones del Instituto Vera de Justicia señalan que alrededor del 47% de los procesos migratorios pendientes en Estados Unidos carece de representación legal. Esa cifra comprende distintas nacionalidades y no debe presentarse como si correspondiera exclusivamente a mexicanos. Sin embargo, refleja un problema estructural: comparecer ante un tribunal, interpretar disposiciones complejas y presentar correctamente argumentos jurídicos resulta extraordinariamente difícil para quienes no cuentan con asistencia profesional.

En el sistema migratorio estadounidense, disponer de un abogado puede ser decisivo para identificar alternativas legales, reunir pruebas, solicitar determinados beneficios o impugnar decisiones cuando corresponda. No significa que toda persona representada tenga derecho a permanecer en Estados Unidos ni que la ausencia de un abogado convierta automáticamente una resolución en ilegal. Significa que el acceso efectivo a la defensa es fundamental para que los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico puedan ejercerse de manera real y no solamente formal.

Por eso la responsabilidad del gobierno mexicano adquiere una importancia extraordinaria. Nuestra red consular en Estados Unidos constituye uno de los principales instrumentos institucionales para brindar orientación, asistencia y protección a los connacionales. Pero frente a cientos de miles de procedimientos pendientes, la pregunta inevitable es si existen recursos suficientes, personal especializado, coordinación con organizaciones de asistencia jurídica y mecanismos de seguimiento capaces de atender adecuadamente la magnitud del desafío.

No basta con ofrecer números telefónicos de emergencia o anunciar que los consulados permanecen atentos. Los mexicanos que enfrentan procedimientos migratorios necesitan información clara sobre sus derechos, acceso oportuno a orientación y, cuando resulte procedente, vínculos con servicios de representación legal. También requieren mecanismos eficaces para localizar familiares detenidos, obtener documentación y evitar que la desinformación o el temor los coloque en una situación de mayor vulnerabilidad.

La protección consular tiene límites jurídicos que deben explicarse con honestidad. Un consulado no puede sustituir a los tribunales estadounidenses, cancelar unilateralmente una orden de expulsión ni garantizar que todos los mexicanos permanecerán en aquel país. Pero sí puede intervenir dentro de sus atribuciones para verificar condiciones de detención, facilitar comunicación, orientar a los afectados y procurar que se respeten las garantías que les corresponden.

México tampoco puede considerar suficiente su actuación una vez que sus nacionales son deportados. La reintegración exige documentación, atención médica cuando se requiera, acceso a oportunidades laborales, orientación educativa y mecanismos de apoyo para personas que llegan después de haber pasado muchos años fuera del país. Algunos deportados cuentan con familiares y redes de apoyo; otros enfrentan enormes dificultades para reconstruir su vida en lugares que abandonaron durante la infancia o juventud.

Las consecuencias humanas son particularmente delicadas en familias de nacionalidad mixta. Existen hogares donde los padres son mexicanos y los hijos son ciudadanos estadounidenses. Una eventual deportación puede obligar a decidir entre la separación familiar y el traslado de menores a un país donde quizá nunca han vivido. La gravedad de estas situaciones exige procedimientos cuidadosos y mecanismos de apoyo, sin desconocer las facultades legales de las autoridades migratorias.

Detrás de los expedientes judiciales también existe una dimensión económica que no debería ignorarse. Millones de mexicanos han participado durante décadas en la agricultura, la construcción, los servicios, la industria y otras actividades de Estados Unidos. Su trabajo forma parte de cadenas productivas y comunidades que dependen de una fuerza laboral diversa. Las personas sujetas a procedimientos migratorios tienen situaciones laborales diferentes y no todas se encuentran empleadas, pero el debate público debe reconocer que la migración también responde a vínculos económicos históricos entre ambos países.

Las remesas constituyen otro componente importante de esa relación. Los recursos enviados por mexicanos desde el extranjero sostienen gastos familiares, educación, salud, vivienda y pequeños negocios en numerosas comunidades. Sería incorrecto afirmar que cada procedimiento migratorio pendiente ocasionará una reducción inmediata de esos ingresos, porque sus desenlaces no se conocen. Sin embargo, las expulsiones y separaciones familiares sí pueden producir consecuencias económicas para hogares que dependen de ingresos obtenidos en Estados Unidos.

La política migratoria, por tanto, no puede examinarse exclusivamente desde la perspectiva del control fronterizo. También involucra el funcionamiento de los tribunales, la protección de derechos, las necesidades de los mercados laborales, la unidad familiar y la cooperación entre dos países cuyas poblaciones mantienen vínculos extraordinariamente estrechos.

Es legítimo que Estados Unidos establezca políticas destinadas a combatir delitos cometidos por personas extranjeras y a ejecutar resoluciones migratorias conforme a la ley. Quienes enfrenten acusaciones penales deben responder mediante procedimientos que respeten la presunción de inocencia y el debido proceso. Pero también es indispensable evitar que la existencia de delincuentes entre una población se utilice para atribuir colectivamente conductas criminales a millones de personas que no han sido acusadas de ellas.

Ahí se encuentra una de las cuestiones más importantes que revelan las cifras de TRAC. El hecho de que menos del uno por ciento de los expedientes pendientes de mexicanos se fundamente en cargos penales o de seguridad no demuestra que todos los demás se encuentren regularizados ni que tengan derecho automático a permanecer. Pero sí cuestiona cualquier presentación simplista de esos procedimientos como si fueran esencialmente una campaña contra personas acusadas de criminalidad.

La precisión estadística es fundamental porque el debate migratorio suele estar dominado por imágenes espectaculares de detenciones, declaraciones políticas y episodios de violencia que no necesariamente representan las circunstancias de la mayoría de los casos. Las políticas públicas deben examinarse mediante datos, normas y resultados, no solamente mediante consignas capaces de provocar miedo o entusiasmo entre los electores.

El gobierno mexicano necesita actuar con la misma seriedad.

La defensa de los connacionales no puede reducirse a intercambios diplomáticos ocasionales ni a declaraciones que condenen determinadas medidas. Requiere una estrategia institucional verificable, recursos presupuestales, atención jurídica, información pública y coordinación con organizaciones comunitarias que conocen las necesidades de la población mexicana en Estados Unidos.

También se necesita explicar con claridad qué apoyos están disponibles, cómo pueden solicitarse y cuáles son sus límites. No todas las personas se encuentran en la misma situación y no existe una solución única para cientos de miles de expedientes. Algunas podrán acreditar derechos o solicitar beneficios migratorios; otras enfrentarán resoluciones desfavorables que deberán cumplirse conforme a la ley. La obligación gubernamental consiste en procurar que esos procedimientos se desarrollen con respeto a las garantías aplicables y que las familias dispongan de información y protección adecuadas.

La relación entre México y Estados Unidos enfrenta numerosos desafíos comerciales, tecnológicos y de seguridad, pero la situación de nuestros migrantes no debería quedar subordinada a esas negociaciones. Los derechos de las personas no pueden convertirse en moneda de cambio ni utilizarse como herramienta de presión política. La cooperación bilateral necesita reconocer las facultades soberanas de ambos gobiernos y las obligaciones de protección que corresponden a cada uno.

Los datos también obligan a reflexionar sobre nuestras responsabilidades internas. México debe construir condiciones económicas, educativas y de seguridad que permitan a sus ciudadanos desarrollar proyectos de vida sin sentirse obligados a emigrar por falta de oportunidades. La migración puede ser una decisión legítima de carácter familiar, profesional o personal; lo que debe preocuparnos es que numerosas personas no encuentren alternativas suficientes en sus lugares de origen.

La generación de empleos, la formación para el trabajo, la movilidad social y el fortalecimiento de comunidades representan componentes de una política de largo plazo. Ninguna de esas medidas resolverá por sí sola los procedimientos pendientes en tribunales estadounidenses, pero pueden contribuir a ampliar las posibilidades de quienes permanecen en México o regresan después de una deportación.

Mientras tanto, los más de 400 mil expedientes continúan representando una realidad jurídica inmediata. La información disponible corresponde a septiembre y no debe confundirse con un conteo en tiempo real de noviembre. Algunos procedimientos pueden haberse resuelto y otros haberse iniciado desde entonces. Pero la magnitud de los registros permite apreciar la dimensión de un problema que necesita seguimiento constante.

Una política migratoria puede ser firme sin renunciar al debido proceso. Puede establecer controles sin convertir a los extranjeros en sospechosos colectivos. Puede perseguir delitos sin confundirlos con infracciones administrativas. Y puede ejecutar deportaciones legalmente procedentes sin desconocer la dignidad de quienes enfrentan esos procedimientos.

México, por su parte, tiene la obligación de responder con algo más que expresiones diplomáticas. Necesita fortalecer la protección consular, facilitar el acceso a defensa jurídica, acompañar a las familias afectadas y preparar mecanismos eficaces de reintegración para quienes regresen. La nacionalidad mexicana no garantiza permanecer en Estados Unidos, pero sí justifica que nuestras instituciones cumplan plenamente sus responsabilidades de asistencia y protección dentro del marco jurídico.

¡No todos los migrantes son delincuentes, ni todos los procesos migratorios constituyen persecuciones ilegales! Precisamente por eso resulta indispensable distinguir los hechos de las consignas y las infracciones administrativas de los delitos. La justicia exige resolver cada expediente conforme a sus circunstancias, sin privilegios, pero también sin prejuicios colectivos.

La verdadera gravedad de estas cifras consiste en que detrás de ellas existen personas cuya vida puede cambiar radicalmente por una resolución judicial.

Familias que esperan noticias, trabajadores que temen perder sus ingresos, niños que enfrentan la posibilidad de separarse de sus padres y comunidades que mantienen vínculos profundos a ambos lados de la frontera. Ninguna de esas circunstancias anula la ley, pero todas merecen ser consideradas dentro de una política respetuosa de los derechos.

Y aquí está la sentencia que Washington y México deberían escuchar: la autoridad para regular la inmigración no autoriza a presentar como criminal a quien no enfrenta una acusación penal, del mismo modo que la obligación de defender a nuestros connacionales no permite ofrecerles garantías migratorias que jurídicamente no existen. Ambos gobiernos tienen responsabilidades diferentes, pero igualmente exigibles.

La advertencia es contundente: cuando el miedo sustituye a la información, una sociedad puede terminar confundiendo al migrante irregular con el delincuente y aceptando restricciones que nunca examinaría con la misma indiferencia si afectaran a sus propios ciudadanos. La seguridad nacional es una responsabilidad legítima, pero no debería convertirse en una explicación automática para cualquier medida aplicada contra los extranjeros.

¡Una persona puede carecer de documentos migratorios y conservar íntegramente su dignidad humana! Y un gobierno que sostiene que actúa en defensa de la legalidad tiene la obligación de demostrarlo precisamente cuando aplica sus leyes a quienes se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad.

Porque una frontera puede determinar dónde comienza y termina la jurisdicción de un país, pero no debería convertirse en la línea donde terminan el debido proceso, la justicia y el respeto a la dignidad humana.

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