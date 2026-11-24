La presidenta Claudia Sheinbaum reveló la razón por la que pidió a China enviar una pareja de pandas a México.

“Es un símbolo de amistad de China con los diferentes gobiernos o pueblos del mundo, en México queda solamente una panda” Claudia Sheinbaum

De acuerdo con la presidenta, el panda gigante es una muestra de amistad de China con otros pueblos; sin embargo, el préstamo de estos también busca su conservación.

En este sentido, Claudia Sheinbaum recordó que en 1975 el gobierno chino obsequió una pareja a México, lo que derivó en el primer panda gigante nacido fuera de China.

Sheinbaum pidió una pareja de pandas a China por la amistad y su conservación

Claudia Sheinbaum compartió en su mañanera del 24 de noviembre de 2026 que solicitó al presidente de China, Xi Jinping, el préstamo de un panda a México y, de ser posible, una pareja.

“Ahora China no regala ejemplares sino que los presta y además es en una misión mucho más allá de la propia amistad, es la conservación de una especie” Claudia Sheinbaum

La presidenta resaltó que, en el espíritu por conservar esta especie, pidió que el préstamo fuera de una pareja, dada la edad avanzada de Xin Xin, la panda de segunda generación nacida en México.

“Fue la razón de decir que si había oportunidad el próximo año que se celebran los 55 años de las relaciones… de que pudieran prestar a una pareja o a un panda, dada la edad avanzada de la panda que queda aquí en el zoológico de Chapultepec”

Sheinbaum recordó que el nacimiento de Tohui, hijo de Pe Pe y Ying Ying, los pandas obsequiados por China a México, fue un gran acontecimiento para el país donde incluso se compuso una canción en su honor.

“En 1975 China regaló a México dos pandas, macho y hembra…esa pareja tuvo descendencia y fue un acontecimiento…la pandanamía en México” Claudia Sheinbaum

¿China prestará una pareja de pandas a México?

De acuerdo con Claudia Sheinbaum, el presidente de China, Xi Jinping, aseguró que considerará el préstamo solicitado por México, en el marco del 55 aniversario de su relación binacional.

Asimismo, resaltó que se deberán cumplir algunos criterios y, de hacerlo, el préstamo podría realizarse en 2027.