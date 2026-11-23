¡España se prepara para unas elecciones generales que podrían decidirse por márgenes estrechos mientras una resolución judicial mantiene suspendido el derecho al voto de más de 160 mil ciudadanos españoles! El Tribunal Supremo acaba de ratificar una medida cautelar que afecta a personas nacionalizadas mediante la llamada Ley de Nietos, incluso cuando algunas residen actualmente en territorio español. La decisión se produce en la recta final de una campaña electoral de enorme trascendencia, con posiciones encontradas entre las principales fuerzas políticas y una disputa que podría depender de pocos escaños. Y aquí surge una pregunta tan delicada como inevitable: ¿puede la exclusión de semejante cantidad de electores modificar la composición del próximo Congreso y, eventualmente, las posibilidades de formar gobierno? Nadie puede responder afirmativamente sin conocer cómo habrían votado esas personas, pero tampoco puede ignorarse que una restricción de tal magnitud, en vísperas de acudir a las urnas, introduce un elemento extraordinario de controversia jurídica, política y democrática.

El viernes 20 de noviembre, apenas nueve días antes de las elecciones convocadas para el domingo 29, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ordenó garantizar que 163,355 personas nacionalizadas por una de las vías contempladas en la legislación de memoria democrática no pudieran ejercer su derecho al sufragio, salvo quienes acreditaran documentalmente las condiciones establecidas por el propio tribunal. Hasta entonces, 901 ciudadanos habían presentado la certificación consular correspondiente, por lo que el número de afectados sujetos a la suspensión podría situarse inicialmente en 162,454, con posibilidad de reducirse si otros interesados obtienen la documentación exigida antes de la jornada electoral.

La precisión es importante porque no estamos ante la cancelación indiscriminada de todas las nacionalizaciones concedidas por la Ley de Memoria Democrática ni ante la pérdida de la ciudadanía española. La controversia se concentra en determinadas inscripciones electorales de personas que adquirieron la nacionalidad mediante procedimientos cuya interpretación jurídica ha sido cuestionada. El tribunal sostiene que deben acreditarse las condiciones de exilio previstas legalmente, mientras la representación jurídica del Estado y otros sectores han cuestionado la proporcionalidad de impedir el voto a personas cuya nacionalidad permanece vigente.

El asunto tiene antecedentes que se remontan a septiembre, cuando el Supremo adoptó medidas cautelares relacionadas con el censo de electores residentes en el extranjero. Posteriormente confirmó esas restricciones y ahora ha precisado que también alcanzan a quienes, perteneciendo al colectivo afectado, residen dentro de España. La proximidad de las elecciones convierte la ejecución de esas determinaciones en un problema especialmente delicado, porque las autoridades electorales deben cumplir las decisiones judiciales y, simultáneamente, garantizar que quienes conservan legalmente su derecho al voto puedan ejercerlo sin obstáculos indebidos.

La llamada Ley de Nietos forma parte de la Ley de Memoria Democrática de 2022, aprobada para reconocer derechos relacionados con las consecuencias de la Guerra Civil y la dictadura franquista. Permitió acceder a la nacionalidad española a determinados descendientes de personas que abandonaron España en circunstancias de persecución o exilio, mediante requisitos y procedimientos establecidos en la legislación y sus disposiciones de aplicación. La norma tuvo una repercusión considerable en América Latina, donde numerosas familias conservan vínculos históricos con España a través de padres, abuelos y generaciones anteriores que emigraron por motivos políticos, económicos o familiares.

México ocupa un lugar especialmente significativo dentro de esa historia. Nuestro país recibió a miles de republicanos españoles que huyeron de la persecución y de las consecuencias de la Guerra Civil, particularmente durante el gobierno de Lázaro Cárdenas. Aquella acogida dejó una huella profunda en la educación, la ciencia, la cultura, la actividad empresarial y la vida intelectual mexicana. Muchas familias establecieron aquí sus raíces sin perder la memoria de su origen español, y sus descendientes mantuvieron vínculos culturales, familiares y jurídicos que explican el interés por los mecanismos de recuperación o adquisición de la nacionalidad.

Por eso esta controversia no constituye una simple disputa administrativa lejana. Entre las personas potencialmente afectadas hay españoles residentes en distintos países, y el caso tiene resonancia particular en las comunidades vinculadas históricamente con el exilio. Sin embargo, sería incorrecto afirmar que todos los descendientes de republicanos quedan excluidos o atribuir a México una cifra específica de electores afectados sin contar con una distribución oficial suficientemente detallada.

La cuestión de fondo consiste en determinar hasta dónde puede llegar el control judicial de la legalidad del censo electoral cuando su aplicación cautelar restringe temporalmente un derecho político fundamental. El Tribunal Supremo considera necesario evitar que participen personas incorporadas al padrón mediante una interpretación administrativa cuya legalidad está siendo discutida. Por su parte, quienes cuestionan la medida sostienen que existe una afectación desproporcionada a ciudadanos que han adquirido formalmente la nacionalidad y que, en algunos casos, ya estaban inscritos para participar en los comicios.

Ambos planteamientos remiten a principios esenciales de cualquier sistema democrático. La legalidad electoral exige que el censo se integre conforme a las normas vigentes, sin alteraciones indebidas ni tratamientos privilegiados. Pero la protección del sufragio requiere también que las restricciones se encuentren suficientemente justificadas, resulten proporcionales y permitan a los ciudadanos afectados contar con mecanismos efectivos de defensa.

No basta con invocar la limpieza de las elecciones para justificar cualquier exclusión, así como tampoco puede sostenerse que la condición de ciudadano exima automáticamente de cumplir los requisitos electorales legalmente establecidos. La discusión exige estudiar las disposiciones concretas, los derechos comprometidos, las facultades de las autoridades y las consecuencias de aplicar las medidas en una etapa tan próxima a la votación.

Pero la controversia adquiere una dimensión política adicional por el momento en que ocurre. España celebrará elecciones generales el 29 de noviembre, después de la disolución anticipada de las Cortes Generales. Las principales fuerzas políticas compiten por la representación parlamentaria en un sistema donde la distribución de escaños depende de circunscripciones provinciales y donde diferencias relativamente pequeñas de votos pueden adquirir relevancia para la asignación de determinados puestos legislativos.

Esa característica obliga a distinguir entre el peso nacional de 163 mil electores y sus posibles consecuencias concretas. El Congreso de los Diputados cuenta con 350 integrantes, pero sus escaños no se asignan mediante una única circunscripción nacional. Los votos se contabilizan conforme a las reglas aplicables en cada provincia, por lo que una variación en la participación puede tener efectos diferentes según la distribución territorial de los electores y los márgenes de competencia entre candidaturas.

En determinadas circunscripciones, unos cuantos centenares o miles de votos pueden adquirir importancia para determinar la adjudicación del último escaño. En otras, diferencias mucho mayores podrían impedir que una variación semejante modificara el resultado. Por ello, la sola cifra global de personas afectadas no permite establecer cuántos diputados podrían cambiar de partido ni, mucho menos, qué fuerza política resultaría favorecida.

Además, el número de electores sujetos a la suspensión no equivale necesariamente al número de votos que habrían sido emitidos. Algunas personas podrían abstenerse, otras no habrían completado los trámites para participar y sus preferencias políticas no son conocidas. Cualquier estimación seria necesitaría información sobre su distribución provincial, las condiciones de participación desde el extranjero y los márgenes electorales definitivos.

Sería irresponsable afirmar que esos ciudadanos iban a votar mayoritariamente por determinada opción política. También sería especulativo presentar la resolución como causa anticipada de una victoria o una derrota. Lo que sí puede sostenerse es que la exclusión de un colectivo considerable de ciudadanos, en una elección competitiva, plantea interrogantes legítimos sobre la representación política y exige transparencia suficiente para evaluar sus eventuales consecuencias.

Las encuestas publicadas durante noviembre muestran diferencias relevantes entre las estimaciones de intención de voto. Algunas sitúan al Partido Socialista por delante del Partido Popular, mientras otras ofrecen un panorama inverso. Vox y otras fuerzas también participan en la disputa por una representación parlamentaria que puede influir en las negociaciones posteriores. Esa divergencia entre sondeos demuestra la conveniencia de no presentar un resultado como inevitable y de evitar extrapolaciones sobre electores cuyas preferencias no han sido medidas específicamente.

La controversia tampoco puede separarse de los recursos que dieron origen a las decisiones judiciales. Iustitia Europa y Vox impugnaron aspectos relacionados con la incorporación electoral de personas nacionalizadas bajo la legislación de memoria democrática. El Tribunal Supremo aceptó medidas cautelares respecto de determinados beneficiarios, pero rechazó extenderlas a aproximadamente 190 mil hijos de esos nacionalizados, debido a la complejidad de aplicar una suspensión adicional cuando el periodo electoral ya estaba avanzado.

Esa distinción merece atención. El propio tribunal ha considerado la seguridad jurídica y la estabilidad del proceso electoral al resolver sobre el alcance de las restricciones solicitadas. Por tanto, la discusión no se limita a decidir quién cumple determinados requisitos documentales. También comprende el momento en que pueden modificarse las condiciones de participación y el riesgo de generar incertidumbre en una elección próxima.

La Abogacía del Estado ha cuestionado la suspensión y ha advertido sobre las dificultades para revisar individualmente los expedientes de tantas personas antes de la votación. Sus objeciones no significan que el tribunal carezca de atribuciones ni que las medidas sean necesariamente ilegales. Representan una controversia jurídica que deberá resolverse mediante los procedimientos correspondientes, con especial atención a las garantías de los afectados.

Lo particularmente delicado es que el conflicto se desarrolla mientras avanza una campaña electoral. Los ciudadanos necesitan conocer con anticipación razonable las condiciones para participar, los mecanismos de reclamación y la documentación exigida. Las autoridades, por su parte, deben contar con instrucciones claras para integrar el censo y evitar decisiones contradictorias que terminen causando nuevas controversias después de las elecciones.

En una democracia, la confianza electoral no depende exclusivamente de contar correctamente los votos depositados en las urnas. También requiere que las reglas sobre quién puede votar sean claras, legales, conocidas y aplicadas de manera uniforme.

Un sistema puede disponer de mecanismos técnicos muy sofisticados para escrutar sufragios y, sin embargo, enfrentar dificultades de legitimidad si una parte de la ciudadanía considera que fue excluida indebidamente. Del mismo modo, permitir la participación de personas cuya habilitación electoral se encuentra jurídicamente cuestionada también puede provocar impugnaciones y desconfianza.

De ahí la importancia de resolver los conflictos mediante argumentos jurídicos sólidos y procedimientos capaces de proteger simultáneamente la legalidad del censo y los derechos políticos.

La controversia española recuerda, además, que la ciudadanía no debe confundirse con una simple formalidad administrativa. Para millones de descendientes de emigrantes, obtener o recuperar una nacionalidad representa una forma de reconocimiento histórico y de vinculación con una comunidad política. Sus consecuencias pueden comprender derechos de residencia, circulación, protección consular y participación electoral, cada uno sujeto a las reglas correspondientes.

En el caso de los descendientes del exilio, la dimensión histórica es especialmente sensible. España construyó mecanismos para reconocer situaciones derivadas de una etapa de persecución y ruptura democrática. La aplicación de esos mecanismos puede producir debates sobre sus requisitos, pero también exige considerar el sentido reparador de la legislación y las expectativas legítimas generadas entre sus beneficiarios.

México conoce bien esa historia. La acogida a los republicanos españoles no fue solamente un episodio diplomático, sino una decisión que enriqueció durante décadas nuestra vida académica, cultural, profesional y económica. Las familias vinculadas con aquella migración forman parte de una relación histórica que trasciende los cambios de gobierno y las diferencias partidistas actuales.

Por eso resulta especialmente importante que los procedimientos de nacionalidad y participación electoral se interpreten con rigor jurídico, pero también con sensibilidad hacia los derechos y circunstancias de quienes han construido sus vínculos familiares y civiles entre dos países.

Ahora bien, la importancia humana del asunto no elimina la obligación de cumplir las leyes. Las autoridades españolas tienen facultades para revisar la legalidad de los procedimientos administrativos, y los tribunales deben resolver los recursos que se presentan ante ellos. El punto controvertido consiste en determinar si la medida cautelar adoptada resulta adecuada y proporcionada frente a una elección tan cercana.

La existencia de una controversia jurídica tampoco demuestra por sí sola que haya ocurrido una manipulación electoral. Una cosa es discutir la validez de determinadas inscripciones y otra atribuir intenciones fraudulentas a todos los ciudadanos incorporados al censo. Es indispensable evitar que las personas afectadas sean tratadas como responsables de decisiones administrativas cuya legalidad todavía está siendo examinada.

También corresponde distinguir entre los efectos jurídicos inmediatos y las consecuencias políticas hipotéticas. La suspensión de voto existe y debe ser acatada en los términos establecidos mientras permanezca vigente. Su eventual influencia sobre los resultados, en cambio, no puede calcularse anticipadamente sin incurrir en especulaciones.

Pero tampoco sería razonable negar que una medida que comprende a más de 160 mil electores pueda convertirse en objeto de examen político y jurídico después de unos comicios cuyos resultados se conocen todavía con incertidumbre.

La pregunta central no es si debemos aceptar como legítima cualquier cantidad de votos incorporados al censo, sino qué garantías deben existir para evitar tanto inclusiones contrarias a derecho como exclusiones desproporcionadas de ciudadanos legalmente habilitados.

Una democracia necesita cuidar las dos dimensiones.

Y requiere, además, que las instituciones responsables actúen con especial prudencia cuando las decisiones judiciales y administrativas pueden afectar derechos fundamentales en plena campaña electoral.

La elección del 29 de noviembre será importante por razones que trascienden esta controversia. España enfrenta debates sobre economía, vivienda, inmigración, servicios públicos, relaciones internacionales y funcionamiento institucional. Los ciudadanos decidirán mediante sus votos la composición de las Cortes Generales, y posteriormente corresponderá aplicar los procedimientos constitucionales para la formación del gobierno.

La resolución sobre la Ley de Nietos añade un problema que merece atención, pero no debe utilizarse para sustituir la discusión pública sobre los asuntos nacionales ni para desacreditar anticipadamente los resultados.

Si después de la elección se pretende analizar su eventual incidencia, será necesario contar con información verificable sobre las circunscripciones afectadas y los resultados definitivos. Incluso entonces, una estimación contrafactual sobre cómo habrían votado quienes no participaron tendrá limitaciones importantes.

Lo que puede exigirse desde ahora es claridad institucional, respeto a las garantías de defensa y una explicación suficiente sobre los fundamentos y alcances de las restricciones.

España se aproxima a unas elecciones generales particularmente importantes mientras más de 160 mil ciudadanos permanecen sujetos a una suspensión cautelar de su derecho al voto. La resolución judicial plantea un conflicto real entre la legalidad del censo y las garantías de participación política, cuyo desenlace todavía puede verse afectado por nuevas certificaciones y actuaciones procesales.

La dimensión electoral del caso resulta inevitable. En un sistema parlamentario donde los escaños se distribuyen por circunscripciones, la participación de determinados colectivos puede adquirir relevancia en resultados ajustados. Sin embargo, nadie conoce las preferencias políticas de los afectados ni puede asegurar que su participación habría cambiado el reparto parlamentario. Sostener lo contrario sería convertir una duda legítima en una conclusión sin pruebas.

Lo que sí debe quedar claro es que las decisiones capaces de restringir derechos políticos fundamentales requieren una justificación especialmente rigurosa, mecanismos efectivos de defensa y criterios de aplicación transparentes. La legalidad electoral y el sufragio no deberían presentarse como valores enemigos, porque ambos forman parte de la misma exigencia democrática.

¡Más de 160 mil españoles no son una simple anotación en un expediente judicial! Son ciudadanos cuyas condiciones de participación se encuentran sometidas a una controversia jurídica que debe resolverse con estricto respeto a la ley y a sus derechos. Y cuando una decisión de esa naturaleza ocurre a escasos días de unas elecciones generales, las instituciones deben explicar con absoluta claridad por qué resulta necesaria y cuáles son las garantías disponibles para quienes puedan acreditar su derecho.

La advertencia es contundente: ningún sistema democrático debería llegar a una elección con incertidumbre innecesaria sobre la participación de un colectivo tan numeroso. La seguridad jurídica exige reglas estables; la justicia exige decisiones fundadas; y la representación política exige que el derecho al sufragio pueda ejercerse por quienes cumplen los requisitos legales.

El próximo 29 de noviembre, España decidirá la composición de su Parlamento. Después podrán conocerse los márgenes reales entre candidaturas y examinarse, con las cautelas correspondientes, la posible relevancia de las exclusiones. Pero hoy no existe fundamento para adjudicar de antemano esos votos a un partido ni para afirmar que cambiarán el resultado.

Y aquí está la sentencia: una elección no solamente debe producir vencedores y derrotados conforme a los votos válidamente emitidos; también debe ofrecer razones suficientes para confiar en que las reglas de participación fueron legales, proporcionadas y aplicadas sin arbitrariedad.

¡España no puede resolver sus disputas electorales sacrificando la seguridad jurídica ni ignorando los derechos de sus ciudadanos! Porque tan importante como impedir que vote quien legalmente no puede hacerlo es garantizar que ningún ciudadano legalmente habilitado quede excluido sin fundamento suficiente.

La pregunta que permanecerá abierta hasta conocer los resultados es inevitable: ¿qué importancia electoral habría tenido la participación de quienes hoy están sujetos a la suspensión? La respuesta no puede inventarse. Pero la obligación de proteger la legalidad y los derechos políticos existe desde ahora.

¡Que la justicia garantice elecciones limpias, pero que la limpieza electoral nunca se convierta en pretexto para restringir derechos sin la justificación y las garantías que exige una democracia!

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