Les escribo la presente información por medio de esta carta ya que me interesa que la conozca el rey Felipe VI , pero como no domino la protocolarización para dirigirme con él, lo hago por esta vía.

Como todos sabemos, el turismo es una de las principales acciones humanas que hacen a un país prosperar social y económicamente.

Recientemente tuve la oportunidad de viajar a Madrid con un pequeño grupo de acompañantes, es una ciudad verdaderamente espectacular, su arquitectura es impresionante, pero, sobre todo, la gente en las calles, desde jóvenes hasta mayores, todos sin excepción con muy buena actitud, y no podían faltar los McDonalds y los Starbucks como parte de ese sistema humano tan agradable.

Pero existe un factor que nubla ese sentimiento tan sublime que describi, y que es la recomendación que nos hacen de manera populista a los viajeros a Madrid: tengan cuidado con los carteristas.

Yo supe de una mujer que en julio del 2025, al llegar a Madrid con su familia, en pleno aeropuerto internacional Madrid-Barajas Adolfo Suárez, le extrajeron su cartera de su bolso, con todo su dinero, sus tarjetas de crédito y sus identificaciones, y que contrariamente a lo moralmente establecido, los integrantes de la guardia civil del aeropuerto en cuestión, al solicitarles ayuda, en lugar de apoyarlos, los confundieron más al solicitarles que iniciaran un proceso legal para reconocer al carterista o carteristas en cuestión, lo que mis conocidos consideraron totalmente incongruente, ya que era imposible saber quién o quienes les robaron la cartera, si ni siquiera se percataron de su extracción.

De igual manera, les comentó que caminar por la Gran Vía de Madrid, podría ser equiparable a pasear por los Campos Elíseos de Paris, por su análoga magestuosidad, y la Puerta de Alcalá a mi personalmente me hizo sentir, al cruzar en automóvil a su alrededor, que estaba pasando por el Arco del Triunfo construido por Napoleón Bonaparte en Paris también.

Les envío un cordial saludo.

Atentamente,

Doctor Alberto Halabe Bucay.