Esta historia la contaba mi padre:

Cuando Napoleón era niño en una ocasión su madre le dijo:

- Ven a comer hijo, ya es tarde.

Napoleón le contestó:

- Hasta que acabe de jugar.

Y su madre le reclama:

- Tú dices que vas a ser soldado, tienes que cumplir órdenes.

Y Napoleón le contesta así a su madre, con aires de grandeza, a los 5 años de edad:

- Yo voy a ser de los soldados que mandan, no de los que obedecen.

La respuesta a la interrogante planteada en el título del presente texto es, desde un punto de vista histórico, rotundamente negativa, pero voy a tratar de explicar en este espacio literario porque considero que puede ser positiva.

Napoleón Bonaparte, además de haber sido el estratega militar más connotado de la época moderna post-cristianismo, fue un gran visionario, y estudiaba el antiguo testamento de la Biblia, con estas premisas responderé a la pregunta inicial con un sí.

Para empezar, Napoleón Bonaparte era italiano, su natal Córcega era una provincia italiana cuando el nació, y después de ser conquistada por Francia, su padre Carlo falleció, y con el dolor de su alma comenzó su profesía personal, como un gran visionario, repito.

Napoleón despreció vehementemente a la ultraderecha monárquica francesa, incluyendo su muy temible método de justicia por medio del aguillotinamiento, y estoy seguro que culpó a dicha monarquía del deceso de su amado padre; por eso, al igual que Moisés que mantuvo a su pueblo 40 años en el desierto, entre otras razones, para crear un cambio generacional para que los nuevos integrantes conquistaran Israel, aunque parezca inverosímil, Napoleón también buscó un cambio generacional, por eso tantas guerras, por eso tantas muertes, se calculan hasta en 6 millones de seres humanos durante la época napoleónica.

Waterloo tendría que ser la culminación de su proyecto profético, por eso, Napoleón, el gran estratega, se esperó más de 6 horas para atacar al ejército aliado de Inglaterra en esa batalla, hasta que llegó el ejército prusiano a apoyarlos, si Napoleón hubiera acabado primero con los ingleses y sus aliados con sus cañones y su caballería 6 horas antes, los prusianos ni siquiera se hubieran atrevido a acercarse a Waterloo, así, el ejército francés, no sólo perdió a sus hombres en la batalla de Waterloo, fue vengado por la muerte de Carlo Bonaparte, finalmente.

Esas mismas 6 horas fueron las que Moisés tardó en bajar del Monte Sinaí después de recibir las sagradas escrituras, tiempo en el que el pueblo hebreo fundió el becerro de oro, siendo ésta una de las principales razones para que Moises y todo su pueblo se quedaran 40 años en el desierto antes de entrar a la tierra prometida.