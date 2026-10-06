Hay un principio general del Derecho que establece que “nadie puede transmitir un derecho que no tiene” y eso es precisamente en lo que aparentemente está incurriendo la secretaria general del CEN del PRI, senadora y esposa actual del exgobernador de Coahuila y coordinador de la bancada priísta en la Cámara de Diputados.

La política hidalguense, Carolina Viggiano Austria, habría adquirido una propiedad de 7.16 hectáreas ubicada en Zempoala, Hidalgo, en 2 millones de pesos en 2011, para revenderla siete años después por 17 millones 900 mil 750 pesos, de acuerdo con documentos consultados por Milenio.

Por lo que Viggiano habría incurrido en delitos del orden federal y con recursos de procedencia ilícita (como encubrimiento por receptación); al propio tiempo, en delitos en materia fiscal (como defraudación fiscal y su equiparable) o complicidad en la simulación en las operaciones, como fraude específico o fraude por usura.

Sin considerar aun a las consecuencias adicionales, como la extinción del dominio del bien inmueble o la responsabilidad solidaria del notario.

En esto que pudiera estarse configurando como el primer golpe político ventilado en medios de comunicación masiva y que le asestan al partido tricolor, que dirige cuestionadamente el hoy senador Alejandro ‘Alito’ Moreno Cárdenas, también ya señalado por autoridades de su natal Campeche por actos probablemente constitutivos de delitos del orden patrimonial.

La autoridad tendrá que investigar y resolver en ambos casos, seguramente y desde luego, pues podría ser el caso de que se traten de simples imputaciones que solo presumen actos ilícitos, pero que no los pueden probar.

Que solo “les están aventando tierra” a su imagen a fin de afectarlos y desde luego, al partido que dirigen, de cara al 2027 y el inminente proceso electoral de ese año.

Cabe señalar que la probable operación fraudulenta, se concretó el 18 de diciembre de 2018 y tuvo como compradora a JERGUI, empresa constituida en 2013 por los hermanos Omar Guillermo y Enrique Segura Zerecero.

Entre el precio pagado originalmente por Viggiano y el monto de venta existe una diferencia de 15.9 millones de pesos.

Lo que implica un ‘falso plusvalor’ o ganancia en la ‘reventa’ por un monto, 800% superior al original.

JERGUI posteriormente formó parte del padrón de proveedores del Gobierno de Hidalgo y registró operaciones tanto con particulares como con la administración estatal.

Entre ellas figura una factura por 266 mil 800 pesos, emitida en 2016 por la realización de un espectáculo para la clausura de un curso de verano. Años después, la empresa enfrentó problemas con la Contraloría de Hidalgo. En 2021, funcionarios acudieron al domicilio fiscal que JERGUI tenía registrado y no pudieron comprobar que la compañía operara en ese lugar. La autoridad determinó que el domicilio declarado era falso y canceló durante cinco años su registro como proveedor estatal. El expediente también menciona a GRUPO ZECRAN S.A. de C.V., otra compañía relacionada con integrantes de la familia Segura Zerecero.

Esta empresa fue registrada como proveedora del estado en 2023 y tiene como representante legal a Nidia Pamela Segura Zerecero. Un dato adicional es que GRUPO ZECRAN reportó como domicilio Avenida Juárez 711, colonia Periodistas, en Pachuca, la misma dirección que anteriormente había registrado JERGUI. Así, la compraventa realizada por Viggiano en 2018 involucró a una empresa que había tenido relaciones comerciales con el Gobierno de Hidalgo y que, tres años después de adquirir el terreno, fue sancionada por la Contraloría estatal debido a irregularidades en el domicilio fiscal que tenía registrado.

Por su parte, el llamado ‘Grupo ZECRAN’ estaría en la circunstancia de ser probable responsable de los delitos de defraudación fiscal al SAT y falsedad de datos en el RFC, según los artículos 108 y 110 fracción II, respectivamente, del Código Fiscal de la Federación.

Pues, la ’guerra política’, que será de pronósticos reservados de aquí hasta el 2027, probablemente llegó ya para quedarse.

Una guerra política que puede provenir de los opositores francos en materia política… o hasta de los “propios correligionarios”… “fuego amigo” buscando desalojar de los puestos de dirección partidista a quienes “ya los deben”.

X: @Pequenialdo o @Calderon Hallal1