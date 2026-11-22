Cito la columna Templo Mayor, del diario Reforma :

“Habrá que reconocer la operación de las fuerzas especiales del Ejército en la detención limpia del Chapo Isidro, así como su resistencia ante los ataques de células criminales que trataban de impedir que sacaran de Sinaloa al capo.

“Es el segundo operativo de gran calibre en el que los soldados dan muestras de eficacia. El anterior fue la captura de Nemesio Oseguera, el Mencho, que terminó con su muerte, pero el Chapo Isidro fue entregado vivo a la FGR.

“Por algo las agencias estadounidenses reconocieron las acciones de la Sedena. Ahora, el desafío es mantener la mira fija y los operativos en ese alto nivel”.

Gran trabajo, en efecto, de las tropas encabezadas por el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, quien está cumpliendo, con calificaciones sobresalientes, las misiones que le encomienda su comandanta, Claudia Sheinbaum.

Ha sido exitosa la estrategia diseñada por Sheinbaum no solo para pacificar Sinaloa, sino también las demás regiones de México aterrorizadas desde que dio inicio la absurda guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón.

A diario sabemos de operaciones muy bien realizadas por las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional. También ha sido extraordinario el trabajo del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Un tándem que funciona. El general Trevilla y el funcionario civil García Harfuch son los dos grandes pilares de la 4T para detener la violencia surgida durante el gobierno de Calderón, que no solo había resultado imposible disminuir, sino que creció por el efecto bola de nieve, o efecto avalancha.

La propaganda de la derecha acusa a un hombre de izquierda, Lázaro Cárdenas Batel, gobernador de Michoacán en 2006, de haber dado a Calderón la idea de declarar la estúpida guerra contra las mafias. Nada más falso. Cárdenas Batel solo pidió apoyo federal para realizar operativos contra el crimen organizado en su estado.

Fue Calderón quien declaró en Michoacán esa guerra, vestido ridículamente de militar. Le quedaba demasiado grande el uniforme a ese hombre pequeño. Éticamente pequeño. Lo rebasaban por mucho la chamarra y la gorra militares. Desde entonces, esa es su segunda caricatura más recordada. La primera es la de Felipe con una botella gigantesca de brandy Presidente.

Calderón, con su guerra al narco esperaba que se olvidara el fraude electoral que en 2006 lo llevó a la presidencia de México.

Se habla ahora de una comisión de la verdad para evidenciar aquel fraude, en el que participaron el entonces presidente Vicente Fox, el IFE (hoy INE), el PAN, el PRI, los grandes medios de comunicación, poderosos grupos empresariales y sindicatos, como el de maestros, que controlaba Elba Esther Gordillo, la verdadera jefa de quien encabezaba la autoridad electoral, Luis Carlos Ugalde. Factores de poder unidos en torno a una calumnia difundida con muchos millones de pesos en televisión y que la sociedad mexicana no compró: “López Obrador, un peligro para México”.

Esa comisión de la verdad acerca del fraude de 2006 no estará completa sin otra, todavía más importante: una comisión de la verdad para determinar los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la fallida guerra de Felipe Calderón .

La brutal violencia en Sinaloa se explica por el enorme poder de sus mafias. ¿Quién las empoderó tanto? Quizá la respuesta esté en un prisionero en Estados Unidos: Genaro García Luna, el operador de la guerra contra el narco.

Se condenó a García Luna por haber colaborado, desde el cargo más importante del gabinete de seguridad de aquel gobierno, con el cártel de Sinaloa.

Crímenes de lesa humanidad

A tantos años de distancia, no sé si jurídicamente sea posible juzgar a Calderón por crímenes de lesa humanidad. Sobra en México gente experta en derecho para analizar si aplican precedentes de otras naciones, como la teoría de Claus Roxin en Perú.

Calderón podría ser sancionado, severamente como se lo merece, si se demostrara su responsabilidad penal conforme a las tesis que el penalista alemán desarrolló en 1963.

Es la teoría de la autoría mediata por aparatos organizados de poder. Roxin pensaba en jerarcas nazis como Eichmann. En síntesis, postula que quien controla una estructura organizada de poder puede responder como autor por los crímenes que esa estructura comete, si se demuestra su dominio sobre el aparato criminal.

Las ideas de Roxin sirvieron para que, en 2009, la Corte Suprema de Perú condenara a 25 años de prisión a Alberto Fujimori, quien dominaba un aparato organizado de poder que delinquió.

Se le condenó por matanzas cometidas por un escuadrón clandestino vinculado al Ejército. Fujimori no disparó, pero controlaba la estructura estatal de la que dependía el escuadrón.

El propio Roxin elogió la sentencia como una aplicación ejemplar de su teoría.

Pruebas para juzgar a Calderón

En el caso de Calderón encuentro los elementos fundamentales para investigar la aplicación de la teoría que llevó a la cárcel a Fujimori:

1. Poder de mando. Felipe Calderón era el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Él decidió sacar al Ejército a las calles. García Luna, su subordinado directo, controlaba la Policía Federal y era el principal responsable de coordinar la estrategia. Calderón tenía autoridad sobre las instituciones que ejecutaron la guerra y capacidad para modificarla o detenerla.

2. Un aparato que actúa al margen de la ley. García Luna protegía al Cártel de Sinaloa. Hubo en aquel sexenio ejecuciones extrajudiciales, como las de dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey en 2010. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentó que se alteró la escena del crimen y se colocaron armas junto a los muchachos para hacerlos pasar por sicarios. Estudios del CIDE sobre el índice de letalidad aportaron indicios de patrones compatibles con ejecuciones.

3. Ejecutores intercambiables. Con decenas de miles de elementos policiacos y de las Fuerzas Armadas desplegados en aquella guerra, existía una estructura capaz de sustituir a quienes se negaran a cumplir órdenes. Para Roxin, la intercambiabilidad significa que, si un ejecutor se niega a acatar una orden criminal, otro puede ocupar su lugar y ejecutarla.

4. Responsabilidad del superior jerárquico. Felipe Calderón supo de abusos sistemáticos y no los impidió ni castigó. No era difícil prever que habría miles de muertes de civiles. A pesar de ello, Calderón aceptó el elevadísimo costo en sangre de mexicanos y mexicanas para ganar legitimidad. No fueron errores en la aplicación de una estrategia, sino una clara intención de sembrar el terror para que se olvidara el fraude electoral de 2006.

México necesita conocer toda la verdad

La verdad del fraude que llevó a Felipe Calderón a la presidencia de la nación y la verdad acerca de la guerra que ensangrentó al país.

La eficacia de Trevilla y García Harfuch demuestra que se puede enfrentar y vencer al crimen organizado con una estrategia basada en derechos humanos. Esto desmentiría la única defensa que tendrían Calderón y García Luna: que no había más opciones que las ejecuciones terribles para combatir a las mafias.