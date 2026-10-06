Una propiedad de 7.16 hectáreas ubicada en Zempoala, Hidalgo, que la senadora Carolina Viggiano Austria adquirió por 2 millones de pesos en 2011, fue vendida siete años después por 17 millones 900 mil 750 pesos.

La operación se concretó el 18 de diciembre de 2018 y tuvo como compradora a JERGUI, empresa constituida en 2013 por los hermanos Omar Guillermo y Enrique Segura Zerecero.

Entre el precio pagado originalmente por Carolina Viggiano y el monto de venta existe una diferencia de 15.9 millones de pesos.

JERGUI compró un terreno en Hidalgo por 17.9 millones y años después fue sancionada

JERGUI formó parte del padrón de proveedores del Gobierno de Hidalgo y registró operaciones tanto con particulares como con la administración estatal.

Entre ellas figura una factura por 266 mil 800 pesos, emitida en 2016 por la realización de un espectáculo para la clausura de un curso de verano.

Años después, la empresa enfrentó problemas con la Contraloría de Hidalgo. En 2021, funcionarios acudieron al domicilio fiscal que JERGUI tenía registrado y no pudieron comprobar que la compañía operara en ese lugar.

La autoridad determinó que el domicilio declarado era falso y canceló durante cinco años su registro como proveedor estatal.

El expediente también menciona a GRUPO ZECRAN S.A. de C.V., otra compañía relacionada con integrantes de la familia Segura Zerecero.

Esta empresa fue registrada como proveedora del estado en 2023 y tiene como representante legal a Nidia Pamela Segura Zerecero.

Un dato adicional es que GRUPO ZECRAN reportó como domicilio Avenida Juárez 711, colonia Periodistas, en Pachuca, la misma dirección que anteriormente había registrado JERGUI.

Así, la compraventa realizada por Carolina Viggiano en 2018 involucró a una empresa que había tenido relaciones comerciales con el Gobierno de Hidalgo y que, tres años después de adquirir el terreno, fue sancionada por la Contraloría estatal debido a irregularidades en el domicilio fiscal que tenía registrado.