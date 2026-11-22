“Quiso el rico avariento / descubrir de una vez la mina de oro, / y hallar en menos tiempo más tesoro”. Félix María de Samaniego, La gallina de los huevos de oro

Quince gallinas. “Al menos” quince huevos diarios. El comunicado de Clara Brugada trae ese “al menos”... ¡Qué detallazo! A una gallina que ponga un huevo al día habrá que agradecerle el esfuerzo. Según la Jefatura de Gobierno, apenas estaría cumpliendo con el mínimo. Pobre de la que se tome un martes…

El 12 de noviembre, en Santa Rosa Xochiac, Brugada anunció el programa Gallinas en Casa para las zonas altas de Álvaro Obregón, dentro del esquema Casa Ecológica. Los diez mil hogares del anuncio corresponden a este programa general, que también incluye captación de lluvia, instalación de calentadores solares y huertos. Para las aves se habló de contar con al menos diez metros cuadrados, de un corral, asesoría y alimento para el primer mes. Si sobran huevos, dijo el gobierno, se podrán vender entre vecinos. O sea que ya tenemos hasta clientela. Faltaría preguntarles a las gallinas…

Una familia de Santa Rosa Xochiac con terreno, experiencia y ganas puede sacarle provecho al apoyo. El pueblo tiene vocación rural. Se dice fácil, no lo es.

Brugada, sin embargo, también abrió la posibilidad de instalar los corrales en azoteas con “espacio suficiente”. Ahí aparece un personaje que faltó en el anuncio. El vecino de abajo. A ver cómo le va en la próxima junta de condóminos al que llegue con quince gallinas y les explique a los demás que estas van a defecar, pero que lo suyo es soberanía…

Por cierto, la soberanía come. Una ponedora comercial puede consumir alrededor de 110 gramos de alimento al día. Quince, a ese ritmo, rozan los 50 kilos en un mes de treinta días. Es una referencia, pues el consumo depende del ave y de la etapa de vida de esta. La aritmética sí se puede hacer antes de la foto. El primer mes de alimento lo paga el programa. ¿El segundo? Ahí debió empezar la conferencia impartida por Brugada...

También comen cuando baja la postura. Hay que darles agua, limpiar el corral, sacar el estiércol y encontrar quién haga todo eso el domingo que la familia salga de la ciudad. En el acto, Brugada presentó Casa Ecológica con perspectiva ecofeminista y habló del trabajo de cuidados que históricamente han hecho las mujeres. Estupendo. ¿En qué renglón de la cuenta del ahorro del presupuesto público puso las horas de la persona que va a limpiar el gallinero como actividad privada…? ¿Y a quién imagina con la pala?

En Iztapalapa ya ensayó el reparto. En 2022 la alcaldía repartió 25 mil aves para 2 mil 500 mujeres. La Gaceta fija un presupuesto de hasta 8.8 millones de pesos para aquella acción. Ahora Brugada dice que tiene resultados probados. Pues bien, yo digo que enseñe el resultado que sí importa. ¿Cuántas de esas mujeres seguían criando gallinas un año después y cuánto les costaba cada docena? Entregar diez aves se puede acreditar el día de la entrega. Ahorrarle dinero a una familia y hacer que funcione un programa sin afectar la vida de toda la sociedad toma algo más de tiempo.

Y otra cosa: el afortunado que se haga del negocio. “Templo Mayor”, de Reforma, preguntó quién será el proveedor ganón. Hay por donde empezar a averiguarlo: el 9 de agosto de 2022, Iztapalapa publicó en la Gaceta Oficial la licitación LPN/ALIZTP/DGA/029/2022. La primera partida era para 25 mil ponedoras. También se pedían corrales y jaulas. El fallo estaba previsto para el 17 de agosto. Luego, NADA. Que Brugada muestre quién ganó, cuánto cobró por ave y si ese proveedor volverá a concursar (y ganar…). El número de expediente ya lo tenemos. Que no nos manden a buscarlo debajo de la gallina.

¿Y esta vez habrá licitación abierta o adjudicación directa? Si le van a dar el paquete completo a una sola empresa, ¿quién decidió que el que vende gallinas también tiene que vender el corral y el alimento? Ahí cabe una hipótesis bastante menos pintoresca que la de venderle seis huevos al vecino. Si alguien cercano al gobierno quisiera hacer negocio con el programa, le convendría estar en la lista de proveedores antes de que se abra el padrón de beneficiarios. Publiquen las bases, las cotizaciones y el fallo. A ver si el afortunado resulta ser el mejor postor o el mejor conocido.

En Toronto probaron con un máximo de cuatro por domicilio registrado. El balance municipal estimó 81 hogares inscritos al cierre de febrero de 2023 y registró apenas cinco quejas relativas a propiedades inscritas en todo el programa piloto. A los participantes les encontraron beneficios. Aun así, ese año el ayuntamiento cerró el programa después de revisar cuánto costaría ampliarlo y ante la preocupación por la gripe aviar. A quienes ya tenían sus gallinas les permitió conservarlas hasta que murieran. Hasta para cerrar el programa hubo que acordarse de que las gallinas seguían vivas…

Vancouver sí permite tenerlas. Hasta cuatro por predio, sin gallo, con permiso que se renueva cada año. La ciudad explica para qué quiere saber dónde están. Necesita avisarles a sus dueños si hay una alerta de salud animal. En Francia, la aglomeración de Mulhouse hizo algo más parecido a un reparto. En 2024 entregó dos ponedoras a cada uno de los 200 hogares voluntarios. Su objetivo era disminuir residuos orgánicos. El gobierno de allá pudo explicar qué problema quería resolver con dos. El de acá ofrece quince y ya se ve vendiendo los excedentes. Ajá…

Y luego está la parte que no cabe en la foto. En París y su periferia, la autoridad sanitaria tomó muestras en 25 gallineros domésticos para investigar contaminantes persistentes como las dioxinas. En Estados Unidos, los CDC cerraron en septiembre de este año una investigación de brotes de salmonela vinculados a aves de traspatio con 1,253 casos reportados. Son problemas distintos. Ambos obligan a saber dónde están las aves, quién las vigila y qué pasa si hay que avisarle al vecino que compró los huevos. A la hora de repartir, ¿también van a repartir esa responsabilidad? Permitan que me ría.

Brugada tiene una ventaja. Puede hacer un programa pequeño, en lugares donde criar animales tiene sentido, y publicar cuánto cuesta, cuánto produce y a cuántas familias les conviene seguir. Ya tuvo cuatro años para preguntarle a las de Iztapalapa. Pero ella prefiere presentar la multiplicación.

La familia tendrá que esperar a que la gallina ponga. El proveedor puede cobrar aunque la gallina se tome todos los martes del año. De los dos negocios, adivinen cuál quisiera ver Brugada en la foto. ¡Exacto!…

Giro de la Perinola

El sábado, Omar García Harfuch confirmó que autoridades mexicanas habían detenido en Guasave, Sinaloa, a Fausto Isidro Meza Flores, el Chapo Isidro, uno de los diez fugitivos más buscados por el FBI. Esa misma semana, Clara Brugada defendió la entrega de quince gallinas por familia. Si se trata de escoger cuál de las dos noticias puede cambiar más la vida de una familia mexicana, pregúntenle a quien abre su negocio cada mañana con miedo a que le cobren piso.

A García Harfuch le toca demostrar que la captura sirve para desarmar la red criminal y que ese comerciante podrá abrir sin pagarle a nadie por el privilegio. A Brugada le toca demostrar que el huevo le salió más barato a la familia. Hay una manera muy sencilla de entender por qué urge más lo primero. El que cobra piso también puede cobrarle a quien vende huevos.