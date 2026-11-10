Después de varios excesos y absurdos en las narrativas vinculadas al caso Taddei sería bueno llamar a la cordura para adoptar una actitud más juiciosa de lo que pasa en el INE.

La información que se ha hecho pública hasta ahora no alcanza para culpar a Lorenzo Córdova y a otras administraciones de actos concretos de corrupción, pero me parece también un absurdo y completamente incomprensible esta actitud reaccionaria frente a las preguntas legítimas que se han hecho sobre el pasado.

Si estas empresas operan desde la década de los noventa ¿por qué otras integraciones de consejerías y sus propias presidencias no tomaron medidas efectivas para paliar los efectos corruptores de la concentración del mercado de materiales electorales? ¿por qué este tema sencillamente no se puso sobre la agenda pública? Más allá de la lógica maniquea la ciudadanía y algunos que investigamos sobre elecciones queremos saber cuál es el origen del problema y si, eso requiere pensar en el pasado.

Si un médico encuentra un tumor, no se contenta con extraerlo, necesita enviarlo al laboratorio para conocer su naturaleza, comprender su origen y evaluar el riesgo de que reaparezca. Me parece ridícula la negativa a hacer esto con el tumor que se hizo visible con Taddei. ¿Qué clase de democracia deja de revisar los hechos del pasado para comprender el presente y no repetir los errores en el futuro? ¿Por qué ha salido la comentocracia y algunos analistas con esta fuerte oposición a revisar el pasado cuando sabemos que los actos de corrupción llevan generalmente lógicas sistémicas e históricas?

Tengo dos hipótesis. La primera es que esta reacción es la ya recurrente respuesta inercial y acrítica a los planteamientos de todo lo que tiene que ver con la llamada cuarta transformación. En ciertos sectores la animadversión hacia este proyecto político opera como un sesgo interpretativo que descalifica sistemáticamente y en piloto automático cualquier planteamiento proveniente, en este caso, de la presidenta de la República sin detenerse a analizar sus fundamentos y razonabilidad. Aparentemente, la única interpretación admisible sobre el caso sería aquella que atribuya de manera unívoca toda la responsabilidad de lo ocurrido a Morena y al proyecto político que representa. Cualquier explicación que introduzca matices, reconozca responsabilidades diferenciadas o cuestione ese esencialismo político y la pretensión de atribuir a Morena la responsabilidad exclusiva de un mal radical parece suscitar una reacción inmediata de rechazo y descalificación, antes que una disposición al examen crítico de los argumentos.

La segunda hipótesis que no se contrapone a la primera, sino que la complementa, es que hurgar en el pasado pone en riesgo la cómoda ya narrativa de un supuesto pasado glorioso basado en una perfecta institucionalidad democrática del IFE/INE. Simplemente plantear que estas empresas han podido ser corruptoras de la autoridad electoral nacional y local desde hace décadas pone en entredicho el relato de fetichización democrática que funciona como brújula moral e ideológica de quienes ya renunciaron a la capacidad de pensar con honestidad los problemas públicos. A nadie le gusta que le descoloquen el marco interpretativo a través del cual explica la realidad. El modelo de la transición democrática ha hecho del INE una clase de leyenda fundacional al estilo de Rómulo y Remo: El IFE en su origen fue amamantado por una loba y desde ahí ha logrado democratizar a México en contra de todo mal y de quienes lo encarnan: mapaches electorales, voto de personas muertas, compra del voto y un largo etcétera, hasta que llegó Taddei y Morena y arruinaron un glorioso imperio de institucionalidad democrática. Y vamos, es comprensible la molestia del exceso de la narrativa que ya culpa a Lorenzo de todo, pero necesitamos ser capaces de hacer este necesario ejercicio dialéctico para no caer en lo mismo que cuestionamos.

Obviamente yo quiero mucho al IFE-INE, siempre lo he defendido de ataques injustificados, trabajé ahí entre 2012 y 2014, pero una cosa es reconocer su inmenso valor institucional y otro negar sus problemas y contradicciones y caer en la acrítica consigna del “INE no se toca”.

Necesitamos desmitificar al INE a partir de su propia historicidad para intentar comprender lo que ocurre. El IFE surgió de una crisis de legitimidad que, lejos de resolverse definitivamente, solo se ha ido trasladando y transformado a lo largo del tiempo. Este proceso puede interpretarse a partir de lo que Habermas denominó desplazamiento de la crisis (Krisenverschiebung). Esto es, una dinámica en la que las contradicciones estructurales no desaparecen, sino que se trasladan hacia otros ámbitos o adquieren nuevas manifestaciones. Así, las sucesivas reformas institucionales pueden entenderse, al menos parcialmente, como respuestas que han contenido las crisis sin necesariamente resolver sus causas profundas. En una línea similar y de manera complementaria, Wolfgang Streeck, sociólogo alemán y de hecho, crítico de Habermas, mostró cómo determinados arreglos políticos e institucionales operan como mecanismos para «comprar tiempo», postergando la confrontación con contradicciones que permanecen latentes. Eso venimos haciendo desde 1990 en que se creó al IFE y con todas las sucesivas reformas.

Para resolver el problema de desconfianza, se creó una institución que supuestamente seria autónoma e independiente de la secretaria de gobernación y de los partidos políticos. Nunca ocurrió esto. Las consejerías del IFE-INE siempre han sido un sistema de cuotas de las fuerzas partidistas con poder de negociación ayer y hoy. ¿Por qué fue Córdova a ver a Peña? Para ser consejero hay que cabildear. Todos lo saben, pero no todos lo reconocen. Y vamos, no es que eso esté mal. A mí me parece inevitable. El problema para mí es la ingenuidad de creer que eso se puede evitar desde el mito de la meritocracia tecnócrata. Llevo tiempo insistiendo en esto, en procesos más realistas. En Suiza, por ejemplo, las magistraturas del Tribunal Federal son elegidas por el Parlamento conforme a una práctica de representación aproximadamente proporcional de las fuerzas políticas. No digo que esa sea la solución, pero hay que explorar.

¿Cómo podemos esperar estabilidad y legitimidad de un sistema institucional que niega su dimensión política y se presenta bajo una apariencia de neutralidad que no se corresponde con las prácticas efectivas de la vida democrática? En términos de Habermas, el problema surge cuando la racionalidad institucional se distancia del mundo de la vida y de los procesos reales de formación de la voluntad política. La pretensión de neutralidad, cuando encubre las relaciones de poder y los conflictos que atraviesan a las instituciones, que es lo que históricamente hemos hecho con el INE, en lugar de fortalecer su legitimidad abre una gran brecha entre sus fundamentos normativos y las prácticas reales de poder.

Ahora la gran paradoja con las empresas de material electoral es que el remedio que diseñó en un momento para paliar la desconfianza fue hacer más y más caro el proceso electoral en un proceso de blindaje frenético: tinta indeleble, urnas transparentes, conteo rápido y resultados preliminares, credencial de electoral con 25 candados de seguridad, monitoreo en radio y televisión (por cierto con una reciente auditoria de una renovación de softwares que mostró fuertes irregularidades de la que hay que hablar) y la joya de la corona de la crisis: boletas electorales infalsificables. ¿Cómo llegamos a este absurdo? ¿Por qué no podemos votar en una sencilla hoja de papel como muchas democracias del mundo?

No hay salida fácil a este problema. Pero más lejos estamos sino iniciamos por reconocerlo. Para mí la mejor opción es la urna electrónica. Brasil y la India son ejemplos claros del camino a seguir para garantizar seguridad: concursos de hackers. Ambos países cuentan con modelos nacionales de desarrollo y producción de sus máquinas electrónicas de votación, aunque esto no significa que sus autoridades electorales fabriquen directamente todos los equipos y componentes. Eso sería lo ideal para nuestro país y evitar que sean unos pocos los que puedan acceder a esos contratos millonarios.

Estamos en medio de una de las crisis más importantes que ha tenido el INE, y tenemos al menos dos opciones: o seguir desplazando la crisis y comprando expedientes de tiempo creyendo que removiendo a Taddei y culpando a Morena de todo mal se solucionará todo, o podemos hacer un buen diagnóstico para empezar a reconocer las grandes contradicciones de nuestro blindaje frenético para ir más allá de perspectivas dicotómicas.