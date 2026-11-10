El Instituto Nacional Electoral (INE) comenzó a retirar las cámaras de vigilancia que fueron instaladas durante la gestión de Guadalupe Taddei.

De acuerdo con la información, se trata de una instrucción por parte de Blanca Cruz, presidenta provisional del INE, para retirar todos los equipos de videovigilancia de la sala de comunicación.

Retiran cámaras de vigilancia en el INE contratadas en la gestión de Guadalupe Taddei

Personal de la sede central del INE comenzó a llevar a cabo el retiro de todas las cámaras de vigilancia que ordenó instalar la expresidente del órgano electoral, Guadalupe Taddei.

Los dispositivos desinstalados pertenecían a un programa de seguridad contratado en enero a la compañía Verkada, el cual contemplaba la integración de cerca de 80 cámaras equipadas con tecnología de inteligencia artificial.

El proyecto extendía su cobertura a ocho inmuebles de la sede central del INE, así como a las 32 Juntas Locales Ejecutivas del país.

INE retira cámaras instaladas durante la gestión de Guadalupe Taddei (Captura )

Adicionalmente, el contrato formal y el costo de los equipos y su instalación fueron declarados como información reservada por la administración de Taddei.

Sin embargo, diversas estimaciones internas calculan que el gasto total invertido en dicho equipamiento alcanzó una erogación de aproximadamente 227 millones de pesos.

Ante este escenario y como parte de las auditorías que se realizan al INE, se ordenó el retiro de los equipos en tanto se resuelven las investigaciones por presuntas irregularidades.