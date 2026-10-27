Lo que vimos el domingo en Brasil puede definirse como un milagro. Para Hannah Arendt, este consiste en la irrupción de lo inesperado en el curso de los acontecimientos humanos. No se trata de una intervención divina o sobrenatural, sino de la capacidad humana de comenzar algo nuevo, de interrumpir procesos que parecían inevitables por medio de la acción colectiva.

Después de la primera vuelta las posibilidades de que Lula remontara parecían de lo más remotas. Desde el restablecimiento de las elecciones presidenciales directas en 1989, Brasil había celebrado siete elecciones que llegaron a segunda vuelta. En todas había ganado quien encabezó la primera vuelta. Asimismo, las probabilidades parecían reducirse ante la expectativa de que los votos de las candidaturas derrotadas se concentraran en Flávio Bolsonaro. Augusto Cury, tercer lugar con el 2.89% de los votos, terminó respaldándolo, al igual que Ronaldo Caiado, quinto lugar con el 2.18%, y Romeu Zema, sexto con el 0.27%. Aunque Renan Santos, cuarto lugar con el 2.24%, mantuvo su neutralidad, la articulación de las principales fuerzas de derecha parecía favorecer a Bolsonaro, quien ya había aventajado a Lula por más de 2.2 millones de votos en la primera vuelta.

A todo este se suma que investigaciones periodísticas revelaron restricciones que perjudicaron la circulación de contenidos favorables a Lula en las plataformas de Meta, mientras se registraban recomendaciones algorítmicas que beneficiaban a su adversario. Se presentaron también denuncias sobre cientos de perfiles falsos generados mediante inteligencia artificial, publicidad política financiada en dólares y diferencias en el tratamiento automatizado de ambas candidaturas. La gravedad de estas irregularidades llevó al Tribunal Superior Electoral a ordenar medidas para garantizar la igualdad de la contienda y al Ministerio Público Electoral a señalar incumplimientos por parte de Meta.

A este escenario adverso se sumaban los datos desalentadores de las encuestas. Diversos sondeos situaban a Flávio Bolsonaro por delante o anticipaban una contienda sumamente cerrada, reforzando la percepción de que remontar la desventaja sería extraordinariamente difícil. Muchos caímos en un fuerte pesimismo.

No obstante, Lula y sus simpatizantes mostraron el poder de la movilización. Pusieron de manifiesto lo que sabiamente siempre apuntó Arendt: que la probabilidad no es destino. Inmediatamente después de la segunda vuelta se identificó el problema de la abstención, que para la segunda vuelta cayó del 21.08% al 19.21%, lo que representó alrededor de tres millones de personas adicionales votando. También disminuyeron los votos blancos y nulos. No todos esos votos fueron para Lula, pero su campaña consiguió beneficiarse considerablemente de la mayor participación. Al final, la movilización ciudadana terminó incorporando aproximadamente 10.4 millones de votos para Lula, mientras Bolsonaro sumó solo 3.7 millones.

Por un lado, el diputado André Janones impulsó el llamado Ejército de Lula, un canal de WhatsApp que, en las semanas posteriores a la primera vuelta, pasó de unas decenas de miles de seguidores a superar los diez millones. Su estrategia consistió en una dinámica de movilización colectiva donde los participantes recibían «misiones digitales» para difundir videos, posicionar mensajes, invitar a nuevos integrantes y posicionar la conversación pública en distintas plataformas.

En la Amazonía brasileña fue realmente conmovedora la movilización de habitantes de comunidades ribereñas, como Lago do Catalão y Jatuarana, quienes se trasladaron en canoas y lanchas para ejercer su derecho al voto. El Ministerio Público Federal había documentado que, durante la primera vuelta, comunidades indígenas enfrentaron trayectos de hasta mil kilómetros por río para alcanzar una casilla electoral. La gravedad de estos obstáculos obligó a la justicia federal a ordenar medidas extraordinarias para garantizar el transporte de comunidades tradicionalmente excluidas.

Por otro lado, en distintos estados brasileños se denunciaron reducciones en el servicio de autobuses, dificultades para trasladarse a las casillas e interrupciones de carreteras. La gravedad de los hechos llevó a la Policía Federal a abrir investigaciones para determinar si existieron acciones deliberadas para impedir o dificultar el sufragio. Ante las denuncias, la campaña de Lula solicitó ampliar el horario de votación y el ministro Cristiano Zanin, del Supremo Tribunal Federal, ordenó extenderlo de las cinco a las siete de la tarde. Sin embargo, la decisión llegó cuando numerosas urnas ya habían cerrado, por lo que su aplicación quedó limitada a las casillas que todavía permanecían abiertas.

Ante esto fueron muchas las acusaciones de supuesto fraude electoral, sin embargo, además de que el equio de Bolsonaro también pidió extender el horario en algunas casillas por la intensa lluvia, apenas 34,330 votos se registraron después de las cinco de la tarde, equivalentes al 0.027% del total, y un análisis posterior estimó que solamente 4,068 fueron sufragios efectivamente adicionales, pues la mayoría de los restantes correspondía a personas que probablemente ya se encontraban formadas. Frente a una diferencia de aproximadamente 4.4 millones de votos a favor de Lula, la medida no tenía capacidad para alterar el resultado. Pese a ello, Flávio Bolsonaro anunció inicialmente que desconocería la elección y solicitaría su nulidad. Menos de 24 horas después, ante la fragilidad jurídica de esa pretensión, su equipo decidió abandonar esa vía y concentrarse en acusaciones de presunto abuso de poder político y económico.

En fin, en pleno momento de crisis de las democracias liberales por el repliegue de lo político frente al poder económico, bajo la agenda neoliberal y financierista que se posiciona desde la década de los noventa del siglo pasado, la lección de todo esto es que la política aun cuenta todavía con la capacidad de hacer milagros.

Ahí encontramos uno de los mayores peligros de los populismos de derecha. Lo que estaba en juego en Brasil no solo era elegir entre un proyecto de izquierda y uno de derecha, entre un proyecto progresista o conservador o entre un proyecto soberanista y uno globalista. Lo que realmente estaba en juego era la apuesta por proyecto político y uno antipolítico. Cuando se analizan las narrativas de los proyectos antipolíticos con tintes neofascistas en América Latina se identifica que paradójicamente se apuesta por desmovilizar a partir de la movilización del odio. Cuando se instala la desconfianza hacia los demás, comenzamos a percibirlos como amenazas y dejamos de reconocernos como parte de un mundo en común. Poco a poco perdemos la disposición a escucharnos, a organizarnos y actuar juntos. Cuando dejamos de creer que podemos transformar la realidad con otros, nos aislamos y debilitamos nuestra propia capacidad de acción política.

Por todo ello, podemos afirmar que en efecto, las elecciones de Brasil son un ejemplo de la capacidad del milagro en política. Podemos seguir teniendo fe en la unión con los otros para lograr cambiar los escenarios más adversos.