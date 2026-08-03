Un espectacular choque de helicópteros en Grecia dejó un saldo de dos muertos y dos heridos durante acciones para combatir incendios.

El video del percance en el aire ha dado la vuelta al mundo en el que se ve cómo uno de los dos helicópteros cae al vacío luego de que otro toca sus hélices por encima y las destruye.

Los dos muertos son un piloto rumano y su copiloto griego, y los dos heridos en el otro helicóptero también son un piloto rumano y un copiloto griego.

Circula aparatosa caída tras choque de helicópteros en Grecia

La caída del helicóptero dañado ha circulado en videos tras perder la hélice principal e incendiarse en el aire.

Los dos helicópteros involucrados en el accidente son de modelo Bell 124, que fueron rentados para la misión de combate al fuego.

Se desconoce si los pilotos son militares, aunque ambos despegaron del aeropuerto militar de Elefsina.

Grecia y otros países de Europa sufren incendios

Ambos helicópteros participaban en trabajos de extinción de fuego sobre los bosques de Psatha, localidad en la costa griega a una distancia de 60 kilómetros de la capital, Atenas.

Varios países de Europa han vivido recientes emergencias por incendios en lo que han sido evacuados de sus casas miles de ciudadanos.

En el caso de Grecia, se han quemado más de 11 mil hectáreas en un incendio que apunta a acercarse a Atenas.