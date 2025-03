¿Se atreverá la presidenta Claudia Sheinbaum a dar los siguientes pasos y tomar finalmente su presidencia en cooperación con Estados Unidos y las fuerzas democráticas mexicanas?

El cambio en la estrategia de seguridad se entiende por dos factores, las presiones de Donald Trump en temas de migración y seguridad, y por la insostenible situación de inseguridad y evidente colusión del crimen organizado con las altas esferas políticas.

Ceder y colaborar

Ceder por la debilidad estructural que dejó el expresidente López Obrador, por la fractura de las instituciones y del marco legal a partir de la destrucción del poder judicial, una Fiscalía a modo de los delincuentes en manos de Alejandro Gertz Manero, a quien se le responsabiliza de haber dejado escapar al Chapo Guzmán a los 40 días del inicio del sexenio de Fox y que ha sido señalado por sus presuntos vínculos con el crimen organizado, quien aparentemente estuvo en desacuerdo por el envío de estos 29 delincuentes a Estados Unidos y por ello contradijo la versión del secretario de seguridad, Omar García Harfuch.

Sheinbaum sabe que Trump no se va conformar con los 29 capos y que existe una fuerte presión para actuar en contra de los “narco políticos”, entre ellos gobernadores, legisladores, presidentes municipales, miembros del gabinete federal e integrantes de Morena y aliados.

La entrega de maleantes a la justicia estadounidense apenas empieza ¿Sheinbaum estará dispuesta a entregar a los “narco-políticos” de su partido?

Mientras tanto las señales que envía la Casa Blanca deben poner los pelos de punta a más de un cuatrotero y la estrategia de Trump se lleva a cabo con el más alto sigilo, totalmente distinto a las bravuconadas en materia comercial y de aranceles.

El próximo martes se reunirán los gabinetes de seguridad de México y Estados Unidos y la reunión está precedida por una serie de declaraciones y publicaciones que advierten una intervención.

Trump

El pasado viernes Trump concedió una entrevista a Ben Domenech del Spectator, donde dejando de lado su estilo, el mandatario fue cauto: “¿Va usted a responsabilizar a todos estos políticos corruptos que se han beneficiado del tráfico humano proveniente de que nos echen el fentanilo?”, Trump respondió “sí, ellos son responsables”. El reportero reviró: “¿Incluyendo a los líderes políticos mexicanos?” y Trump contestó, “bueno, ciertamente… Recomendaré que se les vea, tú sabes, ciertamente esto va a ser de acuerdo a Pam Bondy, (fiscal general de Estados Unidos) que es excelente en lo que hace…” El reportero le interrumpe, “¿usted considera una acción cinética en México?”, Trump contesta, “bien, prefiero no decirte… Porque de alguna manera…” El reportero dice: “tenía que preguntar” y Trump señala, “me gustaría decirte. Tú sabes esto es muy interesante. Algunas veces serás cuestionado con una pregunta como esa y quieres dar una respuesta, porque no quieres que alguien se vaya de aquí y diga… Pero si contesto, es un desastre, si das una respuesta verdadera”. El reportero comenta: “Siempre me ha recordado un sketch donde una persona dice en la guerra del Golfo ¿dónde están tus tanques? Y los puedo ir a ver” y Trump contesta: “exactamente”.

Por otro lado, el WSJ dio a conocer que el 31 de enero se reunieron funcionarios militares de ambos gobiernos, donde Pete Hegseth, titular del Departamento de Defensa de EU amenazó a mandos militares de México al decir que el ejército estadounidense tomaría medidas unilaterales si el gobierno de México no atacaba la colusión oficial con los cárteles del narcotráfico.

Van por todo

Lo cierto es que con o sin la participación del gobierno de México, EU está dispuesto a ir por los narco-políticos y todo apunta a que entre ellos estará quien ha mantenido un silencio sepulcral, el expresidente López Obrador .

Lo comentó Ciro Gómez Leyva a raíz de la entrevista a Trump: “Dos frases quizá suficientes para que “políticos mexicanos” que aún pensaban pasar unos días en Estados Unidos cambien de planes, no sea que un testigo protegido los apunte por haber trabajado de la mano de los criminales para ganar elecciones en Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Michoacán, o de cogobernar en Guerrero, Estado de México, Veracruz, o de entregarles Zacatecas o Tabasco… Más valdría a esos “políticos mexicanos” no cruzar la frontera. O seguir escondidos, como López Obrador, a quien no le faltarían méritos para ser número uno en la eventual lista de la “excelente” Pam Bondi".

Queda la duda de si AMLO eligió a Claudia como aliada y cómplice o como un personaje débil y maleable atada a sus intereses personales. O será que Claudia aproveche la coyuntura y actúe con la firmeza que tuvieron en su momento el general Lázaro Cárdenas o Ernesto Zedillo.

