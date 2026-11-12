El FAMEX Grand Prix 2027 y el Circuito Defensa MX fueron presentados oficialmente en el Museo Militar de Aviación, ubicado en la Base Aérea Militar de Santa Lucía, Estado de México, como parte de las actividades de la FAMEX 2027.

La propuesta, impulsada por OPEMSA México y México Racing Cup en coordinación con el Comité Organizador de la Feria Aeroespacial México y la Secretaría de la Defensa Nacional, contempla carreras de automovilismo y exhibiciones aéreas los días 23 y 24 de abril de 2027.

Bajo el lema “El Cielo y el Asfalto se Unen”, el proyecto busca combinar el deporte motor con la actividad aeronáutica y promover el turismo deportivo en la región.

FAMEX Grand Prix 2027 (cortesía)

FAMEX Grand Prix tendrá carreras el 23 y 24 de abril

La competencia principal se realizará el viernes 23 y sábado 24 de abril de 2027, con apertura de puertas a partir de las 17:00 horas en ambas jornadas.

El programa contempla carreras vespertinas y nocturnas, acompañadas de demostraciones y pases aéreos de la Fuerza Aérea Mexicana, bajo el protocolo institucional denominado “Honor y Motor”.

El evento formará parte de FAMEX Race Week, una agenda de cinco días que se desarrollará del 20 al 24 de abril de 2027, en el marco de la Feria Aeroespacial México.

Circuito Defensa MX tendrá un trazado de 2.6 kilómetros

Durante la presentación se dio a conocer el diseño del Circuito Defensa MX, una pista de 2.6 kilómetros de longitud y sentido antihorario, proyectada para cumplir con las normas internacionales de seguridad del automovilismo.

De acuerdo con los organizadores, la competencia servirá como parte del proceso para obtener la homologación OMDAI FIA del trazado. De concretarse, Santa Lucía se incorporaría a los recintos mexicanos con certificación internacional vigente, junto al Autódromo Hermanos Rodríguez, en Ciudad de México, y el Autódromo Miguel E. Abed, en Puebla.

La instalación utilizará infraestructura temporal y removible, sin perforaciones en la superficie aeronáutica. La empresa Sport Marking estará a cargo de la ejecución técnica y operativa, que contempla más de 500 dovelas estructurales de concreto, rejas de contención perimetral y recubrimientos removibles.

Los organizadores señalaron que este esquema permitirá realizar la competencia sin afectar las funciones habituales del complejo aeroportuario civil-militar de Santa Lucía.

FAMEX Grand Prix 2027 (cortesía)

FAMEX Race Week busca impulsar el turismo deportivo regional

La agenda del FAMEX Race Week contempla actividades para conectar al Estado de México, Hidalgo y Ciudad de México mediante una propuesta turística denominada La Trilogía Metropolitana.

El proyecto busca atraer visitantes nacionales e internacionales y promover la ocupación hotelera, gastronómica y turística durante los cinco días de actividades.

Para facilitar la llegada de asistentes, se contempla una red de conectividad que articula vuelos comerciales a través del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el Tren Suburbano, el Mexibús y las autopistas regionales.

La edición 2027 de FAMEX tendrá a Italia como País Invitado de Honor e Hidalgo como Estado Invitado.

¿Qué categorías participarán en el FAMEX Grand Prix?

Los organizadores confirmaron la participación de campeonatos avalados por la FIA y México Racing Cup para integrar la parrilla de competencia:

TCR México: categoría de turismos internacionales con vehículos de marcas como Hyundai, Audi, Honda, Cupra y Lynk & Co.

categoría de turismos internacionales con vehículos de marcas como Hyundai, Audi, Honda, Cupra y Lynk & Co. FIA F4 NACAM Championship: campeonato de monoplazas que forma parte del desarrollo de nuevos pilotos.

campeonato de monoplazas que forma parte del desarrollo de nuevos pilotos. Fórmula Ford y Categoría Vintage: exhibición de monoplazas clásicos y vehículos de colección restaurados.

El director general del Comité Organizador de FAMEX, el general Disraeli Gómez Herrera, destacó que la aeronáutica y el automovilismo comparten principios como la precisión, la disciplina, la preparación, la seguridad y el trabajo en equipo.

También recordó que la edición anterior de la feria reunió a 255 mil visitantes de 48 países y registró más de 2 mil 500 encuentros de negocios.

FAMEX Grand Prix 2027 (cortesía)

Por su parte, el director general de OPEMSA México, Jaime Velázquez Ramos, señaló que el proyecto busca combinar la infraestructura de las Fuerzas Armadas con el deporte motor para generar turismo e inversión.

Las actividades promocionales rumbo a abril de 2027 comenzarán con una gira de seis meses que incluirá exhibiciones de monoplazas y firmas de autógrafos en puntos emblemáticos del Estado de México, Hidalgo y Ciudad de México.