Tenemos que hablar del posicionamiento que está alcanzando Air Canada. Por principio de cuentas, están muy contentos y de manteles largos, ¿y cómo no estarlo?, cualquiera en su situación lo estaría. En este mundo globalizado actualmente se evalúan diferentes aspectos (casi todos) de las aerolíneas, y uno de esos rubros es precisamente lo relacionado a sus aplicaciones móviles, así que dejen les platico.

Entre el 13 y 15 de octubre pasados se llevó a cabo la “Feria Internacional de Lisboa” (FIL), en Portugal, espacio donde se celebran algunas de las ferias temáticas más grandes del país. Ahí se llevó a cabo el World Aviation Festival 2026, que convocó a más de 4,500 ejecutivos y líderes de la industria aeronáutica global, junto con unos 600 ponentes y 400 expositores.

Pues bien, deben ustedes saber que la aerolínea de la hoja de maple ganó la competencia “Batlle of the Airlines Apps” (la batalla de las aplicaciones de las aerolíneas).

El jurado integrado por especialistas evaluó a las tres aerolíneas finalistas, de las cuales, Air Canada se coronó como la mejor. La evaluación consistió en que la aplicación fuera capaz de generar una mejor experiencia al pasajero, al poder integrar dentro de la aplicación todas las etapas del viaje, de forma fluida (o “seamless”), además que fuera de forma personalizada dentro de todo el trayecto, contribuyendo a disminuir el estrés del viajero.

¿Qué fue lo que hizo ganar a Air Canada? Desde inicios de 2026, la aerolínea incorporó distintas herramientas que mejoraron la navegación de los pasajeros en la APP, comenzando desde la pantalla de inicio, adaptándose a cada viajero, con opciones como la de poder hacer “check-in” desde la app, hasta tener los pases de abordar, consultar el estado del vuelo, y muy importante en estos tiempos, poderle dar seguimiento al equipaje que va en el área de carga.

Además de lo anterior, incorpora varias herramientas que le permiten al pasajero orientarse para sus vuelos de conexión en aeropuertos como el de Montreal, Toronto o Vancouver, los tres principales HUB´s de la aerolínea canadiense.

Y lo mejor, es que desde la aplicación de Air Canada sus clientes pueden consultar un calendario de tarifas bajas, que permite comparar precios, así como las condiciones de compra, dejando claro -antes de reservar- si el costo de los boletos incluye el equipaje.

Algo que en lo personal me parece sumamente importante, y ojalá otras aerolíneas tomen nota, es lo referente al reconocimiento a los trabajadores. Ahora sí que “en la antigüedad”, cuando yo volaba, era una práctica normal que aquellos pasajeros satisfechos (o de plano muy contentos) con el servicio recibido, podían mandar una carta al buzón de la aerolínea, y desde ahí la empresa se encargaba de hacerte llegar a tu casillero la felicitación del pasajero, diciéndote el nombre de este, el día que voló y el número de vuelo.

Eran otros tiempos, y la protección de datos personales era otra cosa, pero puedo decir, porque lo viví en carne propia, que ese tipo de reconocimientos al esfuerzo y dedicación -con conocimiento de la empresa- son invaluables.

En la actualidad, con el uso de teléfonos móviles inteligentes, ya no es necesario escribir una carta; dentro de su aplicación Air Canada agregó el nuevo botón “Bravo”, que sirve para enviar un agradecimiento a un trabajador de la aerolínea que se haya destacado en sus atenciones y servicio.

Esto se complementa con otra función, la de “Bag Buddy” (amigo del equipaje), que le permite al pasajero saber que el personal que subió su maleta al avión lo hizo con diligencia y profesionalismo. Al respecto el vicepresidente de Productos Digitales de Air Canada, Carlos Faxas, señaló:

“Viajar siempre es más sencillo para quienes conocen cómo funciona todo el proceso. Queremos que cada pasajero viaje como un experto, ya sea su primer vuelo o el número cien.

Esto significa contar con una aplicación que se anticipe a las necesidades de cada persona, por ejemplo, al mostrarle cómo llegar a la puerta de embarque de su vuelo de conexión en cuanto aterriza, y que le permita conocer mejor a las personas que hacen posible su viaje, como el integrante del equipo de Air Canada que cargó su equipaje.

Nuestra meta es desarrollar la mejor aplicación de aerolínea del mundo. Este reconocimiento confirma los avances que hemos logrado en ese camino, y seguimos guiándonos por los comentarios tanto de nuestros pasajeros como de nuestros colaboradores”.

La aplicación de Air Canada cuenta ya con más de 23 millones de descargas, y la app es gratuita, esto es una buena noticia para todos los viajeros, y si esto no fuera suficiente, la aerolínea acaba de anunciar que cierran su tercer trimestre con ingresos operativos récord.

De entrada, logró ingresos por 6,984 millones de dólares canadienses durante el tercer trimestre, y además logró un crecimiento interanual del 14%, y eso que el combustible está por las nubes por los conflictos bélicos.

El vicepresidente ejecutivo y director financiero de Air Canada, John Di Bert, manifestó:

“Air Canada registró ingresos operativos récord de 7,000 millones de dólares canadienses durante el tercer trimestre, lo que refleja el sólido desempeño de nuestra red y de nuestras distintas fuentes de ingresos.

La fuerte demanda contribuyó a un incremento interanual de 2.6 puntos porcentuales en el factor de ocupación de pasajeros, que alcanzó 89%, así como a un aumento de 11% en el ingreso promedio por pasajero. A esto se sumó un crecimiento de 33% en los ingresos por transporte de carga, lo que permitió alcanzar un incremento interanual de 21% en los ingresos totales.

Las decisiones oportunas en materia de precios, capacidad y costos ayudaron a mitigar el impacto del incremento interanual de 906 millones de dólares canadienses en el gasto por combustible, cuyos precios se ubicaron 10 centavos por litro por encima de nuestras expectativas para el tercer trimestre.

En este periodo, registramos un EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization; en español: beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) de 936 millones de dólares canadienses y una utilidad operativa de 261 millones. Si bien esperamos que el entorno desafiante continúe, nuestra sólida posición financiera nos brinda la flexibilidad necesaria para responder a los acontecimientos de corto plazo.

Seguimos concentrados en ejecutar las acciones que están bajo nuestro control. Nuestro modelo de negocio diversificado, nuestra amplia red global y nuestra destacada oferta de servicios premium constituyen una base sólida para afrontar este entorno y avanzar en nuestra estrategia New Frontiers.

El reciente reconocimiento de Air Canada como la Mejor Aerolínea de Norteamérica en los premios World Airline Awards 2026 de Skytrax, distinción que hemos obtenido por décima ocasión desde 2010, reafirma la solidez de nuestra propuesta de servicio y nuestro compromiso con los pasajeros”.

No puedo más que felicitar mucho a Air Canada, por sus distintos premios y reconocimientos, así como su consolidación dentro del mercado aéreo.