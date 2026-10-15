Un vuelo que cubría la ruta de la CDMX a Madrid sorprendió a sus pasajeros al atravesar fuertes turbulencias durante el trayecto. Los movimientos de la aeronave provocaron que alimentos y pertenencias de los viajeros terminaran regados por los pasillos, de acuerdo con imágenes difundidas en redes sociales.

La turbulencia en el vuelo de CDMX a Madrid que experimentaron los pasajeros, habría estado relacionado con condiciones meteorológicas adversas y tormentas en el Golfo de México, aunque no se han precisado públicamente todos los detalles del vuelo ni las circunstancias exactas en las que ocurrieron los movimientos.

¿Por qué hay turbulencias en los vuelos de CDMX a Madrid?

El vuelo AR1133 de Airbus de CDMX a Madrid transportaba a 284 personas, sufrió una serie de turbulencias que quedaron registradas en videos que, posteriormente, fueron difundidos en redes sociales.

Sin embargo, cabe recordar que la turbulencia es un fenómeno atmosférico que puede provocar movimientos repentinos en los aviones, y entre sus causas se encuentran:

Las tormentas

Las corrientes de aire

Los cambios en las condiciones meteorológicas durante el recorrido

Y se sabe que algunas rutas aéreas pueden experimentar movimientos más frecuentes debido a factores geográficos y atmosféricos.

Registran en video turbulencias en un vuelo de CDMX a Madrid ( Vishnu Kalanad / Unsplash)

En el caso de los vuelos entre CDMX y Madrid, las condiciones pueden variar dependiendo de la trayectoria elegida, la época del año y los sistemas meteorológicos presentes durante el viaje.

Las turbulencias pueden presentarse incluso cuando el cielo parece despejado, por ello, las recomendaciones de seguridad aérea insisten en mantener el cinturón abrochado mientras se permanece sentado, incluso cuando la señal luminosa está apagada.

Las imágenes del incidente de turbulencia en el vuelo AR1133 de CDMX a Madrid, muestran alimentos y objetos esparcidos dentro de la cabina; sin embargo, no se ha revelado que haya personas lesionadas ni sobre otras consecuencias del episodio.