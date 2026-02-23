La fabricante de aviones francesa Airbus cerró el año 2025 de forma espectacular. Y no es únicamente mi percepción, sino que el CEO, Guillaume Faury, señaló a través de un comunicado:

“…2025 fue un año emblemático, caracterizado por una demanda muy fuerte de nuestros productos y servicios en todas las áreas de negocio, un rendimiento financiero récord e hitos estratégicos. Navegamos con éxito en un entorno operativo complejo y dinámico para cumplir con nuestras previsiones actualizadas…” Guillaume Faury, CEO de Airbus

Tomemos en cuenta que las fabricantes de aviones han tenido bastantes problemas con la cadena de suministro, debido a los múltiples conflictos bélicos que alrededor del mundo impiden o ralentizan la entrega de materias primas para la fabricación de las aeronaves.

Ese es un punto que no podemos ignorar, al contrario; sin embargo, Airbus ha sido capaz de presentar resultados financieros sólidos y hacer públicas sus proyecciones para 2026.

En el comunicado, informan lo siguiente:

● 793 aviones comerciales entregados

● Ingresos de €73.400 millones; EBIT ajustado de €7.128 millones

● EBIT (reportado) de €6.082 millones; EPS (reportado) de €6,61

● Flujo de caja libre antes de la financiación a clientes de €4.574 millones

● Objetivo de 2025 alcanzado

● Propuesta de dividendo: €3,20 por acción

● Publicadas las previsiones para 2026

Lo anterior se traduce de la siguiente forma: es un hecho que ha aumentado la demanda de aeronaves, y Airbus encontró una forma ingeniosa de gestionar el problema con la fabricante de motores Pratt & Whitney, que ha sido un verdadero dolor de cabeza para muchas aerolíneas alrededor del mundo. Sin embargo, en cuanto a la parte de aviación comercial, Airbus está buscando la forma en salga lo menos “raspado” posible.

Por otro lado, las carteras referentes a helicópteros, aviones de defensa y área espacial, nos informan que han sido bastante competitivas durante el 2025, que los clientes han mostrado su confianza, y esperan progresar en la creación de un nuevo “actor especial industrial”, que les permita -en un futuro- un mejor rendimiento y por supuesto, un mayor pago de dividendos.

De acuerdo con el comunicado de Airbus, los pedidos de aviones comerciales fueron de la siguiente forma:

“Los pedidos brutos de aviones comerciales totalizaron 1,000 (2024: 878 aviones), con pedidos netos de 889 aviones tras cancelaciones (2024: 826 aviones). La cartera de pedidos alcanzó un récord al cierre del ejercicio de 8,754 aviones comerciales a finales de 2025” Airbus

Esto significó para Airbus una entrada de pedidos por un valor que aumentó en 123 millones 300 mil euros, comparado con las cifras del 2024, que fue de 103 millones de euros, que debe leerse, por supuesto, de la mano con el debilitamiento del dólar a nivel mundial.

En la parte de la aviación comercial, la armadora francesa ha tenido un importante crecimiento en la producción de aviones del modelo A220; y se sigue trabajando con Spirit AeroSystems, con la finalidad de fabricar 13 aviones al mes, y alcanzar en 2028 el objetivo del programa que tienen del A220.

Hablemos del modelo A320, que es el caballito de batalla de la fabricante francesa, cuyo caso presenta el inconveniente de que la empresa Pratt & Whitney dedicada a armar los motores, no ha logrado lograr entregar los que Airbus le ha solicitado, y esto ha afectado seriamente las entregas del modelo de una aeronave tan socorrida por muchas aerolíneas. Esperan poder pronto encontrar una solución que les permita aumentar la producción de los equipos.

Por consiguiente, la expectativa es producir entre 70 y 75 aviones de este modelo para finales del 2027, y que el programa del A330 crezca un 5% para el 2029. En el caso del modelo de avión A350, que es de cabina ancha o doble pasillo, quieren crecer un 12% para el 2028, toda vez que es una aeronave muy utilizada para vuelos transatlánticos.

Cierran su comunicado diciendo lo siguiente:

“Perspectivas Como base en las previsiones para 2026, la Compañía asume que no se producirá ninguna interrupción adicional del comercio mundial o de la economía mundial, el tráfico aéreo, la cadena de suministro, sus operaciones internas y su capacidad para entregar productos y servicios. Las previsiones de la Compañía para 2026 son antes de fusiones y adquisiciones (M&A) e incluyen el impacto de los aranceles aplicables actualmente. Sobre esa base, la Compañía tiene como objetivo alcanzar en 2026: ● Alrededor de 870 entregas de aviones comerciales; ● Un EBIT ajustado de alrededor de €7,5 mil millones; ● Un flujo de caja libre antes de la financiación a clientes de alrededor de €4,5 mil millones.” Airbus