Este 28 de noviembre, Airbus lanzó una alerta internacional acerca de sus aviones A320 debido a un mal funcionamiento por culpa de la radiación solar.

La alerta de Airbus ha obligado a aerolíneas como Volaris y Viva Aerobus a mandar todos sus aviones a tierra para prevenir afectaciones.

¿Qué dice la alerta de Airbus sobre la radiación solar?

De acuerdo con Airbus, tras un análisis de un incidente reciente, se determinó que la intensa radiación solar podría dañar los sistemas de vuelo de los aviones A320.

“El análisis de un evento reciente que involucra a una aeronave de la familia A320 ha revelado que la intensa radiación solar podría corromper datos críticos para el funcionamiento de los controles de vuelo”. Airbus

Si bien Airbus solo revisó ese caso en particular, no se descarta que la radiación solar pueda haber afectado al resto de aviones A320 en todo el mundo.

Por lo que se solicitaron las medidas preventivas correspondientes mediante una Directiva de Aeronavegabilidad de Emergencia emitida por la Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea.

Esto con el fin de evitar cualquier percance mayor derivado de esta posible afectación en sus aeronaves.

Dichas medidas implican actualizar el software de vuelo de todos y cada uno de los aviones A320 en el mundo, que se cuentan en unas 6 mil unidades repartidas en diversas aerolíneas.

Todos los aviones de Airbus serán mandados a tierra

La alerta ha significado un fuerte golpe a aerolíneas de todo el mundo, no solo a Volaris y Viva Aerobus en México, pues toda la flota de Airbus será mandada a tierra.

Lo que significa afectaciones a nivel mundial en todos los vuelos que involucren el A320 de Airbus.

Sobretodo porque la actualización del software tardará varias horas en instalarse; y en algunos casos, la rehabilitación de las naves se completará después de varias semanas.

De hecho, Airbus estima que alrededor de mil aviones serán los que se quedarán en tierra de manera indefinida .

Algo que podría impactar no solo a la empresa y aerolíneas, sino también a todo el negocio turístico, debido a que pronto empezará la temporada alta de fin de año.

Cuando muchas personas hacen un viaje, ya sea para reunirse con sus familias, o bien, vacacionar en los días de descanso.