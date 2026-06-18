En un evento conjunto de Volaris con la Secretaría de Turismo Federal (SECTUR), en el marco de la campaña #MéxicoEstáDeModa. Ahí fue presentado el nuevo livery (librea) de un avión de la familia A320/A321, y sí… estuvimos presentes.

Se contó con la presencia de la titular de SECTUR, Josefina Rodríguez, y por supuesto no podía faltar el presidente y director general de Volaris, Enrique Beltranena; los acompañó en el presídium el director del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el general Isidoro Pastor; así como el vicepresidente ejecutivo de Aerolínea, Comercial y de Operaciones de Volaris, Holger Blankenstein y el presidente de Concanaco Servytur, Octavio de la Torre de Stéffano.

También estuvieron la subsecretaria de Turismo del Gobierno de México, Nathalie Desplas Puel; la secretaria de Turismo del estado de Hidalgo, Elizabeth Quintanar Gómez; el titular de la Unidad de Innovación de Sectur, Miguel Aguiñiga Rodríguez; el comandante de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) en el AIFA, Sergio Valentín García Martínez; la directora general de Correos de México, Violeta Abreu González; el director de Desarrollo de Mercados, Distribución y Cargo de Volaris, Jorge Roberto García Rojas y el vicepresidente de Sostenibilidad y Desarrollo Corporativo de Volaris, Dionisio Pérez-Jácome Friscione.

El evento se llevó a cabo en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), y el director Isidoro Pastor agradeció “… a la Secretaría de Turismo y a Volaris por elegir al AIFA como sede de la presentación de “El Embajador”. Destacó que esta iniciativa fortalece la imagen del aeropuerto y contribuye a proyectar a México en el ámbito internacional, al demostrar que la colaboración entre la iniciativa privada y el Gobierno de México permite sumar esfuerzos y generar sinergias en favor del turismo y del desarrollo económico del país”.

Más allá de las palabras y los discursos que se puedan dar, creo que “lo que se ve, no se juzga” como decía el divo de Juárez, Juan Gabriel. Y es que, en estos días de fiesta mundialista por la fiebre del futbol, México ha demostrado con creces que es precisamente un excelente anfitrión.

Es algo que de manera natural brota en la forma de ser de los mexicanos, y por eso cuando decimos “tu casa es mi casa”, no se hace de dientes para afuera, sino que en realidad abrimos los brazos a quienes vienen a conocer nuestro país, y justamente esa es la intención de esta aeronave que estará volando en todas sus rutas tanto nacionales como en el extranjero, para dejar claro un mensaje: “México está de moda”, porque sabemos agasajar a las visitas.

Porque las comparto, quiero destacar las palabras de Enrique Beltranena; hace muchos años yo misma pronuncié la esencia de su discurso. Como ustedes saben amo la industria aérea, y me dolió muchísimo que “me cortaran las alas” en un momento de mi vida, pero entendí que la aviación, más allá de transportar pasajeros del punto A al punto B, es un medio de transporte que también “conecta personas con sueños”, y justamente eso fue lo que mencionó quien lleva las riendas de Volaris.

El acto de “volar” va más allá, y eso es fundamental para apostarle cuando el panorama no es el más halagüeño. Lo digo porque ante la crisis mundial que enfrenta la aviación comercial a nivel mundial, derivada de los conflictos bélicos, Volaris no está recortando rutas como otras líneas aéreas lo hicieron; hay casos de aerolíneas de Estados Unidos y Europa que hicieron ajustes a la baja para hacerle frente al alza de la turbosina, pero Volaris fue en una dirección opuesta.

Apostó por abrir 35 rutas nuevas, entre ella a Puebla, Querétaro, Guadalajara y San Luis Potosí. Así es, en lugar de achicarse mientras pasa la tormenta, Beltranena prefiere montar la ola y dominarla. Porque como bien lo expresó, finalmente el tema de la subida de precio del combustible no va a ser eterno y hay que seguir para adelante.

Por eso esta nueva aeronave tiene el claro objetivo de llamar la atención, y sumarse a la campaña de la SECTUR, para que los pasajeros sepan que nuestro país es digno de visitarse; el 40% de los turistas lo hacen por la enorme oferta cultural, pues México es mucho más que destinos de playa, y por eso se está incentivando a que, si vinieron al mundial, los turistas aprovechen y conozcan las bellezas naturales que ofrecen los estados de la República Mexicana.

Para el presidente y director general de Volaris, Enrique Beltranena este nuevo livery representa el que “Queremos que los visitantes aprecien la belleza y riqueza de los destinos mexicanos, que tengan ganas de quedarse más tiempo y regresar. Este avión le dice al viajero internacional, desde el momento en que lo ve en pista, que hoy México es más que una sede deportiva: es un destino que vale la pena explorar de norte a sur”.

A su vez la titular de SECTUR, Josefina Rodríguez expresó: “Hoy no nos reúne simplemente el brandeo de un avión, sino la puesta en valor del plan de promoción turística de México. Esta campaña es una apuesta por las buenas noticias, por salir al mundo y decir con orgullo lo que somos: un país único, con una enorme grandeza cultural, gastronómica y turística. México está de moda porque su hospitalidad ha roto fronteras, porque sabemos recibir al mundo y queremos que cada visitante viva una experiencia inolvidable en nuestro país”.

Cabe destacar que más allá del livery y de la intervención de la aeronave en los compartimentos superiores donde se pondrá la imagen de “México está de moda”, también habrá dinámicas, revistas a bordo, y la revista digital, que junto con las pantallas en plataforma serán las encargadas de promocionar la enorme oferta turística que se tiene en el país.

El objetivo es que quien viaje a México, se anime a seguirlo haciendo y se quede más tiempo a explorar esta bellísima nación; pero ¡ojo!, no solamente está pensado para el turista internacional, sino también se busca acercar a los nacionales que se den un pequeño respiro y decidan conocer más a fondo su propio país, porque siempre hay algo nuevo que descubrir.

Y lo más importante, generar derrama económica local. Actualmente el perfil del turista es muy variopinto, está el turismo eco-friendly, el cultural, el gastronómico, el de aventuras, el espiritual y el que mezcla todo. Volaris junto con la SECTUR quieren acercar a la gente y que se animen a viajar en avión.

Cierro como empecé, más allá de los discursos que se puedan decir, hoy en México se ha dejado claro que sabemos recibir a las visitas, hacerlas sentirse cómodas y como en casa, porque “México señores, está de moda” y Volaris deja el nombre de nuestro país muy en alto, de hecho, a más de 34 mil pies de altura.