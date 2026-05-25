La semana pasada cubrí el evento donde Air Canada nos presentó el nuevo equipo de su división Rouge, que entrará en operaciones para ir desde nuestro país a la tierra de la hoja de maple.

Esto con miras a la fiesta mundialista de futbol, ya que Canadá será otro de los países anfitriones, por lo que la división Rouge de la aerolínea conectará con México para todos aquellos apasionados del balompié, o simplemente para quienes quieran aprovechar el verano canadiense y conocer destinos fabulosos.

Canadá tendrá dos sedes futboleras, Toronto y Vancouver, pero tiene más destinos como la parte francesa en Montreal y la novedad es que se abre la posibilidad de comenzar la experiencia canadiense desde el momento de abordar la aeronave.

Comencemos por el principio, Air Canada Rouge es la división de bajo costo de la troncal Air Canada, pero los servicios que brinda no son como cualquier aerolínea low cost. Lo normal sería que no contara con sistema de entretenimiento a bordo, y mucho menos conectores, para los pasajeros que se queden sin batería en sus dispositivos.

La revolución que está haciendo Air Canada Rouge es utilizar un equipo Boeing 737MAX8, con servicio de Wi-Fi, puertos de carga tanto USB, pero también pueden conectarse otros modelos como el europeo, o el que usamos nosotros en México.

A esto tienen que sumarle que el avión con el que estarán cubriendo las rutas de Toronto (YYZ), Vancouver (YVR) y Montreal (YUL), además contará con sistema de entretenimiento individual a bordo; en buen español, cada asiento cuenta con una pantalla para que puedan disfrutar del viaje viendo películas o series, lo cual es fabuloso.

Y en efecto, al realizar un recorrido por esta aeronave, pudimos observar que cuenta además con 12 asientos tipo clase ejecutiva, y 147 en clase turista. Me senté en los de clase turista para observar el espacio y puedo confirmarles que es bastante amplio, adecuado para un vuelo de cinco horas de duración, que es lo que generalmente se hace a estos destinos. Como sobrecargo, muchas veces dijimos “nos vamos caminando” a Toronto, a Montreal o a Vancouver, porque no parábamos dando los diferentes servicios a bordo.

Por eso sé perfectamente que, aunque no son muchas horas, sí es necesario que los asientos sean cómodos, así que aproveché la demostración de este avión para “calar” el espacio, y comprobar qué tan cómodos son, sobre todo en la clase turista.

Air Canada estrena avión en México (Ximena Garmendia)

Los compartimentos de este tipo de aviones son de los llamados L-bin, y tienen una gran ventaja, pues permiten mayor espacio para guardar el equipaje. A diferencia de otros modelos de avión, en estos el equipaje no va acostado, sino que va “parado” en su costado -propiamente dicho-; así se puedan meter más maletas y las mochilas o bolsos pequeños van en el asiento enfrente a nosotros, con excepción de las salidas de emergencia, porque ahí definitivamente no puede haber absolutamente nada en el piso, por cuestiones de seguridad, pues estorbarían en caso de emergencia y tener que evacuar la aeronave.

El avión tiene 12 asientos tipo clase ejecutiva o business class, y 147 asientos en clase turista, pero además hay un plus, 18 de estos asientos se pueden considerar premium economy, otra vez, en buen español son asientos que tienen un poco más de espacio, y son un híbrido entre los asientos tipo ejecutivo y turista.

Esto le da al pasajero la oportunidad de, al momento de comprar su boleto, escoger sus opciones para viajar, dependiendo de las necesidades que tenga y sobre todo de sus preferencias al volar. Como dije al principio, con el plus de empezar a sentirse en Canadá una vez que se aborda el vuelo.

Como cortesía de la aerolínea, se podrá disfrutar de vino y cerveza sin alcohol, además de contar con botanas premium elaboradas en Canadá. Preparándonos para nuestra llegada a cualquier de estos tres fabulosos destinos, cada uno con su propio encanto.

Aunque sea de forma rápida tengo que decirles que Toronto, cuenta con un barrio chino impresionante, y ahí probé una de las mejores comidas chinas; tiene como gran atractivo la torre CN y las bellísimas cataratas del Niagara. Montreal es una belleza en sí misma, y para los nostálgicos les recomiendo visitar las sedes olímpicas de cuando Nadia Comaneci se coronó reina en 1976, convertidos ahora en distintas atracciones turísticas. No se pueden perder su catedral, una belleza.

Y si hablamos de naturaleza, mar y modernidad, Vancouver es una ciudad extremadamente hermosa, que convive con el mar y la montaña; no se pueden perder una caminata por el famoso puente Capilano, o sentarse en el Stanley Park, nada más para llenarte los ojos de la naturaleza y la fauna.

Air Canada acerca más la posibilidad de hacer ese viaje. Durante el evento de presentación de esta nueva aeronave Boeing 737MAX8, se tuvo la participación de los socios comerciales de Atlantic Joint Venture, de la Cámara de Comercio de Canadá, de las agencias de viajes, cuentas corporativas, directivos de Air Canada, su equipo comercial aquí en México, y por supuesto, estuvimos presentes los medios de comunicación.

La aerolínea canadiense fue muy clara al establecer que busca consolidarse dentro del mercado mexicano, posicionándose dentro de nuestro gusto, para que vayamos a la tierra de la hoja de maple. Pensando precisamente en cómo somos, es que presentan esta nueva forma de viajar, más moderna y consistente, pero sobre todo centrada en la comodidad de los pasajeros.

El evento inició con las palabras del gerente de ventas para México, Argentina y destinos de playa, Günther Leudesdorf, quien mencionó: “Quisiéramos agradecer a las autoridades, a las Agencias de Viajes y a los medios de comunicación por ayudarnos a construir experiencias; asimismo, agradecemos a United Airlines por abrirnos sus puertas para poder presentarles el nuevo Air Canada Rouge 737 MAX. Este nuevo avión tiene toda la hospitalidad que nos representa con una experiencia renovada”.

Posteriormente, en el podio habló el director comercial para América Latina y el Caribe, Luis Noriega Benet, quien expresó: “Esta introducción es parte de nuestra estrategia de expansión en México y América Latina. Este año para el país prevemos un crecimiento del 20% con nuevas rutas y destinos”.

Así que la configuración de esta aeronave va en concordancia con los planes de expansión que tiene Air Canada y ahora su división Rouge, por eso están modificando el interior de la aeronave, para que los viajeros vayan más cómodos, pero en una línea de bajo costo.

Finalizaron con las palabras de su director general de ventas internacionales, Rocky Lo, quien además se veía sumamente contento de hacer este anuncio: “Hoy es un gran día para Air Canada porque estamos introduciendo al mercado mexicano el nuevo 737 MAX. Esto es relevante ya que no solo ayuda a conectar a México con Canadá, sino a México con el mundo. Este evento muestra lo importante que es este mercado para la aerolínea”.

Air Canada estrena avión en México (Ximena Garmendia)

El producto que presentaron es una especie de híbrido en cuanto a comodidad a bordo, pero bajo una línea “low cost”. Como siempre, la aviación dando muestra de su enorme versatilidad y capacidad para reinventarse. Es por ello que el evento de traer esta aeronave y mostrar cómo van a volar los pasajeros, no es un hecho menor, sino que sirve para sentar las bases de una nueva forma de viajar.

Esto demuestra la resiliencia de la industria aérea, y que la aviación comercial sabe cuándo y dónde hay que modificar, ya sea como en este caso un avión B7373MAX, con tres opciones de asientos para los clientes, sistema de entretenimiento a bordo, conectores USB, con compartimentos tipo L-bin, Wi-Fi a cargo de la empresa Bell, tanto para quienes viajen en su cabina business, como para quienes sean miembros de Aeroplan.

Si quieren viajar a Canadá este verano, no duden que hacerlo por Air Canada Rouge será una magnífica experiencia, con muchas opciones y tres destinos de ensueño. En estas fechas veraniegas que no hace frío, ir a Grouse Montain en Vancouver, a Casa Loma en Toronto, o al Museo de Bellas Artes de Montreal, de verdad que no se van a arrepentir, y sí pueden, un souvenir que deben de traer de regreso es la miel de maple que elaboran, ¡no tiene comparación!