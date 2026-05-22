La capacitación constante, es tan importante dentro de la industria aérea , como lo es el impulso necesario para formar nuevos profesionales dentro del sector, ambos aspectos son fundamentales.

Por tal motivo nos da muchísimo gusto saber que Volaris acaba de firmar con un convenio con el Key Institute de República del El Salvador, para impulsar la formación e internacionalización de sus estudiantes y maestros, a través de facilitarles la posibilidad de viajar y que puedan estudiar en México.

Recordemos que Volaris es una línea aérea de ultra bajo costo que tiene su división en Centroamérica, por lo tanto, cuenta con presencia en países como El Salvador y Costa Rica. En esta ocasión ha firmado como “Key Supporter” del Instituto Kriete de Ingeniería y Ciencias (Key Institute), con la finalidad de impulsar el desarrollo académico y técnico del personal en El Salvador.

Dentro del marco de este convenio, la aportación de Volaris será proporcionar hasta 100 boletos de avión para que estudiantes y profesores puedan venir a México a sus viajes de pasantía y expansión académica, además de que realizarán sus prácticas profesionales en nuestro país.

En la firma de este convenio estuvieron presentes Roberto Kriete, fundador de Key Institute, y Enrique Beltranena, presidente ejecutivo y director general de Volaris. Con este acto se reafirma el compromiso que tiene Volaris al impulsar iniciativas con contenido de impacto social, en esta ocasión en el rubro de la educación.

A través de un comunicado nos compartieron las posturas de ambos sobre la firma de este convenio; para Roberto Kriete significó: “Celebramos este acuerdo con la aerolínea Volaris para abrir nuevas oportunidades a nuestra comunidad académica.

Gracias a su amplia red de rutas en México, nuestros estudiantes y docentes podrán acceder con mayor facilidad a prácticas profesionales en empresas de primer nivel, podremos fortalecer intercambios con universidades aliadas y recibir profesores invitados que enriquecerán la experiencia académica.

Esta alianza amplía horizontes, conecta talento con oportunidades internacionales y contribuye a que nuestros estudiantes alcancen su máximo potencial. Queremos que este sea el inicio para que más empresas del sector se sumen en apoyar la educación de calidad en El Salvador”.

México es punta de lanza en cuanto a la educación profesional se refiere, y en este caso no está siendo menos. Este tipo de proyectos de forma colateral generan un intercambio cultural que sirve para que ambas naciones se conozcan más.

Para Enrique Beltranena, presidente ejecutivo y director general de Volaris la firma de este convenio representa:

“En Volaris creemos firmemente que el desarrollo del talento especializado es uno de los motores más poderosos para impulsar el futuro empresarial y de la industria aeronáutica en nuestra región.

Por ello, nos enorgullece establecer esta alianza con Key Institute, una institución que comparte nuestra visión de formar profesionales y emprendedores con la capacidad de innovar, liderar y transformar el sector.

A través de este acuerdo buscamos acercar nuevas oportunidades de aprendizaje, experiencia internacional y desarrollo profesional para las próximas generaciones que construirán el futuro de la aviación y de Centroamérica”.

¡Enhorabuena por esta alianza! y por impulsar la profesionalización del sector aéreo; ahora los beneficiados podrán participar en talleres, capacitaciones, cursos y por supuesto en prácticas con empresas de nivel multinacional, poniendo en práctica el enfoque internacional de la educación recibida en el Key Institute.