Debido al brote de ébola en África, los CDC de Estados Unidos restringieron temporalmente la entrada a viajeros provenientes de:
- República Democrática del Congo
- Uganda
- Sudán del Sur
La suspensión se mantendrá vigente durante 30 días y aplicará a aquellos que hayan estado en los tres países durante los últimos 21 días.
Hasta el momento, Estados Unidos se mantiene libre de ébola, y autoridades sostienen que actualmente el riesgo para la población es bajo; no obstante, se prioriza una buena gestión para el Mundial 2026.
Control de entrada y procedimientos de viaje en Estados Unidos ante brote de ébola
Viajeros autorizados a entrar a Estados Unidos, nacionales y residentes legales permanentes, que hayan estados en las zonas afectadas por el brote de ébola, deberán someterse a controles sanitarios estrictos.
Durante el control de entrada deberán:
- Ser acompañados a un área de control designada
- Responder cuestionario con historial de viajes y síntomas
Personal de los CDC observarán a los viajeros durante todo el proceso para detectar signos de enfermedad. A su vez, tomarán su temperatura y harán más evaluaciones de signos vitales.
Personas con síntomas que pudieran indicar contagio de ébola serán trasladadas a un hospital para evaluación médica exhaustiva y aislamiento.
Por su parte, personas asintomáticas recibirán instrucciones de cómo vigilar su salud en los próximos 21 días a de su llegada al país.
Países con restricciones o controles reforzados por brote de ébola
Hasta el 21 de mayo de 2026, estos son los países que han implementado medidas de control por brote de ébola en África:
- Estados Unidos: restricción de entrada y controles obligatorios a viajeros de las zonas afectadas
- México: monitoreo epidemiológico en aeropuertos
- Canadá: evaluaciones sanitarias extraordinarias a viajeros de las zonas afectadas
- España: vigilancia sanitaria reforzada y recomendación de no viajar a zonas afectadas
- Ruanda: cierre parcial de fronteras a zonas afectadas
- Uganda: restricciones internas y vigilancia fronteriza regional
- India: controles sanitarios en el aeropuerto de Delhi