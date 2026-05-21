Debido al brote de ébola en África, los CDC de Estados Unidos restringieron temporalmente la entrada a viajeros provenientes de:

República Democrática del Congo

Uganda

Sudán del Sur

La suspensión se mantendrá vigente durante 30 días y aplicará a aquellos que hayan estado en los tres países durante los últimos 21 días.

Hasta el momento, Estados Unidos se mantiene libre de ébola, y autoridades sostienen que actualmente el riesgo para la población es bajo; no obstante, se prioriza una buena gestión para el Mundial 2026.

Control de entrada y procedimientos de viaje en Estados Unidos ante brote de ébola

Viajeros autorizados a entrar a Estados Unidos, nacionales y residentes legales permanentes, que hayan estados en las zonas afectadas por el brote de ébola, deberán someterse a controles sanitarios estrictos.

Durante el control de entrada deberán:

Ser acompañados a un área de control designada

Responder cuestionario con historial de viajes y síntomas

Personal de los CDC observarán a los viajeros durante todo el proceso para detectar signos de enfermedad. A su vez, tomarán su temperatura y harán más evaluaciones de signos vitales.

Personas con síntomas que pudieran indicar contagio de ébola serán trasladadas a un hospital para evaluación médica exhaustiva y aislamiento .

Por su parte, personas asintomáticas recibirán instrucciones de cómo vigilar su salud en los próximos 21 días a de su llegada al país.

Estados Unidos limita ingreso desde Congo, Uganda y Sudán del Sur por ébola (Pavel Bednyakov / AP)

Países con restricciones o controles reforzados por brote de ébola

Hasta el 21 de mayo de 2026, estos son los países que han implementado medidas de control por brote de ébola en África:

Estados Unidos: restricción de entrada y controles obligatorios a viajeros de las zonas afectadas

México: monitoreo epidemiológico en aeropuertos

Canadá: evaluaciones sanitarias extraordinarias a viajeros de las zonas afectadas

España: vigilancia sanitaria reforzada y recomendación de no viajar a zonas afectadas

Ruanda: cierre parcial de fronteras a zonas afectadas

Uganda: restricciones internas y vigilancia fronteriza regional

India: controles sanitarios en el aeropuerto de Delhi