En días pasados el Consejo Internacional de Aeropuertos de América Latina y el Caribe (ACI-LAC) dio a conocer los datos preliminares de los 10 aeropuertos más concurridos de la región de América Latina y el Caribe. En la lista se destacan terminales aéreas de países como Brasil, Colombia, México y Panamá. Quiero resaltar que durante el año pasado, en toda región, se tuvo un tráfico aéreo de más de 790 millones de pasajeros, lo cual me parece increíble.

Si lo dimensionamos, es como si la población completita de México hubiese viajado 3.7 veces en avión. Lo planteo así porque a veces estas cifras son tan frías que no alcanzamos a medir de cuánta gente fue la que se movió vía aérea, tan solo en la región de América Latina y el Caribe.

En términos reales la región tuvo un crecimiento del 3.8% respecto al año anterior, dejando claro que 2025 fue un muy buen año para la aviación, tanto para el transporte de pasajeros nacionales, internacionales, como para la carga aérea.

Creo que para nadie será una sorpresa saber que Brasil encabeza la lista de los aeropuertos más transitados de la región, siendo el de Guarulhos el que más tráfico de pasajeros tuvo: 47.1 millones. Detrás del aeropuerto brasileño está el Aeropuerto “El Dorado”, en Bogotá, Colombia, por cuya terminal pasaron más de 45.4 millones de pasajeros; y en tercer lugar tenemos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) con más de 44.6 millones de pasajeros.

Para el director general de ACI-LAC, Rafael Echevarne, “Los resultados del año 2025 demuestran la solidez de los principales aeropuertos de la región. Guarulhos, El Dorado y Benito Juárez han consolidado su posición como centros estratégicos, impulsados por la conectividad internacional y la recuperación de la demanda a nivel doméstico.

El significativo crecimiento del Aeropuerto de Galeao, en Río de Janeiro, ilustra cómo las inversiones en infraestructura y el fomento del turismo pueden transformar el desempeño de una terminal. Estas cifras confirman que la aviación en la región continúa en expansión, incluso frente a desafíos globales, y recalcan el papel de nuestros aeropuertos como motores esenciales del desarrollo económico y social".

Quiero comentar que el Aeropuerto Internacional de Galeao, que se ubica en Río de Janeiro, tuvo un despunte del 23.5% durante 2024 y 2025, para que en el último año pasaran por su terminal aérea 17.9 millones de pasajeros.

A los tres primeros aeropuertos que mencioné, que son los más transitados, le siguen el Aeropuerto de Cancún, después el de Santiago de Chile, el de Lima en Perú, después el aeropuerto de Sao Paolo en Brasil, seguido por el Aeropuerto de Panamá; posteriormente se encuentra el de Guadalajara en México y cierra este Top 10 con el de Río de Janeiro, que se cuela en la lista, gracias a su desempeño.

En lo que atañe al tráfico de pasajeros internacionales en la región de América Latina y el Caribe, por las 10 terminales aéreas más transitadas pasaron un total de 134 millones de pasajeros extranjeros, lo que significó un crecimiento del 3.69% con respecto al 2024.

Y aquí el Top 10 cambia, pues las palmas se las llevó el Aeropuerto Internacional de Tocumén, en la ciudad de Panamá, en Panamá, con un aumento de pasajeros del 8.28%, dejando claro que esta terminal aérea se ha convertido en un HUB importantísimo para la región.

Le sigue en segundo lugar la puerta de entrada a México, el Aeropuerto Internacional de Cancún, y en tercera posición el AICM, de la Ciudad de México; en cuarto lugar el de Sao Paulo, en quinta posición “El Dorado” de Bogotá, Colombia, para después tener al Aeropuerto de Santiago de Chile en sexto lugar, séptimo el Aeropuerto Internacional “Jorge Chávez” de Lima, Perú, de manera sorprendente en octavo lugar se encuentra el Aeropuerto de Ezeiza, de la capital de Buenos Aires, Argentina, mientras que el noveno lugar lo ocupa el Aeropuerto de San José en Costa Rica y terminado el Top 10 con el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, en México.

Por último, pero no eso menos importante, la carga aérea. Durante 2025 la carga aérea experimentó un ligero aumento del 1.7%, dejando patente que las políticas arancelarias del ente naranja que gobierna los Estados Unidos sí han hecho mella en el transporte de mercancías vía aérea.

En este caso, se alcanzó a mover más de 3.8 millones de toneladas métricas (estándar global y la medida por defecto en la mayoría de los países hispanohablantes), encabezando la lista del Top 10 de terminales aéreas que más carga registra el Aeropuerto “El Dorado” de Bogotá en Colombia, en segundo lugar el Aeropuerto Internacional de Guarulhos, en Sao Paulo, Brasil, para el tercer lugar tenemos nada más que al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), de México, en la cuarta posición está el Aeropuerto de Quito en Ecuador, el quinto lugar lo ocupa el Aeropuerto Internacional de Santiago.

Mientras que en el sexto lugar se ubica el de Campinas en Brasil, el séptimo puesto está el de Lima en Perú, en octavo tenemos al de San Juan de Puerto Rico y en novena posición nada más que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y por último en décimo lugar está el Aeropuerto de Panamá, Tocumen.

Como ustedes pueden percatarse, estimados lectores, México tiene un excelente desempeño, pues tiene cuatro de sus aeropuertos entre los más transitados de la región de América Latina y el Caribe, tanto a nivel transporte de pasajeros en general, pasajeros internacionales y también con respecto a la carga.

El Consejo Internacional de Aeropuertos de América Latina y el Caribe (ACI-LAC) es parte del Consejo Internacional de Aeropuertos (Airports Council International, ACI). ACI-LAC representa a más de 330 aeropuertos y 88 operadores aeroportuarios distribuidos en 46 países y territorios, por lo que gestionan el 95% del tráfico aéreo de la región de América Latina y el Caribe.

Por eso este tipo de datos preliminares que nos comparten, son radiografías que nos permiten ver cómo se está comportando el sector aeroportuario dentro de la región, lo que sirve para mejorar áreas de oportunidad en nuestros países, así como también la de seguir incentivando la inversión de infraestructura en terminales aéreas.