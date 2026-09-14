Amazon canceló su asociación con 21 Air, la aerolínea de carga al que pertenecía el avión que tuvo un accidente en Miami y provocó la muerte de 5 personas.

El pasado 6 de septiembre se salió de la pista el Boing 767, el cual contenía paquetes de Amazon y se impactó contra una furgoneta que transportaba trabajadores de una empresa de limpieza de aviones.

Uno de los pilotos del avión de Amazon había advertido sobre el exceso de velocidad previo a aterrizar en Miami.

Amazon suspende a 21 Air tras el accidente que dejó 5 personas muerta en Miami

Kelly Nantel, portavoz de Amazon, reveló que la empresa decidió suspender sus operaciones con 21 Air y siguen colaborando con las investigaciones para determinar cómo ocurrió el accidente.

La Junta Nacional de Seguridad del Transporte busca determinar qué provocó el accidente, controles aéreos, las prácticas de la aerolínea y las condiciones meteorológicas que pudieron influir en el siniestro.

Avión de Prime Air se sale de la pista y se incendia en aeropuerto de Miami (CHANDAN KHANNA / AFP / AFP)

La aerolínea 21 Air trasladaba paquetes para Amazon desde 2024 y también transporta para DHL.

Mientras tanto, 21 Air compartió un comunicado donde aseguró que acompañaba a las víctimas del accidente y colaboraba con la Junta Nacional de Seguridad del Transporte.

Cinco personas murieron tras el accidente, luego de que el avión impactara contra una camioneta que transportaba a trabajadores de limpieza de aviones.

Otras cinco personas resultaron lesionadas, pero no presentaron heridas de gravedad.

Piloto de avión de Amazon advirtió a su compañero que iba a exceso de velocidad

A una semana del accidente del avión de Amazon, surgieron nuevos detalles tras las declaraciones de los tripulantes del avión.

Trascendió que uno de los pilotos del avión advirtió a sus compañeros que iba a exceso de velocidad mientras se disponían a aterrizar.

A pesar de las advertencias, el avión aterrizó y posteriormente salió de la pista alrededor de 396 metros.

El avión se mostró inestable durante el aterrizaje y tocó tierra cuando ya estaba varios metros lejos de la pista.