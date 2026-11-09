Aeroméxico y Delta Air Lines fortalecen su alianza estratégica con la incorporación de nuevas rutas directas entre México y Estados Unidos, ampliando las opciones de conectividad para viajeros de negocios y turismo.

A partir de 2027, Aeroméxico y Delta Air Lines sumarán destinos que destacan por su oferta cultural, gastronómica y recreativa, además de reforzar operaciones en mercados clave como Texas.

La expansión forma parte de la estrategia conjunta para incrementar su presencia en América y responder a la creciente demanda de vuelos internacionales entre México y Estados Unidos.

Aeroméxico y Delta abren tres nuevas rutas directas desde CDMX a Nashville, Nueva Orleans y San Juan

La alianza entre Aeroméxico y Delta Air Lines anunció la expansión de su conectividad transfronteriza mediante tres nuevas rutas directas que unirán a la CDMX con Nashville, Nueva Orleans y San Juan a partir de junio de 2027.

Ambas aerolíneas operarán cuatro frecuencias semanales por itinerario, convirtiéndose en las únicas alternativas de vuelo sin escalas hacia dichos destinos.

Paralelamente, la alianza incrementará su presencia en Texas sumando una frecuencia diaria a su servicio entre la capital mexicana y Austin desde el 3 de junio de 2027, alcanzando seis operaciones diarias al estado junto con Houston, San Antonio y Dallas/Fort Worth.

De este modo, la red conjunta alcanzará un total de 30 destinos entre México y Estados Unidos bajo su Acuerdo de Colaboración Conjunta.

En cuanto a las operaciones, las rutas a Nashville y Nueva Orleans utilizarán aviones Embraer 190 para 99 pasajeros, mientras que San Juan y Austin serán atendidos con aeronaves Boeing 737 MAX 8 con capacidad de 166 asientos.

Boletos de las tres nuevas rutas ya están disponibles

Giancarlo Mulinelli, vicepresidente senior de Ventas Globales en Aeroméxico, señaló que estas rutas acercarán a los viajeros a destinos icónicos por su cultura, gastronomía y música country, jazz y atractivo caribeño.

Por su parte, Alex Antila, de Delta, subrayó el fortalecimiento de las conexiones internacionales.

La venta de boletos ya está disponible en los canales oficiales de Aeroméxico y Delta Air Lines.

Todos los vuelos incluirán mensajería gratuita a bordo, además de bebidas y snacks sin costo adicional.