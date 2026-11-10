La aerolínea de bajo costo a cargo de Juan Carlos Zuazua está pasando por un torbellino de emociones; desde un ajuste a su flota, derivado de la problemática de la empresa estadounidense Pratt & Whitney y sus motores PW1100G, situación que se ha visto agravada por una inevitable afectación en la cadena de suministro.

Debemos ser muy puntuales, la gente a la que le cuesta ver más allá de su nariz no se ha enterado de las guerras que están afectando a la industria aérea. De entrada, las fabricantes de aviones tienen un importante atraso en la entrega de equipos porque la guerra entre Rusia y Ucrania interrumpió la cadena de suministro de materiales de fabricación para distintas partes de las aeronaves.

Si a esto le sumamos el conflicto bélico contra Irán por parte de los Estados Unidos e Israel, pues el asunto se recrudece; por esta razón, la fabricación de refacciones se ha visto afectada, y Viva es un ejemplo, dentro de las muchas aerolíneas que están padeciendo las consecuencias.

Amables lectores, debemos entender que este reajuste no es para hacerlos llegar tarde a su destino, o de plano no llegar, porque les cancelaron el vuelo, sino que son medidas que se toman por su seguridad. Créanme, hacer un reajuste a la flota no son enchiladas, es todo un arte, por llamarlo de alguna manera, pues se busca que la afectación -que irremediablemente va a existir- sea la menor posible.

No crean que la aerolínea amanece pensando “ahora a qué pasajero le voy a hacer su viaje imposible”, ¡para nada! Es por una cuestión de seguridad, por algo la aviación es el medio de transporte más seguro del mundo, porque maneja altos estándares, y ni modo, a veces hay que ajustar la operación, aunque salgan afectados algunos pasajeros. Así que no hay mucho para dónde moverse, hay que tener mucha paciencia, y no perder de vista que es por nuestro propio bien.

Una buena noticia, es el regreso del vuelo de Viva entre el Aeropuerto Internacional de Cancún (CUN) y el de Acapulco (ACA), sumando una conexión con escala exprés en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

El retorno de esta ruta tiene la intención de seguir ampliando la conectividad al sureste y suroeste del país para que puedan viajar ya sea de placer, negocios o por visita familiar.

Para la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama: “Viva siempre ha sido un gran aliado de Cancún y de Quintana Roo. Esta ruta directa nos abre la oportunidad de que las y los hermanos guerrerenses, de quienes tenemos una gran comunidad aquí en el estado, puedan ir a casa, visitar a sus familiares.

Que el día de hoy sea un augurio de una ruta sumamente exitosa que fortalece la conectividad de nuestro país entre grandes destinos”.

A su vez, para el vicepresidente de Asuntos Corporativos de Viva, Jesús Horacio González: “Viva es un aliado estratégico del turismo y la economía de Quintana Roo. A través de nuestras operaciones en los aeropuertos de Cancún, Cozumel, Tulum y Chetumal, contribuimos a fortalecer la conectividad del estado, facilitar la llegada de más visitantes y generar nuevas oportunidades para sus habitantes.

El regreso de este servicio entre Cancún y Acapulco reafirma nuestro compromiso con el desarrollo de la región”.

Los vuelos operarán martes y sábado saliendo de Acapulco con destino a Cancún a las 17:25 para aterrizar a las 20:55, y de Acapulco a Cancún con escala exprés en el AIFA la salida del vuelo es a las 13:40, aterrizando a las 16:40.

Y el regreso los días jueves y domingo de Cancún a Acapulco con escala exprés en el AIFA, saliendo a las 17:25 y aterrizando a las 22:25 de la noche.

Viva conectando dos destinos de playa.

Ahora, la nueva noticia que nos trae Viva es su reciente alianza con British Airways. Gracias al lanzamiento del código compartido con la aerolínea británica los usuarios de Viva se van a ver beneficiados a la hora de viajar. Se busca que los viajeros europeos se acerquen a más destinos dentro de México, utilizando la red de Viva y con ello impulsar el desarrollo económico a través del turismo en destinos diferentes a la Ciudad de México.

En palabras del director de Planeación y Estrategia en British Airways, Neil Chernoff, “Nos emociona lanzar esta nueva alianza de código compartido con Viva, ofreciéndole a nuestros pasajeros más opciones para volar a México. Este país ha sido una parte importante de nuestra red por más de 60 años, y este acuerdo marca un hito en esa larga historia.

Al unir la extensa red doméstica de Viva con la conectividad global de British Airways, estamos haciendo que volar entre México, Londres y otros de nuestros destinos sea más fácil que nunca”.

A su vez, para el vicepresidente ejecutivo de Estrategia y Planeación de Viva, Javier Suárez: “Esta nueva alianza de código compartido es una gran noticia. Conectar las rutas de British Airways con nuestras redes de Cancún y la Ciudad de México le permitirá a sus pasajeros conectar fácilmente con muchos otros destinos en nuestro país. Asimismo, esto le dará la oportunidad a los viajeros mexicanos de hacer una corta parada en estas ciudades para abordar un vuelo de British Airways y llegar a Europa. Todo esto, con la conveniencia de comprar un solo boleto de avión”.

¿Cuándo iniciará esta alianza de código compartido? A partir del 28 de marzo del 2027, los pasajeros de British Airways podrán conectar hasta con 13 destinos con los que cuenta la red de Viva al llegar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), destacándose destinos como Guadalajara, Monterrey, Los Cabos, Tijuana o Oaxaca, tan solo por nombrar algunos.

Lo mejor es que ya pueden adquirir sus boletos, y en una sola compra tener todos los vuelos; esto es un gran impulso para que los turistas del Reino Unido vengan a conocer México.

Y para cerrar con broche de oro, Viva anuncia el refuerzo de su conectividad aérea del Aeropuerto de Monterrey con una nueva ruta a Aguascalientes, la cual contará con cuatro frecuencias a la semana comenzando por los lunes, miércoles, viernes y domingo.

Para el director general de Grupo OMA, Ricardo Dueñas, “OMA celebra el inicio de esta ruta de Viva, la cual ayudará a seguir impulsando la conectividad del Aeropuerto Internacional de Monterrey, fortaleciendo el desarrollo regional y facilitando el flujo de turistas y el intercambio comercial. Rutas como esta demuestran que Monterrey sigue siendo uno de los destinos más importantes, y más buscados del norte de México”.

El director de Comunicación Corporativa de Viva, Walfred Castro Novelo, menciono: “Estamos comprometidos con seguir fortaleciendo la conectividad en todo el país para que los mexicanos tengan cada vez más oportunidades de volar, vacacionar en nuevos lugares y reconectar con sus familiares. Todo esto siempre con las tarifas más competitivas y a bordo de la flota más moderna”.

Los horarios de esta nueva ruta de Monterrey a Aguascalientes, saliendo lunes, miércoles, viernes y domingo, son: los lunes saliendo a las 14:00 horas llegando a su destino a las 15:12, los miércoles y viernes saliendo a las 13:14 y llegando a las 14:31, y los domingos a las 08:00 y aterrizando a las 09:19.

Y saliendo de Aguascalientes para Monterrey los horarios son: lunes a las 15:52 para aterrizar a las 17:06, los miércoles y viernes a las 15:11 para llegar a las 16:25, y los domingos la salida es a las 10:09 para llegar al destino a las 11:23.

Viva está realizando un esfuerzo titánico para seguir brindando su servicio de la mejor manera posible. Entiendo perfectamente la molestia de los clientes, pero con la seguridad no se juega, por eso aplaudo el reajuste operativo de Viva, dejando claro que quieren que lleguen vivos y completos a su destino.

La aviación está así, no solo con Viva, sino a nivel mundial; en todos lados se hacen ajustes, recortes, cambios de itinerarios, todo enfocado a una mejor operación. Quiero felicitar a Viva, aerolínea cuyo segundo nombre es resiliencia, por su capacidad de adaptación frente a situaciones adversas.