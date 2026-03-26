Roberto Alcántara Rojas será el CEO de Grupo Mexicano de Aerolíneas, tras la fusión de las empresas aéreas Volaris y VIVA.
Pero ¿quién es Roberto Alcántara Rojas? Te contamos lo que sabemos del CEO de Grupo Mexicano de Aerolíneas.
¿Quién es Roberto Alcántara Rojas, CEO de Grupo Mexicano de Aerolíneas?
Roberto Alcántara Rojas es un empresario mexicano en el área de los transporte que nació el 19 de abril de 1950 en Acambay, Estado de México.
Se le conoce a Roberto Alcántara Rojas como actual presidente del Consejo de Administración de Grupo IAMSA (Inversionistas en Autotransportes Mexicanos) y de la aerolínea Viva Aerobus.
¿Qué edad tiene Roberto Alcántara Rojas?
Actualmente tiene 75 años de edad Roberto Alcántara Rojas
¿Quién es la esposa de Roberto Alcántara Rojas, CEO de Grupo Mexicano de Aerolíneas?
Se desconoce quién es la esposa o pareja de Roberto Alcántara Rojas, CEO de Grupo Mexicano de Aerolíneas, pues mantiene en privado su vida personal.
¿De qué signo zodiacal es Roberto Alcántara Rojas?
El CEO de Grupo Mexicano de Aerolíneas, Roberto Alcántara Rojas pertenece al signo zodiacal de Aries.
¿Cuántos hijos tiene Roberto Alcántara Rojas, CEO de Grupo Mexicano de Aerolíneas?
Se desconoce cuántos hijos tiene Roberto Alcántara Rojas, CEO de Grupo Mexicano de Aerolíneas.
¿Qué estudió Roberto Alcántara Rojas?
Pese a ser una figura empresarial, se desconoce los estudios de alto grado de Roberto Alcántara Rojas, solo se sabe que estudió la preparatoria en el Colegio Franco Español en la Ciudad de México.
¿En qué ha trabajado Roberto Alcántara Rojas, CEO de Grupo Mexicano de Aerolíneas?
Roberto Alcántara Rojas designado CEO de Grupo Mexicano de Aerolíneas tiene una amplia trayectoria en el ramo.
Se destaca como fundador y accionista principal de Viva Aerobus, así como creador de Grupo IAMSA.
Asimismo, Roberto Alcántara Rojas es dueño de Omnitren, empresa operadora del Tren Suburbano de la Ciudad de México.
Roberto Alcántara Rojas, CEO de Grupo Mexicano de Aerolíneas, tras la fusión de Volaris y VIVA
Tras la fusión de Volaris y VIVA aceptada por los accionistas en una votación de aprobaron con el 91.7%, el Grupo Mexicano de Aerolíneas, nace como el nuevo gigante aéreo de México.
Fusión que busca fortalecer la competencia y ofrecer tarifas más accesibles y que ya ha designado al empresario Roberto Alcántara Rojas como el CEO de Grupo Mexicano de Aerolíneas.
Se espera que Grupo Mexicano de Aerolíneas entre en funciones de manera formal en los próximos 12 meses, tras el aval de la Comisión Nacional de Antimonopolio.