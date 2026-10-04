Avanza la venta de Movistar luego de que la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) diera el aval para que OXIO y Telefónica concreten la compra.

La operación está valuada en 450 millones de dólares y contará con una vigencia de seis meses a partir del día hábil siguiente cuando surta efecto su notificación con una única prórroga del mismo periodo.

CNA da autorización a OXIO para la compra de Movistar

La CNA dio el visto bueno para que OXIO compre Telefónica Movistar México, asegurando que la compra tiene “pocas probabilidades de afectar el proceso de libre concurrencia y competencia económica”.

OXIO tiene hasta la última semana de septiembre 2027 para concretar la transacción.

Cuando se consuma la operación en México, OXIO tendrá 30 días hábiles para presentar los documentos que acrediten venta para determinar su valor final.

Movistar (Movistar)

Si no se cumple con ese requisito podría darse una multa de 8 mil veces la Unidad de Medida y Actualización por día que pase.

En caso de que la tarifa pagada sea menor al valor definitivo, OXIO deberá cubrir en 10 días hábiles la diferencia. Si

En mayo pasado Melisa Acquisition, OXIO Corporation y Telefónica Hispanoamérica anunciaron su intención de comprar Movistar que contabilizaba más de 20 millones de líneas móviles.

De acuerdo con los reportes, la operación abarca la adquisición directa de la totalidad del capital social de Pegaso PCS y Celular de Telefonía.

La compra de Pegaso hará que OXIO obtenga un porcentaje de participación en el Grupo Telecomunicaciones de Alta Capacidad (GTAC).