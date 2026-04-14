¿Qué pasará con las líneas Movistar? La empresa propietaria del servicio de telecomunicaciones, Telefónica confirmó su salida de México, aunque los usuarios no se quedarán incomunicados.

Las acciones de Telefónica fueron adquiridas por Melisa Acquisition, que incluiría la infraestructura y clientes de Movistar, sin embargo, hasta el momento no se ha pronunciado sobre el futuro del servicio de telecomunicaciones.

Movistar tiene 21 millones de usuarios en México y llegó al país en el año 2000, cuando Telefónica adquirió varias operadoras, entre ellas Pegaso PCS, la cual forma parte de la venta realizada por 450 millones de dólares.

¿Qué pasará con las líneas Movistar? Usuarios pueden estar tranquilos

Aunque Melisa Acquisition no se ha pronunciado sobre los cambios, su consorcio de tecnología que podría operar a Movistar, OXIO Inc. señaló que los usuarios de Movistar podrán seguir con sus líneas ante compra de Telefónica.

Logo de Movistar (Foto: EFE)

El CEO de OXIO, Nicolás Girard, dio a conocer en entrevista el futuro inmediato de Movistar en México, ante compra de Telefónica, que aseguró, tampoco cambiará de nombre y sólo realizarán la migración de las líneas.

De momento se descarta la realización de trámites para sus usuarios y no se dieron a conocer otros detalles, pero especialistas apuntan que les ofrecerán mejoras en el servicio de líneas telefónicas.

Las decisiones sobre el futuro de Movistar podrían darse a conocer oficialmente una vez las autoridades correspondientes aprueben la compra venta de Telefónica México.

Por lo mismo, la recomendación para los usuarios de Movistar es mantenerse atentos a comunicados oficiales tanto Melisa Acquisition como Telefónica, ya sea de manera pública o sólo para quienes son dueños de una de sus líneas.

Nueva dueña de Movistar podría cambiar el servicio de telefonía en México

Aunque de momento Melisa Acquisition no se ha pronunciado sobre la venta de Movistar, OXIO confirmó que entraría en el mercado mexicano de la telefonía con un cambio en el tipo de operaciones.

El CEO de OXIO, Nicolás Girard apuntó a su vez que si bien el modelo de Movistar México le pareció atractivo, en especial su tipo pospago, habrá cambios para volver el modelo más eficiente.

Con un enfoque más digital y nativo en la nube que es su modelo en otros países, aunque eso implicaría la reducción de costos, uso de fondos de capital privado y una disminución de personal de al menos dos mil colaboradores.

Aseguró a su vez que OXIO continuará con la ejecución correcta de Movistar como el trabajo que ha hecho en 25 años, para mantener la buena experiencia y a su vez, tener un crecimiento a largo plazo.