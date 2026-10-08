La española Telefónica confirmó su salida del mercado mexicano, luego de que la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) autorizara la venta de Movistar México por 450 millones de dólares.

La venta de Movistar México por parte de Telefónica autorizada por la CNA, marca el fin de una carrera en el país de más de dos décadas, desde su entrada en el mercado móvil en 2001.

CNA da el aval a Telefónica para vender Movistar México

La CNA avaló el acuerdo de venta entre Telefónica y Melisa Acquisition (consorcio estadounidense conformado por OXIO y Newfoundland Capital Management), por Movistar México.

De acuerdo con la CNA, la venta de Movistar México “tiene pocas probabilidades de afectar la libre concurrencia y la competencia económica en el sector”.

El convenio abarca la totalidad de las acciones de Telefónica en Pegaso PCS y Celular de Telefonía, sociedades que conforman la filial mexicana.

Movistar (Especial)

La CNA otorgó a las partes un plazo de seis meses a partir de la notificación para consumar la operación, extensible una vez por un periodo idéntico.

Por ello, aunque el dictamen constituye un paso decisivo, la compraventa aún no ha quedado formalmente concluida, en espera del avance de las compañías antes mencionadas.

Movistar México no desaparecerá por venta de Telefónica

La venta por parte de Telefónica no implicará la desaparición de Movistar México, por lo menos en lo que se refiere al futuro inmediato.

OXIO confirmó que Movistar México seguirá operando para sus 20 millones de clientes, conservando la marca comercial y su actual equipo directivo.

El plan consiste en migrar progresivamente la operación hacia una plataforma en la nube para convertirla en un operador digital apoyado en infraestructura de terceros.

De hecho, Telefónica inició con esta migración en 2019, gracias a su alianza con AT&T de la cual usaba su red móvil.

Con la salida de Telefónica de México, el grupo de abandona Hispanoamérica, para concentrar su negocio en España, Alemania, Reino Unido y Brasil.