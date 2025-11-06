Se confirma la salida de Telefónica Movistar en México pero ¿qué pasará con los usuarios y las operaciones después de revelar que concentrará sus negocios en Europa?

Movistar se va de México, y esto pasará con los usuarios y sus operaciones

Telefónica Movistar, empresa española que cuenta con más de 23 millones de clientes en México, confirmó su salida del país como parte de una estrategia comercial para concentrar sus negocios en Europa.

Marc Murtra, presidente ejecutivo de Movistar, dio una conferencia para presentar los resultados e informó que no solo abandonará México, sino también Chile y Venezuela:

“Estamos en tres países en Hispanoamérica: México, Chile y Venezuela; y en Colombia estamos en un proceso ya avanzado de salida. Vamos a salir de Hispanoamérica y los tres países son México, Chile y Venezuela.” Marc Murtra, presidente ejecutivo de Movistar

Pero ¿qué pasará con los usuarios? En las redes sociales de Movistar México, publicaron que continuarán dando sus servicios a sus clientes:

“Continuamos brindando servicios móviles a todos nuestros clientes como hace más de 25 años a través de nuestros planes, recarga y servicio a clientes.” Comunicado de Movistar

No obstante, se sabe que Movistar ha estado en conversaciones con Beyond One, propietaria de Virgin Mobile México para negociar la venta de su negocio en el país y de concretarse, habrá una transición para los usuarios a esta compañía sin afectarles.

De hacerlo, se prevé que los clientes de Movistar puedan seguir usando su chip sin problemas, como ya ha ocurrido en otros países en donde la compañía española se ha retirado; aunque de momento, no hay nada oficial.

Movistar vendió los negocios que tenía en Argentina, Perú, Uruguay, y Ecuador siendo este un proceso para dejar de operar en Hispanoamérica y continuar en los países de sus mercados principales de Europa como España, Alemania, Reino Unido; incluyendo a Brasil.

En el caso de México, Telefónica Movistar reveló tener ingresos del 2.7% e incorporó 129 mil nuevos clientes en los primeros 9 meses del 2025; aunque no se dio una fecha exacta para la salida de la empresa española del país.

Pero este anuncio de Movistar sobre irse de México y otros países de Hispanoamérica, son parte de su estrategia 2026-2029.