Llegaron los Vans x Demon Hunters. Te decimos los precios en México, modelos y dónde comprar la colección.
Vans anunció el lanzamiento de su colaboración inspirada en la cinta KPop Demon Hunters de Netflix.
Precios en México de los Vans x Demon Hunters
De momento, no hay precios en México de los Vans x Demon Hunters que llegan con un edición especial de tenis.
Sin embargo, se espera que el costo de los sneakers sea de entre mil 099 pesos a mil 299 pesos cada par.
Los Vans x Demon Hunters se crearon bajo el concepto Together Glowing y la autoaceptación.
Por lo que se trata de una colección que todos los fans de la película KPop Demon Hunters querrán tener.
Estos son los modelos de los Vans x Demon Hunters
Los modelos disponibles de los Vans x Demon Hunters son los siguientes:
- Classic Slip-On
- Old Skool
- Old Skool V
- Sk8-Hi
- Authentic
Cada uno de esos modelos de Vans x Demon Hunters cuenta con personajes de la película de Netflix:
- HUNTR/X (Rumi, Mira y Zoey)
- Derpy Tiger y Sussie
- Saja Boys
En cuanto a la disponibilidad, la colección está pensada para toda la familia. Por ello, los Vans x Demon Hunters viene con tallas para adultos y niños.
¿Dónde comprar la colección de Vans x Demon Hunters?
Si quieres los Vans x Demon Hunters, acá te decimos dónde comprarlos.
La colección estará disponible a la venta de la siguiente forma:
- Sábado 6 de diciembre en tiendas Vans
- Lunes 8 de diciembre en Vans.mx