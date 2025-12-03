Llegaron los Vans x Demon Hunters. Te decimos los precios en México, modelos y dónde comprar la colección.

Vans anunció el lanzamiento de su colaboración inspirada en la cinta KPop Demon Hunters de Netflix.

Precios en México de los Vans x Demon Hunters

De momento, no hay precios en México de los Vans x Demon Hunters que llegan con un edición especial de tenis.

Sin embargo, se espera que el costo de los sneakers sea de entre mil 099 pesos a mil 299 pesos cada par.

Vans x Demon Hunters (Vans)

Los Vans x Demon Hunters se crearon bajo el concepto Together Glowing y la autoaceptación.

Por lo que se trata de una colección que todos los fans de la película KPop Demon Hunters querrán tener.

Estos son los modelos de los Vans x Demon Hunters

Los modelos disponibles de los Vans x Demon Hunters son los siguientes:

Classic Slip-On

Old Skool

Old Skool V

Sk8-Hi

Authentic

Cada uno de esos modelos de Vans x Demon Hunters cuenta con personajes de la película de Netflix:

HUNTR/X (Rumi, Mira y Zoey)

Derpy Tiger y Sussie

Saja Boys

En cuanto a la disponibilidad, la colección está pensada para toda la familia. Por ello, los Vans x Demon Hunters viene con tallas para adultos y niños.

Vans x Demon Hunters (Vans)

¿Dónde comprar la colección de Vans x Demon Hunters?

Si quieres los Vans x Demon Hunters, acá te decimos dónde comprarlos.

La colección estará disponible a la venta de la siguiente forma:

Sábado 6 de diciembre en tiendas Vans

Lunes 8 de diciembre en Vans.mx