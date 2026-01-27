Este año nuevamente tendremos la esperada colección San Valentín de Converse, la cual tendrá como protagonista a los modelos ‘Chucks Enamorados’.
Si eres una persona amorosa, o simplemente te interesan los tenis edición especial, a continuación te daremos todos los detalles de la colección San Valentín de Converse.
Precio y modelos de la colección San Valentín de Converse
La colección San Valentín de Converse tendrá los siguientes precios y modelos disponibles:
- Tenis de Bota Negros Chuck 70 San Valentín para Mujer de Lona - 2 mil 199 pesos
- Tenis de Bota Hueso Chuck Taylor San Valentín para Mujer de Lona - mil 899 pesos
- Tenis Choclo con Plataforma Negros Converse Lift San Valentín para Mujer de Lona - 2 mil 49 pesos
- Tenis Choclo Rojos Chuck Taylor San Valentín para Mujer de Lona - mil 849 pesos
- Tenis de Bota Negros con Gráficos de Camuflaje Chuck Taylor San Valentín para Mujer de Lona - mil 899 pesos
- Tenis Tipo Bota con Plataforma Hueso Converse Lift San Valentín para Mujer de Lona - 2 mil 99 pesos
- Tenis de Bota con Plataforma Hueso Converse Eva Lift San Valentín para Niño de Lona - mil 649 pesos
- Tenis Choclo Hueso Chuck Taylor San Valentín con Velcro para Infante de Lona - mil 99 pesos
- Tenis Tipo Bota con Plataforma Hueso Converse Eva Lift San Valentín para Joven de Lona - mil 699 pesos
- Tenis Choclo Rojos Converse Chuck Lo San Valentín para Joven de Gamuza - mil 749 pesos
- Tenis Choclo Rojos Chuck Taylor One Strap San Valentín para Infante de Lona - mil 149 pesos
- Tenis de Bota Rosas Chuck Taylor San Valentín para Niño de Lona - mil 299 pesos
- Tenis de Bota Negros Chuck Taylor San Valentín para Niño de Lona - mil 349 pesos
- Tenis de Bota Hueso Chuck 70 San Valentín para Mujer de Lona - 2 mil 199 pesos
- Tenis Converse Chuck 70 Negros con Contraste en Rojo en Choclo de Lona para Mujer - 2 mil 99 pesos
- Tenis Choclo Rojos Converse Chuck Lo San Valentín para Niño de Gamuza - mil 799 pesos
- Tenis Choclo Rojos Converse Chuck Lo San Valentín para Mujer de Gamuza - 2 mil 99 pesos
Las tallas disponibles de la colección San Valentín de Converse van desde 11.5 para niños hasta 27 nacional para adultos.
¿Cuándo estará disponible la colección San Valentín de Converse?
La colección San Valentín de Converse está disponible desde el 7 de enero en converse.com.mx y en todas las tiendas Converse del país.
Toma en cuenta que en ocasiones es más fácil encontrar los tenis en locales físicos, pues estos tienen un apartado dedicado en sus bodegas.